Im Stall zu Bethlehem sind sie alle versammelt: Josef und Maria mit dem Jesuskind in der Krippe, die Hirten und die Heiligen Drei Könige mit ihren Kamelen, die sogar sprechen können. Die Kinder der evangelischen Christusgemeinde St. Leon-Rot brachten am Nachmittag von Heiligabend wieder ihr Krippenspiel auf die Bühne im voll besetzten Harres. Foto: Theo Vetter

St. Leon-Rot. (mbi) Voll besetzt war wieder der Festsaal im Harres beim Krippenspiel der evangelischen Christusgemeinde St. Leon-Rot. Begleitet von ihren sprechenden Kamelen machten sich drei Weise aus dem Morgenland auf den Weg, um einen neu geborenen König zu suchen, den ein besonders heller Stern ihnen anzeigte. Auf ihrer ersten Station am Hof des Königs Herodes zeigte sich, dass dieser König sehr selbstgerecht war. Er hatte kein Herz für eine arme Witwe und ihre Kinder, sondern lobte seinen Minister, der den Klimaschutz nur zum Anlass nahm, um neue Steuern zu erfinden.

Das Hofballett zeigte dazu einen prachtvollen höfischen Tanz. "Dieser König kann nicht der Friedensfürst sein, der in den Schriften angekündigt ist", meinte der Weise Melchior: "Der rettet nur sich selbst!" "Am Hof gab es goldene Futtertröge", kommentierte ein Kamel den Besuch im königlichen Stall. "Aus einem einfachen Eimer schmeckt mir das Heu aber besser", meinte das andere.

Das Krippenspiel entführt an den prächtigen Hof des Königs Herodes ebenso wie in die Welt der einfachen Hirten, die sich am Feuer wärmen. Foto: Theo Vetter

Arme Hirten im Feld unterhielten sich gerade darüber, dass sie jetzt viel mehr Arbeit hätten, seit große Wälder abgeholzt wurden, um das königliche Weideland zu vergrößern. Ihr Lohn sei aber trotz der Mehrarbeit nicht gestiegen und reiche kaum zum Leben. Da erschienen ihnen mitten in der Nacht Engel, die ihnen die Geburt des Erlösers in Bethlehem ankündigten. Sehr beeindruckt von dem wundersamen Erlebnis machten sich die Hirten auf den Weg, um das Kind in der Futterkrippe zu finden.

Während sich die Weisen noch darüber wunderten, dass sie den neuen König nicht im Palast gefunden hatten, trafen sie mit ihren Kamelen auf die armen Hirten. Sie fragten, wo sie denn den Weg nach Bethlehem finden könnten. Einer der Hirten konnte ihnen ganz genau den komplizierten Weg in die Stadt über die Umleitung um eine gesperrte Brücke erklären.

Gemeinsam kamen alle Suchenden schließlich an der Krippe an. Maria und Josef hießen die Gäste willkommen. Die Hirten berichteten von der Engelserscheinung. Die Weisen überbrachten ihre Geschenke. Beim Anblick des Kindes waren sich dann alle einig: "Dieses Kind ist der Erlöser der Welt! Das können wir vor aller Welt bezeugen!"

Pfarrerin Katharina Wendler ging in ihrer Ansprache darauf ein, dass jeder Mensch im Leben auch gezwungen ist, Umleitungen zu gehen. Lebenswege sind nicht immer nur geradeaus auf dem direkten Weg. Man müsse das für sich annehmen, denn oft warte am Ende einer Umleitung etwas ganz anderes, als man sich ursprünglich zum Ziel gesetzt habe. Dass Gottes Sohn als kleines, armes Kind unter ganz ärmlichen Bedingungen auf die Welt gekommen sei, sei das große Geheimnis, das an Weihnachten gefeiert werde.

Bereits eine Woche vor dem ersten Advent haben sich mehr als 20 Kinder und ein engagiertes Helferteam auf den Weg gemacht, um die Rollen zu verteilen und das Krippenspiel gemeinsam einzustudieren. Dabei zeigen sich schnell die unterschiedlichen Interessen: Viele möchten sich als Schauspieler ausprobieren, einige wollen gerne tanzen, im Orchester Musik machen oder auch einfach nur als stumme Hirten dabei sein. Fleißig wurden Texte gelernt, die Tänze einstudiert und geübt, wie man sich auf einer Bühne bewegt.

Die Kinder, die einmal eine Rolle im Krippenspiel gespielt haben, erinnern sich sicher noch nach vielen Jahren daran. Deshalb lohnt sich eine sorgfältige Vorbereitung immer. Weihnachten ruft auch bei vielen Erwachsenen immer wieder Kindheitserinnerungen wach. Es ist schön zu sehen, wie die Kinder sich für die Vorbereitungen begeistern lassen.

Auch ein kleines Orchester kam in diesem Jahr wieder zustande, bei dem Kinder und Erwachsene gleichermaßen mit Freude die traditionellen Weihnachtslieder für die Gemeinde und den Marsch der Kamele einstudierten. Die engagierten Teamer nehmen sich viel Zeit, um im Vorfeld auch immer wieder ihre Ideen einzubringen, Kulissen und Kostüme anzufertigen und sich wochenlang mit den Planungen auseinanderzusetzen.

Die Arbeit lohnt sich allemal, wenn zu spüren ist, wie die Begeisterung und Vorfreude bei allen von Woche zu Woche steigt und eine wertvolle Gemeinschaft dabei wächst.