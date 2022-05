Von Sabine Hebbelmann

St. Leon-Rot. Horst Weis hat Landespflege studiert und arbeitet als Landschaftsgärtner und Ausbilder bei der Stadt Heidelberg. Zum Thema "Biodiversität und Klimawandel. Was kann jede/r Einzelne tun?", referierte der Diplom-Ingenieur auf Einladung des Ortsverbandes der Grünen im Gasthof zur Sonne in St. Leon-Rot. Sein reich bebilderter Vortrag bot einen Rundumschlag mit fachlichen Exkursen und lokalen Bezügen.

Wenn Biotope verloren gehen, sterben auch ihre Bewohner, machte Weis klar. Drei Viertel der Lebensräume gelten als gefährdet. Anhand des Wisents, einer europäischen Rinderart, die fast ausgerottet war, zeigte er, wie wichtig auch die genetische Vielfalt ist. Die heute lebenden Nachkommen einiger weniger in Zoos und Tiergehegen gehaltenen Tiere sind anfällig für bestimmte Krankheiten.

In Bezug auf Biodiversität war tatsächlich früher manches besser. Es gab keine Schottergärten, Nutz- und Ziergärten wurden gekonnt kombiniert, erzählte Weis und zeigte Bilder von üppigen Bauerngärten. Ein bis zwei Stühle unter einem Baum, schon ist der Sitzplatz fertig. Seinen eigenen Hof in St. Leon-Rot hat er liebevoll gestaltet, mit rankenden Rosen über der Durchfahrt und begrünten Mauerfüßen.

"Heute sind in Städten 80 bis 95 Prozent der Flächen versiegelt, alles wird ausgeräumt und pflegeleicht gemacht", bedauerte er. Da es in den Innenbereichen drei bis vier Grad wärmer sei als im Umland, kämen heimische Stadtbäume an ihre Grenzen.

Horst Weis. Fotos: Hebbelmann

Dabei verbessern Bäume das lokale Mikroklima nicht nur, weil die Schatten spenden, sondern auch durch die Verdunstungskühlung, wusste er und zeigte, wie auch bei beengten Verhältnissen der nötige Platz für die Wurzeln geschaffen werden kann. Wie Verkehrsinseln zu grünen Oasen werden, schilderte Weis am Beispiel der Augustaanlage in Mannheim, die mit Stauden vom Hermannshof in Weinheim bepflanzt ist. Auch gebietseigene Samenmischungen werden für Straßenbegleitgrün gern genutzt.

Kommunen sollten in ihren Bebauungsplänen festschreiben, dass alle Dächer begrünt und mit Fotovoltaikanlagen ausgestattet werden müssen, empfahl Weis und zeigte, wie Gewächse auch auf schrägen Dächern Halt finden. Begrünung wirke wie eine Klimaanlage und führe bei den Fotovoltaikmodulen zu einem besseren Wirkungsgrad, da die Fläche nicht so heiß wird. Verschiedene Formen von Fassadenbegrünung stellt er ebenso vor, wie Versickerungsmulden, in denen Regenwasser gespeichert wird. Eine Zuhörerin warf ein, für Parkplätze vor dem Haus ließen sich auch Rasengittersteine verwenden.

Als besonders förderlich für die Artenvielfalt hätten sich viele Kulturlandschaften erwiesen. Weis führte die landschaftliche Vielfalt Baden-Württembergs vor Augen, Felder mit Heckenstreifen, durch Schafbeweidung geprägte Wacholderheiden auf der Schwäbischen Alb, extensiv genutzte Wälder und Obstgehölze im Schwarzwald, die Sandhäuser Düne, der Letzenberg mit Weinbau, der renaturierte Kehrgraben beim Golfplatz in St. Leon-Rot und Bärlauch und Haselnuss im Roter Bruch.

Ganz besonders hob er die Bedeutung der Landwirtschaft für die Biodiversität hervor: Demnach können Agrarlandschaften, die extensiv und kleinräumig bewirtschaftet werden, eine noch höhere Artenvielfalt hervorbringen als natürliche Landschaften. Gerade die Streuobstwiesen haben Insekten viel zu bieten, wobei der Begriff noch jung sei – Obstbäume standen früher eher auf den Äckern.

Ganz anders die ausgeräumten Landschaften, wo jeder Baum oder Strauch im Weg ist und Kunstdünger und Pestizide Bodenleben, Insekten und Wildkräuter vernichten. Die intensive Landwirtschaft benannte Weis als bedeutendsten Faktor beim dramatischen Verlust der Biodiversität. Doch nicht nur Arten sterben, auch Höfe. Vor allem die kleineren Höfe trifft es, auch weil sie von den EU-Flächen-Subventionen im Vergleich zu den Großen kaum profitieren.

"So sieht es in St. Leon-Rot aus", sagte Weis und zeigte ein Foto eines "nackten Ackers" neben einem asphaltierten Weg. Fotografiert hat er auch einen Ackerrandstreifen am Fahrradweg in Rot, der schon Ende April gemäht wurde. – Zu früh: So konnten die Kräuter keine Blüten und Samen bilden.