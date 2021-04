A5 bei Kronau/St. Leon-Rot. (pol/mare) Aufgrund eines Verkehrsunfalls auf der Autobahn A5 zwischen der Anschlussstelle Kronau und dem Autobahnkreuz Walldorf war die Fahrbahn in Richtung Frankfurt voll gesperrt. Das berichtet die Polizei.

Zwei verletzte Fahrer, davon einer schwer, und erheblicher Sachschaden sind die Bilanz des Verkehrsunfalls am Dienstagmittag. Ein 43-jähriger Mann war gegen 13 Uhr mit seinem Sattelzug in Richtung Frankfurt unterwegs. Kurz nach der Anschlussstelle Kronau musste er staubedingt bremsen. Der nachfolgende 60-jährige Lastwagen-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr dem Sattelzug auf. Dabei zog sich der Fahrer des Lastwagens schwere Verletzungen zu, er musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Auch der Sattelzugfahrer erlitt Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Über Art und Schwere der Verletzungen liegen keine näheren Informationen vor.

Der Lastwagen des 60-Jährigen war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste, der Sattelzug war noch fahrbereit und wurde durch einen Ersatzfahrer von der Unfallstelle abgeholt. Der Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme waren der rechte und mittlere Fahrstreifen gesperrt, zur Landung des Rettungshubschraubers musste die Fahrbahn in Richtung Frankfurt vorübergehend voll gesperrt werden. Zwischenzeitlich hatte sich ein Rückstau von bis zu acht Kilometern Länge gebildet.

Die Freiwillige Feuerwehr Walldorf war zur Unterstützung an der Unfallstelle eingesetzt. Die Aufräum- und Reinigungsarbeiten dauern noch an. Am Nachmittag war die rechte Fahrspur noch gesperrt.

Update: Dienstag, 20. April 2021, 15.42 Uhr