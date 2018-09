St. Leon-Rot. (hds) Margit Tönnies strahlte. Mit gutem Grund, denn bei dem Prominenten-Golfturnier auf der Anlage des Golf Clubs St. Leon-Rot erspielten die Teilnehmer den stolzen Betrag von einer Million Euro. Margit Tönnies, Ehefrau des Aufsichtsratsvorsitzenden von Schalke 04, Clemens Tönnies, ist seit 14 Jahren Schirmherrin des Vereins „Aktion Kinderträume“ und hatte wieder gemeinsam mit der ehemaligen Tennisspielerin Anke Huber viel Prominenz aus Sport, Musik und Fernsehen eingeladen. „Wir veranstalten dieses Turnier alle zwei Jahre und sind bereits zum sechsten Mal hier in St. Leon-Rot.“

Bei der abendlichen Scheckübergabe dankte sie allen Spendern, Sponsoren, Gästen und natürlich Gastgeber Dietmar Hopp. Der Gesamterlös der Veranstaltung geht zu gleichen Teilen an die „Aktion Kinderträume“ und die Franz-Beckenbauer-Stiftung. Beide Stiftungen setzen sich für Familien und deren schwerstbehinderte und lebensbegrenzt erkrankte Kinder ein.

Viel Prominenz griff zu den Golfschlägern. Eine starke Fußball-Fraktion war vertreten, so Uli Hoeneß, Franz Beckenbauer, Clemens Tönnies, die Manager Horst Heldt und Heribert Bruchhagen sowie die einstigen Nationalspieler Thomas Berthold und Mario Basler. „Ich bin gerne dabei“ plauderte Schlagersängerin Ireen Sheer kurz vor dem ersten Abschlag mit der RNZ. Und Uli Hoeneß betonte, alle Honorare, die er bei Vorträgen oder sonstigen Auftritten einnehme, spende er an soziale Einrichtungen.

„Wir sind durch den Sport privilegiert und da sollten wir auch was abgeben“, erzählte der ehemalige Handballbundestrainer Heiner Brand und Sänger Ross Antony (ehemals „Bro’Sis“) ließ es sich nicht nehmen, trotz zahlreicher Termine für die gute Sache an den Start zu gehen. „Ich bin bereits seit vielen Jahren bei den Eagles dabei.“ Dahinter verbirgt sich ein gemeinnütziger Verein, der 1993 in München gegründet wurde. Er zählt derzeit 129 bekannte Persönlichkeiten, die für einen guten Zweck den Golfschläger schwingen. In den letzten 25 Jahren konnten die Eagles über 32 Millionen Euro an Spendengeldern einspielen, die an Menschen, die auf der Schattenseite des Lebens stehen, weitergereicht wurden.

Auch zum „Plaudern über alte Zeiten“ war Fußballtrainer Mirko Slomka angereist. „Wir sind wie eine große Familie, die sich alle gemeinsam engagieren.“ Margit Tönnies berichtete noch vor dem Beginn des Turniers über die Zielsetzung. „Wir wollen Familien helfen, deren Kinder schwer erkrankt sind. Oft entstehen Situationen, die man alleine nicht bewerkstelligen kann und wir können dann wenigstens finanziell helfen.“ Sie arbeitet mit einem kleinen Team für den Verein. „Wir sind in der glücklichen Lage, alle Anfragen, die unseren Verein erreichen, erfüllen zu können. Natürlich prüfen wir in jedem Einzelfall die Bedürftigkeit.“ Großes Lob richtete sie an Dietmar Hopp. „Er ist ein wunderbarer Mensch, möchte selbst nicht ständig im Mittelpunkt stehen und hat uns bei all den Turnieren hier toll unterstützt.“

Ein paar Meter weiter, nach einem gemeinsamen Frühstück, waren „der Franz und der Uli“ in ein intensives Gespräch vertieft, derweil Schauspieler Klaus-Maria Halmer noch gemütlich frühstückte, ebenso wie Sänger Johnny Logan und Schauspieler und Moderator Max Schautzer. Hansi Müller, ehemaliger Fußballnationalspieler, erzählte der RNZ, er habe erst vor einem Jahr mit Golf begonnen. „Es ist ein toller Sport, den ich gemeinsam mit meiner Familie ausüben kann.“ Mit dabei waren auch Verona Pooth und Maria Höfl-Riesch.

Bei der Abendveranstaltung, moderiert von Jörg Wontorra, herrschte beste Stimmung. Höhepunkt war der Auftritt von Rea Garvey, der bis in den späten Abend hinein für Stimmung im Publikum sorgte. Anke Huber resümierte: „Es freut mich sehr, dass auch dieses Jahr wieder so viele Gäste unserer Einladung gefolgt sind. Wir durften ein aufregendes und unterhaltsames Golfturnier spielen. Das Wichtigste ist jedoch, dass der Gesamterlös der Veranstaltung auch 2018 wieder vielen Kindern und ihren Familien eine große Hilfe sein wird.“