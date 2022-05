Rot. (obit) 2008 wurde der Römerplatz in der Ortsmitte von Rot aufgewertet. Bouleplatz, Spielgeräte oder Ruhebänke locken an der Kastanienschule zum Verweilen. Auch die Freien Wähler sprechen von einer "gelungenen Oase". Die Bevölkerung nehme den Platz am Römerweg sehr gut an. Dennoch will die Fraktion eine weitere Aufwertung des Areals. "An uns wurde der Wunsch herangetragen, wie der Platz besser genutzt werden kann", erklärte Anneliese Runde (Freie Wähler) im Rat. Daher haben die Freien Wähler nun einen Antrag für "eine Basisinfrastruktur mit einem kleinen Ausschank" gestellt, quasi eine Hütte mit Ausschank und Stehtisch. So sollen kleinere Festivitäten ermöglicht werden. Im Rat wurde darüber diskutiert, denn aus dem Römerplatz soll kein weiterer Festplatz werden.

Das wollen die Freien Wähler auf keinen Fall, machte Runde zu Beginn der Ausführungen deutlich. Es gehe darum, die Vereine zu unterstützen, dass diese die "Kassen auffüllen" können. Veranstaltungen bis in den späten Abend soll es keine geben. "Wir sehen darin eine Möglichkeit, Begegnungen zu schaffen und den Platz noch mehr als bisher zu beleben", heißt es in dem Antrag.

Die Gemeindeverwaltung erinnerte vorab an die Hintergründe bei der Errichtung des Platzes. Damals sei kommuniziert worden, dass es keine Vereinsfeste auf dem neuen Platz geben werde. Zwischenzeitlich wurde der Platz an der Kastanienschule aber bereits zwei Mal vermietet. Eine formale Regelung, also eine Benutzungsordnung, sollte getroffen werden.

Zwar hatten die übrigen Fraktionen Verständnis für das Ansinnen. Doch stellte Udo Back (CDU) die Bedarfsfrage: Dieser stelle sich nicht so sehr dar. "Wir würden das erst mal testen, mit einem provisorischen Wagen." FDP-Rat Michael Herling fehlten die nötigen Details. Vereine und auch die Anwohner müssten befragt werden. Marina Krenzke (Grüne) betonte, dass es auch andere Plätze in der Gemeinde gebe, die optimiert werden müssten. Wolfgang Werner (SPD) war sich ebenfalls nicht sicher, sagte aber: "Wenn eine große Gruppe das will, dann muss man darüber diskutieren."

Rouven Dittmann (Junge Liste) erinnerte daran, dass es bei dem Antrag um "kleine Buden geht, die man öffnen und schließen kann". Daher stimme seine Fraktion zu. Dennoch dürfe man andere Flächen nicht vergessen.

Letztlich einigte sich der Rat darauf, dass die Gemeinde prüfe, welche Möglichkeiten es für den Römerplatz gibt. Im Zuge dessen sollen aber die Anwohner darüber informiert werden, auch mit den Vereinen soll Rücksprachen gehalten werden.