St. Leon-Rot. (pol/mare) Einen schrecklichen Fund machten zwei Jungs im Alter von 14 und 16 Jahren bereits am Samstag, 12. Mai: Wie die Polizei am Montag mitteilt, spielten sie nachmittags am Kraichbach im Gewann Hofwiesen nördlich der Leostraße und zogen dabei einen zugebundenen Jutesack aus dem Wasser. Als sie diesen öffneten, entdeckten sie drei verweste Tierkadaver und verständigten sofort die Polizei.

Wie die weiteren Ermittlungen der Polizeihundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Mannheim ergaben, wurden die drei Hundewelpen einer mindestens kniehohen Kurzhaar-Rasse (eventuell Labrador oder Mischling) im geschätzten Alter vonrund drei bis vier Wochen erschlagen. Die getöteten Welpen wurden in einem Jute-/Kartoffelsack, welcher an einen Holzstock gebunden war, in den Kraichbach geworfen.

Der Kraichbach wird in diesem Bereich von Spaziergängern, Joggern, Skatern und Radfahrern stark frequentiert. Vom umliegenden Wohngebiet ist der Kraichbach beziehungsweise der Damm entlang gut sichtbar. Da die Welpen zum Funddatum etwa drei bis vier Wochen alt waren, müssten die Hunde um den Zeitraum März/April zur Welt gekommen sein.

Das zuständige Veterinäramt des Rhein-Neckar-Kreises ist in die Ermittlungen eingeschaltet.

Die Polizei hat folgende Fragen: Wer hat Beobachtungen in den Hofwiesen entlang des Kraichbachs gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten? Wer kennt eine trächtige Hündin, welche später keine oder weniger Welpen hatte? Wem ist ein Wurf in der Umgebung/Nachbarschaft bekannt, wo es zu angeblichen Totgeburten oder eingegangenen/verstorbenen Welpen kam?

Die weiteren Ermittlungen führt die Polizeihundeführerstaffel. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 06222/57090 beim Polizeirevier in Wiesloch zu melden.