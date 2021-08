St. Leon-Rot. (obit) Die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde St. Leon-Rot bekommen einen Monat mehr Zeit, um sich für das Angebot der Deutschen Glasfaser zu entscheiden. Das teilte das Unternehmen zu Beginn der Woche auf RNZ-Nachfrage mit. Die eigentliche Frist lief Ende Juli aus. Bislang wurden die benötigten 40 Prozent der teilnehmenden Haushalte in der Gemeinde noch nicht erreicht. Diese sind Voraussetzung dafür, dass die Deutsche Glasfaser einen Ort an das Netz anbindet.

"Da muss sich noch etwas tun", erklärt Projektleiter Jürgen Weck in der Mitteilung des Unternehmens. "Ansonsten können wir das Netz nicht ausbauen." Daher habe man sich dazu entschieden, Menschen aus St. Leon-Rot und Altlußheim durch eine Verlängerung der Frist bis zum 28. August die Möglichkeit zu geben, noch einen Vertrag abzuschließen. Aktuell haben sich in St. Leon-Rot nur 32 Prozent der Menschen für das Angebot entschieden, in Altlußheim sind es nur 25 Prozent. In der Nachbargemeinde Neulußheim wurden 22 Prozent erreicht, hier hat die Deutsche Glasfaser mit der Gemeinde entschieden, das "Projekt zunächst nicht zu verwirklichen", heißt es in der Mitteilung. Dass nicht immer 40 Prozent der Haushalte einen Vertrag abschließen müssen, zeigt das Beispiel aus Reilingen: Hier gab das Unternehme bekannt, dass trotz 34 Prozent Nachfrage Anschlüsse gelegt werden.

Wer sich in St. Leon-Rot für die schnelle Internetverbindung entscheiden will, kann unter www.deutsche-glasfaser.de noch bis zum 28. August einen Antrag stellen. Dazu gibt es einen Servicepunkt in der Hauptstraße 111 in St. Leon-Rot, der von Montag bis Freitag von 10 bis 18.30 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr geöffnet ist.

Auch andernorts in der Region Wiesloch-Walldorf will die Deutsche Glasfaser ihr Angebot bewerben. Für Dielheim, Malsch, Mühlhausen und Rauenberg soll im Jahresverlauf die Nachfragebündelung erfolgen. Wie Dielheims Bürgermeister Thomas Glasbrenner auf RNZ-Nachfrage bestätigt, wird auch der nur 17 Haushalte umfassende Ortsteil Oberhof ans Netz gehen, sollte Dielheim die 40 Prozent Abdeckung erreichen. Dies war laut Ratsbeschluss Voraussetzung für den Vertragsabschluss, erklärt er. Die Gesamtstrecke für die Anbindung beträgt etwa 2,5 Kilometer.