Das Rathaus in St. Leon-Rot. Foto: Reinhard Lask

St. Leon-Rot. (seb) Am Ende wählte man eine Kompromisslösung: In der jüngsten Sitzung entschied St. Leon-Rots Gemeinderat, die Fördermittel für den Vereinsnachwuchs zu erhöhen, aber nicht so stark, wie von der CDU beantragt. Hintergrund ist die Haushaltslage mit hohen Gewerbesteuereinbußen.

Für jedes aktive, in St. Leon-Rot wohnende Mitglied unter 18 Jahren erhält ein förderwürdiger Verein künftig 50 statt wie bisher 40 Euro, das wurde einstimmig entschieden. Beantragt waren 60 Euro. Die erhöhte Förderung wird auf drei Jahre befristet, das wurde bei 13 Ja-Stimmen, drei Enthaltungen und sechs Mal Nein festgelegt, nachdem eine unbefristete Anpassung bei neun Mal Ja, zwölf Mal Nein und einer Enthaltung abgelehnt worden war. Bürgermeister Dr. Alexander Eger hatte sich für eine Befristung statt einen "Dauerzustand" ausgesprochen, finanziell gebe es zurzeit "zu viele Unwägbarkeiten". Gleichzeitig zollte er den Vereinen Respekt und zeigte sich dankbar für das Engagement.

"60 Euro wären angemessen gewesen", argumentierte Udo Back für die CDU, "aber wir sind froh über die 50 Euro." Es gehe darum, den Vereinen jetzt, in der Coronakrise, mehr finanziellen Spielraum zu geben, gerade im Jugendbereich. Das Geld allein reiche aber nicht aus, schloss Back mit einem Appell an die Bürger, die Vereine zu unterstützen.

Die Förderung explizit für den Nachwuchs begrüßten Michael Herling (FDP) und Rouven Dittmann (Junge Liste), auch Anneliese Runde (Freie Wähler) bevorzugte den Kompromiss. Prof. Wolfgang Werner (SPD) war gegen die Befristung und für die beantragten 60 Euro, "es ist das falsche Signal, jetzt an den Vereinen zu sparen". "Nicht begeistert" zeigte sich Norbert Knopf (Grüne), da im letzten Jahr bereits die Vereinsförderung erhöht worden sei. Man könne aber angesichts der zeitlichen Befristung mitgehen.