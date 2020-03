St. Leon-Rot. Der Kreisverband der SPD Rhein-Neckar und der SPD-Ortsverein St. Leon-Rot laden ganz herzlich zum Jahresempfang 2020 ein. Der Neujahrsempfang findet am Donnerstag, 12. März, ab 19.30 Uhr im Veranstaltungszentrum "Harres" in St. Leon-Rot (an der Autobahn) statt.

Die Veranstaltung kommt nach Meinung der SPD zum richtigen Zeitpunkt: "In über sieben Jahrzehnten war unsere Demokratie noch nie so ’wackelig’ und gefährdet wie aktuell", schreibt der SPD-Kreisverband in seiner Einladung. "Im Rahmen des Empfangs wollen wir Mut machen in diesen ernsten Zeiten." Wie sich diesen neuen Herausforderungen begegnen lässt, will Ehrengast Kevin Kühnert, Juso-Chef und stellvertretender SPD-Parteivorsitzender, erläutern. Die SPD Rhein-Neckar zeigt erfreut, dass es auch in diesem Jahr wieder gelungen sei, einen solch hochkarätigen Ehrengast am Neujahrsempfang begrüßen zu dürfen.

Mit dabei sind außerdem Thomas Funk (SPD-Kreisvorsitzender), Daniel Al Kayal (Autor), Elisabeth Krämer (Juso-Kreisvorsitzende), Daniel Born (MdL) und Dr. Andrea Schröder-Ritzrau (Kreisrätin). Für die musikalische Begleitung am Abend sorgt die Band "Wide Awake" aus Wiesloch. Eingeladen sind alle interessierten Bürgerinnen und Bürger.