Von Maria Stumpf

St. Leon-Rot. Die Idee stammt aus dem Jahr 2018. Damals stimmten die Vereinsmitglieder des TSV Rot unter Federführung der Handballabteilung für eine große Investition in die Zukunft: Ein Sportleistungszentrum soll gebaut werden auf dem rund 500 Quadratmeter großen Areal in der Kirrgasse. Jetzt ist der Bauantrag endlich genehmigt und es könnte losgehen auf dem alten "Gummiplatz" der Kleinfeldanlage. Darüber informierten Michael Förderer als "Projektleiter Sportzentrum" und Uwe Kettenmann vom TSV Rot. Doch noch hapert es bei der Finanzierung.

Geht es nach Plan, wäre im kommenden Februar Baubeginn und im April 2023 Schlüsselübergabe. Doch die Finanzierung des rund 800.000-Euro-Projekts braucht noch mehr Unterstützung von Freunden und Sponsoren. "In erster Linie ging es bei der Entscheidung für das Projekt darum, unseren Verein zukunftsfähig aufzustellen", betont Förderer. "Wir brauchen eine attraktive und zeitgemäße Nachwuchsförderung. Das ist eigentlich ein Muss, sonst können wir bald einpacken."

Das derzeitige Kleinfeld ist in desolatem Zustand. Foto: Teufert

Laut Förderer lagen die ersten Kostenschätzungen für das Großprojekt bei rund 760.000 Euro, mit 33 Prozent beteiligt sich die Kommune am Bau, auch mit dem Badischen Sportbund steht der Verein "in guten Gesprächen". Rund 15.000 Euro habe bisher die "Bausteinaktion" für Einzelspenden von Privatpersonen eingebracht, sagt Förderer. Mit der erhofften Spende eines Walldorfer Großunternehmens sei es bislang leider nichts geworden, erklären die beiden Männer enttäuscht. "Und die Kosten für Baumaterialien sind in den vergangenen Jahren stark gestiegen." Rund 400.000 Euro müsse der Verein also noch aufbringen – und ungefähr die Hälfte wollten die Mitglieder in Eigenarbeit aus eigener Kraft stemmen. "Wir haben Elektriker, Gabelstapelfahrer, Maurer und…. einfach alles. Wir können gemeinsam viel schaffen", sind sich Förderer und Kettenmann sicher.

So könnte es einmal aussehen, das neue Sportzentrum des TSV Rot in der Kirrgasse. Neue Trainingsmöglichkeiten, vielseitig nutzbare Freiflächen, Räume für Schulungen, Krafttraining. Foto: privat

Rund 1200 Mitglieder hat der Verein, der neben einer Handball- auch eine Leichtathletik- und Turnabteilung hat. Der Bau der Sportanlage sei auch für die Öffentlichkeit von Bedeutung, argumentieren die Herren. Die Anlage werde nicht nur vom Verein genutzt. Auch die Zusammenarbeit mit der benachbarten Parkringschule könne so noch ausgebaut werden. "Und natürlich soll das Sportzentrum auch offen sein für andere Angebote. Wenn da mal jemand aus der Gemeinde einen Yoga-Kurs anbieten will, warum nicht?", so Kettenmann.

Angedacht sind zwei Gebäude mit rund 300 Quadratmetern, die mit einem Dach verbunden werden. Bewegliche Wände sollen einen großen Raum für Veranstaltungen öffnen. Außerdem soll es einen modernen Schulungsraum, Übernachtungsplätze für Jugendtreffen, Kraftraum und Büro geben. Überhaupt verspricht sich Förderer eine Optimierung der Trainingsabläufe des gesamten Vereins, wenn erst mehr Räume zur Verfügung stehen. Als Freiflächen locken dann ein "Beach-Sand-Gelände" und Rasenflächen mit Grillplatz. Eine der wichtigsten Änderungen betrifft die Barrierefreiheit des gesamten Geländes. Man käme damit vielen Anfragen von Menschen im Rollstuhl oder mit einer Gehbehinderung nach, heißt es.

"Dieses Konzept wurde vor zwei Jahren zu hundert Prozent angenommen", betont Kettenmann. "Und alle, die die Hand hoben, haben sich damit auch bereit erklärt, mit anzupacken", so Förderer. "Wenn über ein neues Sportzentrum vermehrt Kinder den Weg zum TSV finden, sind vielleicht auch mehr Eltern bereit, im Verein mitzuwirken", hofft er. Im Oktober soll die Mitgliederversammlung auf den neusten Stand gebracht werden und über die weitere Entwicklung befinden.