St. Leon-Rot. (seb) "Wir sind ja St. Leon-Roter", sagten Jörg Huber und Yvonne Jelinek von der Johannes-Diakonie Mosbach in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Die Diakonie betreibt bereits ein Wohn-Pflegeheim für Menschen mit geistigen und körperlichen Behinderungen in der Roter Hauptstraße, nicht weit vom Rathaus, jetzt plant sie ein Wohnheim für Kinder und Jugendliche mit Behinderung, eine Investition in einer Größenordnung von rund vier Millionen Euro.

Der Gemeinderat stellte der Diakonie jetzt eine Fläche im ehemaligen St. Leoner Pfarrgarten bei 17 Ja- und fünf Nein-Stimmen (CDU) zur Verfügung: Es wurde beschlossen, 1600 Quadratmeter für 408.000 Euro - also 255 Euro pro Quadratmeter - an die Diakonie zu verkaufen. "Kein Rabatt", betonte Bürgermeister Dr. Alexander Eger, sondern "die Echtkosten", für die man den Pfarrgarten von der katholischen Kirche erwarb. Auch Nebenkosten, Vermessung und Erschließung übernimmt die Diakonie.

Und das stellt sich gar nicht so einfach dar, verläuft unter dem Grundstück doch ein großer Kanal, über dem nicht gebaut werden kann und der auch nicht zu vertretbaren Kosten verlagert werden kann. Architekt Dieter Meurer stellte anhand einer Bildpräsentation die Planung vor, die eigens komplett überarbeitet worden war, nachdem man zuerst einen Standort in Rot angedacht hatte.

Gegliedert ist das zweistöckige Gebäude ihm zufolge in mehrere Teile, um sich der Bebauung im St. Leoner Ortskern anzugleichen: Bis zu 24 Kinder und Jugendliche mit Handicap sollen dort wohnen. Neben dem zentralen Zugangsbereich mit Anlieferung verfügt das Gebäude über Pflegebad, Nachtdienstzimmer, Dachterrasse, Büro, Besprechungsraum, Archiv, Lager und Technikräume. Im Dachgeschoss sind Speicherflächen, aber auch ein großes Spiel- und Bewegungsareal vorgesehen. Nach Abbruch der Garage könnten der Machbarkeitsstudie nach ein Spielplatz und eine Festwiese angelegt werden. Nach Meurers Ansicht bleibt nach alldem durch aus noch "ein großer Pfarrgarten".

"Dächer und Fassaden spiegeln die Gestaltung der umliegenden Wohnhäuser wider", so der Architekt. "Einem Betrachter soll der Unterschied gar nicht auffallen", dadurch, dass es nicht wie ein "Sonderbau" wirke, drücke sich ebenfalls der Inklusionsgedanke aus. Ebenso durch die Lage, ergänzte Jörg Huber: nahe der innerdörflichen Mitte ebenso wie dem Ortsrand als Naherholungsmöglichkeit. "Für uns und die künftigen Bewohner ist St. Leon-Rot ein guter Ort", so Huber, "das denkt auch die Sozialplanung des Rhein-Neckar-Kreises", die Bedarf und Standort anerkannt habe.

Ganz wichtig ist, dass das denkmalgeschützte ehemalige Pfarrhaus nicht überragt wird, so Meurer, es bleibt "dominant und prägend". Auch die denkmalgeschützte Grundstücksmauer muss weitgehend erhalten bleiben, ein Durchbruch für eine Zufahrt von der Leostraße her ist das Äußerste, was die Behörden gestatteten.

Die Kinder und Jugendlichen besuchen Schulen außerhalb St. Leon-Rots und erreichen das Wohnheim überwiegend mit dem Bus. Damit sollten drei bis vier Parkplätze für das Personal genügen, auf Wunsch der Verwaltung stockte die Johannes-Diakonie aber auf acht auf - doppelt so viele wie an vergleichbaren Wohnheimen üblich, betonte Jelinek.

"Ein gelungener Entwurf", urteilte Bürgermeister Eger. Das Wohnheim sei auch im Einklang mit dem beim Kauf von Pfarrhaus und -garten vereinbarten "sozialen Zweck" der neuen Nutzung. Er und Hauptamtsleiterin Anette Reich erinnerten daran, dass das vorher vom Verein "Smile" im Pfarrgarten geplante Wohnprojekt jetzt in der Franziskusstraße entstehen soll. Das Gebäude der Diakonie sei "deutlich kleiner" und damit verträglicher für den Ort. Anette Reich erläuterte kurz, dass im Pfarrhaus nach wie vor eine Kinderbetreuung durch Tageseltern geplant ist, nach aktuellem Stand zwei Gruppen mit je neun Kindern, das sei "problemlos möglich", so Reich.

Die Zahl der Parkplätze fand überwiegend Anklang im Rat, ebenso, dass die Planungen mit der Denkmalbehörde abgestimmt wurden. Lob gab es von Anneliese Runde (Freie Wähler) zudem, weil das Pfarrhaus als "das markante Gebäude im Quartier" erhalten bleibt, öffentliches Grün vorgesehen ist und die

Nutzung einen sozialen Zweck hat. Auch Michael Herling (FDP) fand die Planung "toll" und "sehr gelungen", vor allem, weil mögliche Verkehrsprobleme in der Leostraße "direkt abgefangen" wurden. Auf Erwin-Peter Albert (Junge Liste) machten die Planungen und die Johannes-Diakonie selbst einen "guten Eindruck". Norbert Knopf (Grüne) begrüßte das Vorhaben ausdrücklich: als Form der innerörtlichen Verdichtung, die den Charakter des Quartiers bewahrt. Für ihn waren es aber zu viele Parkplätze, so viel Fläche sollte man nicht versiegeln - Rasensteine oder ähnliches nahm man als Anregung auf. "Schon immer dafür" sei die SPD gewesen, erklärte Prof. Wolfgang Werner, das Vorhaben füge sich gut ins Ortsbild.

Kritisch sah Carsten Kamuf (CDU) die Planung. "Wir sehen keinen Anlass, die Fläche überhaupt zu verkaufen": Als "sozialen Zweck" könne er sich dort auch eine Kinderbetreuung durch die Gemeinde vorstellen. Durch die Aufteilung des Pfarrgartens erhalte die Gemeinde "nicht das Filetstück", die Gestaltung sei alles andere als passend. Kamuf regte auch eine Tiefgarage an für die künftigen Nutzer von Pfarrhaus und -garten. Der Bürgermeister widersprach: "Das ist wirtschaftlich nicht darstellbar", zumal wegen des Kanals unter dem Grundstück.