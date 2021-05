Mangel an Nachwuchs beziehungsweise an zupackenden Händen führte dazu, dass der St. Leon-Roter Gewerbeverein sich auflösen muss. Seine restlichen Finanzmittel, 6500 Euro, kommen einem guten Zweck zu, dem Kinderbetreuungsträger „Strolche“. Foto: Galina Hecker

Von Tobias Törkott

St. Leon-Rot. Die Homepage ist schon längere Zeit nicht mehr erreichbar. Nun teilte der Gewerbeverein auch mit, dass sich der Verein aufgelöst hat. Obwohl es in den vergangenen Jahren ruhig um die Vereinigung wurde, waren die organisierten Gewerbetreibenden viele Jahre aktiv in der Gemeinde, veranstalteten auch Ausstellungsmessen. Außerdem hatte der 65 Mitglieder starke Verein ein Gutscheinsystem zum Einkaufen eingeführt. Dabei habe man damals viele Unterstützung von der Gemeinde erhalten, wie Günter Patzel, der viele Jahre Teil des Vorstands war, erklärt.

Nun ereilte den Gewerbeverein ein Schicksal, das immer wieder im Vereinsleben auftritt: Mangel an Nachwuchs, beziehungsweise fehlende Hände, die Posten übernehmen wollen. Patzel, erklärte gegenüber der RNZ, dass ein neuer Vorstand gewählt werden sollte, andernfalls drohte das Ende des Vereins. Doch ein Nachfolger sei nicht in Sicht gewesen – auch nach mehreren Sitzungen habe sich niemand gefunden. "So ist dann der Verein liquidiert worden", erklärte Günter Patzel.

Mitte der 2010er-Jahre geriet der Gewerbeverein zudem in unsicheres Fahrwasser, als ein Mitglied sich an den vereinseigenen Finanzen verging. Der Fall landete vor dem Amtsgericht. Der Großteil landete wieder in der Vereinskasse.

Nach der Auflösung agiert Patzel nun als sogenannter Liquidator und verwaltet daher die restlichen Finanzmittel in Höhe von 6500 Euro. In einer Sitzung einigten sich die Mitglieder darauf, dass die "Strolche Rhein-Neckar", eine Betreuungseinrichtung für Kinder mit mehreren Hort- und Krippengruppen, die Summe erhalten sollen. "Wir haben darüber abgestimmt", so Patzel. Bei einer Spendenübergabe am vergangen Montag, 10. Mai, erhielt die Geschäftsleitung den symbolischen Scheck von Patzel.

2011 richtete der Gewerbeverein nach eigenen Angaben letztmals eine Messe aus. Neben mehreren Gewerbeschauen wurden auch Ausbildungsmessen organisiert. Doch die Resonanz wurde immer weniger. "Die Leute waren satt", berichtet Patzel über die vielen Messen, die in den Gemeinden der Region stattgefunden haben. Durch die andauerende Corona-Pandemie sei das Interesse an solchen Veranstaltungen wieder gestiegen, "weil die vergangenen eineinhalb Jahre nichts mehr möglich war", so der Liquidator und erklärt weiter: "Ich gehe davon aus, dass die Nachfrage wieder steigt."