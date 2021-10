St. Leon-Rot. (RNZ) "Ein Artikel in der RNZ Ende August hat uns aufgerüttelt, inspiriert und zum Helfen animiert": Das berichtet Gabi Dörflinger von den Bürgern für Integration und Asyl (Bia) St. Leon-Rot.

Eine private Helfergruppe aus Neckargemünd, "Schnelle Hilfe mit Herz", hat die Opfer der Flutkatastrophe wochenlang mit Sachspenden unterstützt, von Besen, Schaufeln und anderen Werkzeugen bis hin zu Elektrogeräten und Bautrocknern. "Aus dem Artikel haben wir erfahren, dass sich die Menschen dort derzeit am besten mit Fahrrädern fortbewegen", so Dörflinger.

Hans Bechberger, der die Fahrradwerkstatt der Bia leitet, regte laut Dörflinger an, die gespendeten Räder, die der Verein noch auf Vorrat hat, an die Flutopfer abzugeben. "Unsere Geflüchteten sind gut versorgt und bei akutem Bedarf können wir in der Regel schnell Räder organisieren." Im Bia-Vorstand waren alle einverstanden, sodass Bechberger Kontakt mit der "Schnellen Hilfe" aufnahm, die kurz darauf die intakten Räder entgegennahm, um sie ins Ahrtal zu transportieren und dort zu verteilen.

"Auch wenn die Räder von den Spendern eigentlich für die Geflüchteten vorgesehen waren, sind wir sicher, dass wir mit unserer spontanen Spende im Sinne aller gehandelt haben und die Dringlichkeit und Bedürftigkeit das Abgeben rechtfertigt", so Gabi Dörflinger, die allen Spendern, Mitstreitern und Unterstützern sowie der "Schnellen Hilfe mit Herz" dankt. Wer die Gruppe unterstützen möchte, kann sich ihr zufolge telefonisch melden unter 01590/1988-544.

Die Bia-Initiative selbst sucht übrigens aktuell noch Fahrrad-Monteure. Die Werkstatt ist laut Dörflinger inzwischen sehr gut ausgestattet, alle notwendigen Werkzeuge gibt es vor Ort und auch genügend Platz, aber personelle Unterstützung wird dringend benötigt. "Es geht vor allem um Kleinreparaturen und das Überholen und Ausgeben der gespendeten Räder an die Geflüchteten", erklärte Gabi Dörflinger, die Zeit könne man sich dabei frei einteilen.

Wer Interesse hat, möge sich bitte bei den Bürgern für Integration und Asyl melden: per E-Mail an vorstand@asyl-st-leon-rot.de.