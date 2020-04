St. Leon-Rot. (pr/mare) In der Lanzstraße in St. Leon-Rot ist es am Donnerstagnachmitag zu einem Großbrand gekommen. Ersten Informationen zufolge brach Feuer in einer Firma für Altpapier aus, ein Papierlager stand in Flammen. Die Rauchsäule war weithin sichtbar.

Die Feuerwehr ist im Großeinsatz. Aktuell wird versucht, eine Lagerhalle zu retten, die neben dem Brandherd steht.

Weitere Informationen folgen ...