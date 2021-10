St. Leon-Rot. (obit) 981 Hunde sind nach Gemeindeangaben in St. Leon-Rot angemeldet. Toben die möglicherweise bald auf einer speziellen Wiese? Darüber hatte kürzlich der Gemeinderat beraten. Den Antrag für eine Hundewiese stellte die CDU-Fraktion bereits im Mai. Der Tagesordnungspunkt musste aber aus Zeitgründen verschoben werden. "Eine einfache, umzäunte Freifläche als gemähte Wiese", heißt es in dem Antrag. Dort können die Hunde "frei herumtoben", auch das Sozialverhalten soll trainiert werden.

Obwohl sich die Ratsmitglieder über die Wichtigkeit einer solchen Anlage mit 18 Ja-Stimmen pro Hundewiese einig waren, wird sich die Suche nach einem geeigneten Grundstück noch etwas hinziehen. Mehrere Möglichkeiten wurden zwar im Rat besprochen. Bürgermeister Alexander Eger schlug den Fraktionsvorsitzenden jedoch vor, im Rathaus konkret über Vorschläge zu debattieren, ehe man eine genaue Entscheidung treffe.

Nach Ansicht der Verwaltung sind solche Anlagen auch eine ergänzende "Trainingsmöglichkeit" für Hunde und deren Halter, die nicht Mitglied in einem der beiden Hundevereine der Gemeinde sind. Ähnliche Angebote, mit unterschiedlichen Größen, gibt es in der Region bereits in Walldorf, Ketsch oder Waghäusel. Eger betonte zur Grundstückssuche, dass die "kurzfristige Verfügbarkeit sehr stark eingeschränkt ist". Mehrere mögliche Flächen seien an die Landwirtschaft verpachtet. Da es auf diesen Wiesen durchaus auch mal lauter werden könne, empfahl die Verwaltung ein Grundstück etwas außerhalb der bewohnten Flächen.

In der Sitzung fiel eine Option in der Nähe des St. Leoner Sees. Ein anderes potenzielles Grundstück ist eine Fläche "An der Autobahn" gegenüber des Bauhofs. Dieses ist 9500 Quadratmeter groß, auch der Spargel-Obst-Gartenbauverein soll dorthin umziehen. Auf den dann restlichen 4000 Quadratmetern könnte eine Hundewiese entstehen. "Wir waren in Walldorf, da sind es 15.000 Quadratmeter. Das war schon üppig", sah Udo Back, CDU-Fraktionsvorsitzender, in dem Vorschlag noch nicht die ideale Lösung. Dafür könne seine Fraktion bei einer zentralen oder dezentralen Lösung mitgehen.

Damit sprach er ein häufiges, St. Leon-Rot-spezifisches Thema an, das im Verlauf der Sitzung diskutiert wurde. Denn manche Fraktionen hegten den Wunsch von je einer Wiese pro Ortsteil. Hier herrschte jedoch Uneinigkeit. Beim Termin im Rathaus soll nun eine Lösung gefunden werden.