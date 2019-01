St. Leon-Rot. (seb) Abholung und Verwertung von Klärschlamm werden "flächendeckend zum Problem". So formulierte es Markus Kreibiehl, technischer Betriebsleiter des St. Leon-Roter Eigenbetriebs Abwasserentsorgung in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Auch der Rhein-Neckar-Kreis und seine Abfallverwertungsgesellschaft AVR seien wegen der "nachhaltig veränderten Situation" tätig geworden.

Ohnehin ist die Zahl der Fachfirmen auf diesem Gebiet begrenzt, hinzu sind Kreibiehl zufolge jetzt Kapazitätsengpässe gekommen. Das wurde in der Ausschreibung deutlich: In der ersten Runde gab es überhaupt keine Angebote, im zweiten Anlauf eines. Allerdings beinhaltet es nur eine Zusage für die Abholung von 500 Tonnen für 2019, insgesamt fallen aber voraussichtlich 1100 Tonnen Klärschlamm in der St. Leon-Roter Kläranlage an. Überdies sind die Preise stark gestiegen: 81.000 Euro werden fällig, und das praktisch nur für ein halbes Jahr. Demnächst muss die Verwaltung daher mit weiteren Marktsondierungen beginnen, um die Abholung der restlichen 600 Tonnen zu gewährleisten.

Und es kommen Mehrkosten von bis zu 20.000 Euro im Jahr auf die Gemeinde zu, um das reibungslose Arbeiten der Fachfirma auf dem Kläranlagengelände zu ermöglichen, Radlader und Personal müssen dazu bereitgestellt werden. Hintergrund ist eine Novelle der Klärschlammverordnung: Sie verfolgt das Ziel, stärker auf die Wiederverwertung von nützlichen Bestandteilen wie Phosphor zu setzen und deutlich weniger Klärschlamm als bisher auf Äckern auszubringen - schließlich bedeutet das auch einen Schadstoffeintrag in den Boden. Laut Markus Kreibiehl steigt damit unweigerlich die Nachfrage nach thermischer Verwertung (Verbrennung mit Nutzung der Wärmeenergie und Recycling bestimmter Inhaltsstoffe).

Der Kreistag hat daher im vergangenen Sommer das Konzept "Phosphor-Recycling im Rhein-Neckar-Kreis" beschlossen, AVR Umwelt-Service will ein Konzept für die Entsorgung von Klärschlamm initiieren, an dem alle Kläranlagenbetreiber im Kreis teilnehmen. 15 sind es, zehn haben die Vereinbarung zur Zusammenarbeit bereits unterschrieben, die übrigen haben ihr Interesse ebenfalls bekundet. Denkbar ist künftig beispielsweise eine Bündelausschreibung, mit der auch hoffentlich die Kosten sinken, die Details müssen aber noch ausgearbeitet werden.

Eine "unbefriedigende Situation", drücke Bürgermeister Dr. Alexander Eger es milde aus. Mit den neuen Anforderungen an die wenigen Fachfirmen werde eine Preissenkung wohl "ein frommer Wunsch" bleiben. "Der Klärschlamm muss weg, sonst können wir keine Kläranlage betreiben", fuhr er fort, und Markus Kreibiehl ergänzte auf Anfrage aus dem Rat, dass man "als Notlösung" eventuell Klärschlamm auf dem Kläranlagengelände lagern könnte, dazu müsste die Fläche aber aufwendig verdichtet und befestigt und das Regenüberlaufbecken zeitweise außer Betrieb genommen werden. Das wäre der "Worst Case", so Eger.

Grundsätzlich sah der Gemeinderat den Sinn eines verstärkten Wertstoff-Recyclings, wenn auch niemand sich erfreut über die Kostensteigerungen zeigte. Bürgermeister Eger musste auch einräumen, dass noch viele Fragen offen seien, bezüglich des Konzepts ebenso wie der Fachfirmen, mit denen man künftig zusammenarbeiten werde: "Der Markt sortiert sich komplett neu", eine weitere Unternehmenskonzentration sei wahrscheinlich. Sich mit anderen Kläranlagenbetreibern zusammenzutun, hielt der Gemeinderat daher für die richtige Antwort und stimmte einhellig dafür, den Bürgermeister zu ermächtigen, eine entsprechende Vereinbarung zu unterzeichnen.