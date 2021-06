Von Sophia Stoye

St. Leon-Rot. "Die Siedlungen haben sich wie Kuhfladen ausgebreitet, wir brauchen eine sinnvolle Regionalplanung": SPD-Rat Wolfgang Werner brachte es auf den Punkt. Damit die räumliche Entwicklung der Region planerisch gesteuert werden kann, gibt es seit 2014 den einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar. Er gibt den einzelnen Gemeinden in der Metropolregion Rhein-Neckar rechtlich verbindlich vor, wie sie sich in Zukunft weiterentwickeln dürfen. Ist eine Fläche im Regionalplan nicht enthalten, kann sie von der Gemeinde später auch nicht überplant oder bebaut werden.

Nun hat der St. Leon-Roter Gemeinderat bei fünf Nein-Stimmen mehrheitlich beschlossen, dass die Gemeinde die Aufnahme einer Fläche als Erweiterung zum "Schiff III" als potenzielles Gewerbegebiet in den Regionalplan fordern soll. Bürgermeister Alexander Eger zufolge gehen dort die Flächen ein, die noch nicht im Flächennutzungsplan eingeplant sind.

Bisher ist bereits eine Fläche von 3,5 Hektar als "Schiff III" eingeplant (siehe Grafik). Die Erweiterungsfläche, um dessen Aufnahme in den Regionalplan die Gemeinde nun wirbt, ist 2,3 Hektar groß, wie Bauamtsleiter Werner Kleiber erklärte. "Es geht im Prinzip nur um eine Arrondierungsfläche", so Kleiber.

Allerdings werde im Umweltbericht zur Regionalplanänderung auf ein wahrscheinliches Vorkommen der streng geschützten Haubenlerchen im angrenzenden Bereich verwiesen. Weil von erheblichen artenschutzrechtlichen Konfliktpotenzialen auszugehen sei, heißt es in dem Bericht: "Die vorgesehene Gebietsänderung ist mit voraussichtlich hohen negativen Umweltauswirkungen verbunden." Daher sei der Bereich, der zu "Schiff III" dazukommen solle, "aus Umweltgesichtspunkten für eine gewerbliche Entwicklung nicht geeignet". Als "ein bisschen schwach formuliert" bezeichnete Bauamtsleiter Kleiber dieses Fazit. "Wir sehen das Problem nicht als unlösbar an", meinte er. Schließlich habe man es auch im benachbarten Gewerbegebiet "Schiff II" mithilfe von Ausgleichsflächen regeln können – auch wenn ein gewisser Aufwand damit einhergehe. Vor allem im "Schiff II" seien die Haubenlerchen gesichtet worden, "aber die Naturschutzbehörden schauen natürlich auch in der Umgebung, wo Brutflächen entstehen könnten", schilderte der Bauamtsleiter auf RNZ-Nachfrage weiter.

Das vom Haubenlerchenweg umschlossene und bebaute Gebiet ist „Schiff II“, die Grünflächen daneben gehören bereits oder könnten in Zukunft zu „Schiff III“ gehören. Foto: Vetter/Grafik: RNZ Repro

"Wir sind die Haubenlerchen-Hauptstadt Deutschlands", meinte Rouven Dittmann (Junge Liste). Man habe die Vögel in der Vergangenheit bereits erfolgreich umsiedeln können, "das darf uns nicht im Weg stehen". So wie die meisten Gemeinderätinnen und Gemeinderäte stimmte er dem zu, dass die Gemeinde die erneute Aufnahme der zusätzlichen "Schiff III"-Fläche fordern solle.

SPD-Rat Wolfgang Werner, Adolf Geider (Freie Wähler) sowie die Fraktion der Grünen lehnten allerdings diese Entscheidung ab. Grünen-Rätin Marina Krenzke zufolge ist im "Schiff II" kaum ein Gewerbe angesiedelt, viel eher finden sich dort ein Ärztehaus, ein Privatgymnasium oder eine Flüchtlingsunterkunft. Bevor man wieder etwas zubaue, so Krenzke, müsse die Bevölkerung erst einmal gefragt werden, ob sie überhaupt wolle, dass die Gemeinde noch so stark weiterwachse.

SPD-Rat Werner pflichtete ihr bei: "Das ,Schiff III’ hat aktuell keine Priorität." Bürgermeister Eger hingegen warb um die Aufnahme des Gewerbegebiets, "allein wegen der langfristigen Planung, auch wenn jetzt keine Umsetzung erfolgt", so Eger. Auch wenn er sich ebenfalls eine Ansiedlung von mehr Gewerbebetrieben gewünscht hätte, sei es in Summe gut, Flächen zu haben, um den Bedarf zu decken.

Bauamtsleiter Kleiber betonte zudem, dass niemand die Gemeinde zwinge, etwas durchzusetzen. "Aber es wird von Fortschreibung zu Fortschreibung immer schwieriger, eine Fläche reinzukriegen", erklärte er.

Niemand wisse, wie sich die innerstädtische Situation nach der Pandemie – gerade in Bezug auf Homeoffice – entwickle, meinte Krenzke weiter. "Genau deshalb sollte man sich nicht die Möglichkeit nehmen, zu planen", entgegnete CDU-Rat Udo Back. Sicher werde es in Zukunft spannend werden, wenn ein Teil der Arbeitskräfte im Homeoffice bleibe. "Aber das ist eine andere Diskussion, das sollte man nicht vermischen", ergänzte der Bürgermeister.

CDU-Rat Achim Schell und Tobias Rehorst (Freie Wähler) betonten außerdem, dass das "Schiff II" ein rechtlich vollwertiges Gewerbegebiet sei, da ansonsten eine Bebauung gar nicht möglich gewesen wäre. "Wir leben von Gewerbesteuern und wir wollen nicht nur von einem Gewerbe leben", so Schell weiter. Deshalb müsse man sich die Möglichkeit des Gewerbegebietes offen halten. Rehorst ergänzte, dass bei einer Gewerbeansiedlung aus St. Leon-Rot woanders in der Gemeinde wiederum eine Gewerbefläche frei werde. "Wir verbauen uns da nichts."