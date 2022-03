Die Parkflächenmarkierungen hält St. Leon-Rots Rat für sinnvoll, der Parkplatz im Hintergrund, an Leostraße und Neugasse, soll besser nutzbar werden. Foto: Lerche

Von Sebastian Lerche

St. Leon-Rot. Wenn in engen Straßen geparkt wird, ob am Rand oder gar auf dem Gehweg, kann es gefährlich werden: falls Rettungskräfte, Müllautos oder Lieferwagen nicht mehr durchkommen, aber vor allem für die schwächsten Verkehrsteilnehmer, etwa zu Fuß oder auf dem Rad.

Wie andere Kommunen auch hat St. Leon-Rot das Problem erkannt und sucht Lösungen. In der jüngsten Gemeinderatssitzungen wurde deutlich, dass eine davon, nämlich Parkflächenmarkierungen, die klar anzeigen, wo ein Fahrzeug stehen darf, auf teils starke Kritik stieß. Ordnungsamtsleiter Benjamin Schwalb erläuterte die Details. Im Mai 2021 hatte die Gemeinde eine Probephase in Neugasse, Leostraße und Friedhofstraße gestartet. Jetzt wurde einstimmig entschieden, das Parken dauerhaft mit diesen Markierungen zu regeln und ähnliche Pläne für weitere Straßenzüge erarbeiten zu lassen.

Anpassungen bei den markierten Flächen waren laut Schwalb mehrfach notwendig: durch Hinweise der Anwohnerschaft, dass in Einmündungsbereichen, durch die Verschwenkung des Verkehrsflusses oder wegen fehlender Ausweichmöglichkeiten neue Probleme entstanden sind; und durch Einsichten der Gemeindeverwaltung, nachdem unter anderem mit der Feuerwehr besagte Straßen befahren wurden.

Ganze 26 individuelle Schreiben stellten die Parkflächenmarkierungen grundsätzlich infrage. Benjamin Schwalb hob die Ziele der Maßnahme, allen voran mehr Sicherheit, noch einmal hervor und erinnerte an die Ergebnisse des Fußverkehrs-Checks, der Gefahrenstellen herausgearbeitet hatte. Dank klar geregeltem Parken blieben Gehwege und Grundstückszufahrten frei, die Fahrbahn sei ausreichend breit, alle Verkehrsteilnehmenden hätten gute Sicht und könnten Rücksicht aufeinander nehmen. Er räumte ein, dass es Nachteile gebe, so stünden weniger Parkplätze zur Verfügung – Schwalb stellte aber infrage, ob diese schwerer wiegen als die Vorteile, wie die Anwohnerschreiben nahelegten.

Konkrete Vorschläge aus der Bürgerschaft beinhalten unter anderem, die Parkdauer auf öffentlichen Flächen nicht mehr zu begrenzen, eigene Anwohnerparkplätze auszuweisen sowie Gehwegparken an manchen Stellen zu ermöglichen, an anderen aber durch hohe Bordsteine zu verhindern. Noch weitergehend wurde angeregt, statt der markierten Parkflächen Einbahnstraßen zu schaffen, sodass es zu keinen Fahrzeugbegegnungen kommt, und in der Neugasse eine Mischverkehrsfläche anzulegen, die vom Kind zu Fuß bis zum Lieferwagen alle gleichberechtigt nutzen. Mehr öffentliche Parkplätze sollten zudem geschaffen werden. Alle Maßnahmen nützen natürlich nichts, wenn nicht kontrolliert wird, das wurde auch betont.

Im Fall von sinnvollen Anregungen kam man laut Schwalb der Anwohnerschaft so weit wie möglich entgegen. Vor allem sollten sich Autos nirgendwo gezwungen fühlen, auf Gehwege auszuweichen. Die Neugasse bewertete Schwalb als Durchgangsstraße mit starkem Verkehrsfluss, das und der hohe Aufwand sprechen für ihn gegen eine Mischverkehrsfläche. Gehwegparken scheitert ihm zufolge in der Friedhofstraße daran, dass nicht genügend Platz ist, mindestens 1,60 Meter Breite müssten nutzbar bleiben, wenn ein Auto darauf parkt.

Eine gute Nachricht hatte Schwalb bezüglich öffentlicher Parkplätze: Man prüfe derzeit, ob weitere möglich sind, und der Parkplatz an der Einmündung der Neugasse in die Leostraße soll optimiert werden, damit dort mehr Autos unterkommen – das dürfte ihm zufolge rund 75.000 Euro kosten.

Jetzt sollen Entwürfe für weitere Parkflächenmarkierungen erstellt werden: in der Leostraße zwischen Neugasse und Herderstraße, in Häuser- und Liegelstraße, Kronauer Straße, Kirrgasse sowie verlängerter Friedhofstraße.

Einbahnstraßen hielt Theo Vetter (Freie Wähler) für eine "echte Alternative" zu den Markierungen, wobei das zu einer stärkeren Belastung anderer Straßen führen könnte. Bordsteine sollten nicht erhöht werden, fand er: Das schrecke Gehwegparker nicht ab, sei aber womöglich eine Stolperfalle für Kinder. Man müsse sich besonders Straßen mit schmalen Gehwegen widmen. Vetter lobte, dass die Ansichten von Rettungsdiensten und Anwohnerschaft einbezogen wurden.

Jeder möge auf dem eigenen Grundstück parken, lautete Udo Backs (CDU) Appell: Dann gäbe es weniger derartiger Probleme. Die Sicherheit stehe im Vordergrund, daher seien "klare Verhältnisse" wünschenswert – dabei müsse man aber das Ausweichen der Autos auf Gehwege verhindern. Gut sei, dass auf die Anwohnerschaft gehört wurde.

Man könne es nicht jedem recht machen, meinte Annette Heger (FDP), aber eine "Verbesserung der fast katastrophalen Parksituation" sei mit den Markierungen gelungen, zumal dank der Anregungen von Anwohnerschaft und Rettungskräften. Karin Geis (Grüne) hielt für sinnvoll, Einbahnstraßenregelungen zu prüfen. Man sei dem Ziel der erhöhten Sicherheit mit den Markierungen nähergekommen. Die Bürgerbeteiligung sei nach wie vor wichtig. Die markierten Parkflächen betrachtete Anna Frey (Junge Liste) als geeignete Grundsteine für weitere Maßnahmen, besonderes die Schulwege müssten sicherer werden. Auch sie plädierte für den regelmäßigen Austausch mit der Bürgerschaft.

Dass die Menschen lieber auf der Straße statt auf dem eigenen Grundstück parken, stieß bei Wolfgang Werner (SPD) auf Unverständnis. Er wies auch auf den Missstand hin, dass Autos wegen der Parkflächenmarkierungen in angrenzenden Straßen abgestellt werden.