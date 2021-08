Von Tobias Törkott

St. Leon-Rot. Die Veranstaltungsbranche hatte und hat während der Corona-Pandemie mit finanziellen Problemen zu kämpfen. Auch das Harres-Veranstaltungszentrum in St. Leon-Rot spürt die Folgen der weltweiten Krise, kann diese aber – auch dank der guten Finanzlage der Kommune – auffangen. In der jüngsten Gemeinderatssitzung einigten sich die Fraktionsmitglieder nun einstimmig darauf, die Verluste für das vergangene Geschäftsjahr auszugleichen. Auch der Aufsichtsrat wurde einstimmig entlastet. Viele Monate habe es keinen Geschäftsbetrieb gegeben, erklärte Bürgermeister Alexander Eger und sprach von "nur 300.000 Euro Verlust – in Anführungszeichen."

Insgesamt beläuft sich das Minus laut der Prüfung – die der Vorlage zufolge zu keinen Einwendungen geführt hat – auf 300.775 Euro. Dennoch: 2019 war der Verlust mit 315.758 Euro um 4,9 Prozent größer. Für mehrere Monate während der Pause gab es auch Kurzarbeitergeld. Dazu kamen etwa 145.000 Euro an Coronahilfen. Ohne die wäre der Verlust wohl wesentlich höher ausgefallen. Dieser wurde auch in den Erwartungen höher angesetzt.

Besonders bei den Einnahmen hinterließ die Corona-Pandemie im Geschäftsjahr 2020 deutliche Einschnitte. Dem Lagebericht zufolge sanken diese insgesamt gar um knapp 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Harres-Geschäftsführer Florian Wessely nannte bei der Vorstellung des Jahresabschlusses einen Rückgang von etwa 60 Prozent bei den Sportveranstaltungen. Im Segment Kultur war dieser gar noch extremer. Die Stornierung von Veranstaltungen lag bei beinahe 100 Prozent.

So fanden 2019 noch 16 Events mit etwa 6000 Besucherinnen und Besuchern statt, 2020 war es nur noch ein Bruchteil. In Zahlen: 2100 Menschen verteilten sich auf vier Events. Auch die Gastronomie-Sparte im Harres kam durch die Pandemie ins Trudeln. "Das Angebotsportfolio wurde aber um die Außer-Haus-Gastronomie und den Lieferservice erweitert", so Wessely. Der Mitarbeiterstamm konnte zudem erhalten bleiben.

Eger erklärte, dass die Kosten "in vollem Umfang bei der Gesellschaft und der Gemeinde hängen bleiben". Die Gemeinde St. Leon-Rot ist nach Angaben der Verwaltung Alleingesellschafter der Veranstaltungsgesellschaft Harres. Bereits zum Wirtschaftsjahr 2009 wurde genehmigt, dass jährlich ein Verlustausgleich von 200.000 Euro an die Gesellschaft gezahlt wird.

Der Ratsvorlage nach machte das Veranstaltungszentrum in den meisten Fällen mehr Verlust, als es der Ausgleich auffangen konnte. So waren es im Jahr 2016 beispielsweise 355.997 Euro, im Jahr 2018 hingegen nur 162.621 Euro. Der Verlust wurde in der Regel über noch vorhandene liquide Mittel der Gesellschaft abgedeckt. Im Oktober 2020 wurde der Ausgleich auf 250.000 Euro erhöht. Diese Zahlung wurde bereits von der Gemeinde getätigt. Um die fehlenden 50.775 Euro auszugleichen, musste der Rat nun zustimmen.

CDU-Ratsmitglied Achim Schell sagte, er habe für das Geschäftsjahr 2020 mit einem viel schlimmeren Ergebnis gerechnet: "Das ist positiv. Der Harres hat sich neu erfunden." Auch Anneliese Runde (Freie Wähler) stimmte dem zu: "Es ist erfreulich, dass Sie mit einem viel größeren Minus gerechnet haben."

FDP-Rat Roland Hecker befand, dass man das Ergebnis "nicht schön reden" könne, bedankte sich aber auch bei den Harres-Mitarbeitern. Er wünschte sich zudem für die Zukunft eine differenzierte Aufstellung, um zu erkennen, wie sich der Verlust zusammensetze. Eger entgegnete, dass die Aufsichtsratsmitglieder eine solche Auflistung erhalten hätten. Darauf bezogen sich auch die Vertreterinnen und Vertreter der Grünen-Fraktion: Die Zahlen zum Jahresabschluss wurden in der Aufsichtsratssitzung analysiert. Man sei mit einem "blauen Auge" davongekommen. Lob gab es für die "schnelle Anpassungsfähigkeit" der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Veranstaltungszentrums, um neue Kunden zu generieren

Den Ideenreichtum lobte auch Anna Frey (Junge Liste), ebenso wie Wolfgang Werner (SPD), der nochmals betonte: "Gut, dass auf Kündigungen verzichtet wurde. Wenn der Betrieb wieder hochfährt, brauchen wir das Personal."

Vorerst rechnet man in St. Leon-Rot aber für das Jahr 2021 noch mit höheren Verlusten: 445.000 Euro sind in der Prognose des Lageberichts angegeben. Dies wird mit der schlechteren Auslastung aufgrund der Corona-Pandemie begründet. Bereits bestehende Buchungen sorgen für bessere Aussichten im Harres, denn viele Firmen- und Privatkunden lassen ihre Buchungen bestehen.

Generell soll die Zukunft nach Angaben des Harres "mittelfristig nicht gefährdet" sein. Für die zweite Hälfte des laufenden Jahres und das kommende Jahr 2022 wurden zudem bereits Maßnahmen getroffen und Marketing und Internetauftritt angepasst, um den Bekanntheitsgrad zu erhöhen, heißt es von Seiten des Veranstaltungszentrums. Dazu werden der Betrieb des Restaurants, der Cateringservice und der Verleih des Equipments beworben.

"Wir sind sehr zuversichtlich und freuen uns über die Nachfragen von Privat- und Firmenkunden, die wieder Veranstaltungen durchführen wollten", erklärte Wessely auf RNZ-Nachfrage. Die Verkaufsabteilung arbeite bereits auf Hochtouren. "Aber das ist wegen der Corona-Lage noch mit Vorsicht zu genießen."