Liegt momentan komplett still: Im St. Leon-Roter Harres können wegen der Corona-Krise keine Veranstaltungen stattfinden, auch das Restaurant ist geschlossen. Für die Mitarbeiter wurde Kurzarbeit beantragt, der Gemeinderat beschloss jetzt, sie zu unterstützen. Foto: Lerche

St. Leon-Rot. (seb) Die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Einschränkungen haben den Harres hart getroffen. Das wurde einmal mehr in der jüngsten Gemeinderatssitzung vor Ort im Bürgersaal deutlich.

Kulturprogramm, Sport, Tagungen, Seminare und sonstige Veranstaltungen fallen weg, das Restaurant ist geschlossen. Damit muss die Gemeinde mit zusätzlichen Mehrausgaben rechnen: Traditionell gleicht sie das jährliche Harres-Defizit aus, weil man Vereinen und Bürgern dort bewusst günstige Bedingungen bietet. Mit "gravierenden Auswirkungen auf den Haushalt" sei zu rechnen, so Bürgermeister Dr. Alexander Eger, der daran erinnerte, dass man jedes Jahr ein Harres-Defizit zwischen 200.000 und 250.000 Euro in Kauf genommen habe. Dieses Jahr werde es mit Sicherheit weitaus höher werden, eine halbe Million sei nicht unrealistisch, mindestens darauf "müssen wir uns einstellen". Generell, fügte er später hinzu, müsse die Gemeinde durch die Corona-Krise mit finanziellen Einbußen rechnen, aber "momentan weiß niemand, was auf uns zukommt".

Bis auf Geschäftsführer Florian Wessely und eine Mitarbeiterin wurde ab April für die 14 fest angestellten Harres-Mitarbeiter bereits Kurzarbeit beantragt, sie erhalten entweder 60 Prozent des während der Kurzarbeit ausgefallenen Nettolohns oder 67 Prozent, wenn sie mindestens ein Kind haben. Man war sich bewusst, dass der Bund ebenfalls eine Aufstockung des Kurzarbeitergelds plant, dennoch beschloss der Rat jetzt davon unabhängig und einhellig, dies aus Gemeindemitteln aufzustocken: auf 80 beziehungsweise 87 Prozent des Nettoentgelts, und das für die Monate April, Mai und Juni. Der monatliche Zuschuss durch die Gemeinde beläuft sich laut Verwaltung auf rund 12.000 Euro, insgesamt also 36.000 Euro. Damit, argumentierte die Verwaltung, könnte den Mitarbeitern geholfen werden, die Krise zu bewältigen. Positiv ist laut Eger, dass damit der Betrieb immer noch entlastet wird und die Arbeitsplätze gesichert werden – schließlich seien die Mitarbeiter "die Stärke des Harres".

Dass der Geschäftsführer und eine Mitarbeiterin – noch, müsse man leider sagen – nicht in Kurzarbeit seien, begründete der Bürgermeister mit dem großen Aufwand, Veranstaltungen abzusagen, zu verschieben oder sonst wie umzuplanen. Auch bezüglich finanzieller Fragen gebe es viel zu koordinieren, so Eger, "jemand muss im Harres ans Telefon gehen". Wenn aber auch im Juni gar kein Betrieb in Sicht sei, müsse man auch im Fall der Geschäftsführung über Kurzarbeit nachdenken.

"Wir wissen nicht, wann es weitergeht", sagte Florian Wessely. Großveranstaltungen seien verboten, aber was damit gemeint sei, sei gar nicht klar: Hunderte Teilnehmer – oder Dutzende? Er hege die Hoffnung, im Privatkundenbereich oder durch Gastronomie-Angebote "außer Haus" wenigstens kleinere Einnahmen zu generieren, nennenswert würden diese aber womöglich erst ab September dieses Jahres. "Wir freuen uns darauf, wieder loslegen zu können."

Als "Wertschätzung gegenüber dem Personal und der geleisteten Arbeit" verstand Anneliese Runde (Freie Wähler) die Aufstockung des Kurzarbeitergelds. Der Einkommensverlust bereite dem Team sicher große Sorgen, daher sei man ebenfalls der Meinung, dass die Gemeinde unterstützen und ein wenig von der Last nehmen sollte. Schließlich seien es qualifizierte Kräfte, so Runde, die nach der Krise möglichst wieder an ihren gewohnten Arbeitsplatz zurückkehren sollten.

Mit einer Betriebsstilllegung habe niemand rechnen können, meinte Achim Schell (CDU), der Harres und Mitarbeiterteam als "wertvolles Gut" bezeichnete, das man nicht verlieren wolle. Torsten Weis konnte für die FDP zustimmen, ebenso Marina Krenzke (Grüne), die Florian Wessely ein Kompliment machte für seine Anstrengungen, derzeit die Kosten zu senken. Das Kurzarbeitergeld aufzustocken, sei gerechtfertigt, weil man das "gute, leistungsfähige Team halten" müsse. Anna Frey (Junge Liste) wünschte Wessely "ganz viel Kraft" und stimmte zu. Prof. Wolfgang Werner (SPD) war ebenfalls dafür: "Wir schätzen das Personal besonders."

Auf Achim Schells Frage klärte Bürgermeister Eger noch ein Missverständnis auf: Für die 25 Mitarbeiter des Eigenbetriebs St. Leoner See, zu dem auch das Hallenbad gehört, gebe es keine Kurzarbeit, auch wenn beide Einrichtungen derzeit komplett geschlossen seien. Die Mitarbeiter gehörten formell zur Gemeindeverwaltung, anders als das Personal des Harres, der rechtlich eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung sei. Zwar sei es jetzt möglich, auch im öffentlichen Dienst Kurzarbeit zu beantragen, "das wollen wir aber nicht".

Zunächst wurden unter anderem Überstunden abgebaut, dann wurden die See- und Bad-Mitarbeiter an anderer Stelle in der Verwaltung eingesetzt, unterstützten beispielsweise den Amtsboten oder den Ordnungsdienst. "Unser Rathaus-Team ist sehr flexibel", lobte Eger, und es gebe genug zu tun.