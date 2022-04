Von Sophia Stoye

St. Leon-Rot. Zählt ein Ehrenamt, das innerhalb von St. Leon-Rot ausgeübt wird, mehr als eines, das außerorts stattfindet? Der Gemeinderat sagt Ja: Einstimmig beschloss das Gremium in seiner letzten Sitzung, für die Vergabe von Grundstücken im Roter Neubaugebiet Oberfeld nur Aktivitäten gelten zu lassen, die innerhalb von St. Leon-Rot ausgeübt werden.

Eigentlich entschied der Rat schon im Dezember letzten Jahres, gemeindeeigene Grundstücke im Oberfeld nach einem Punktesystem zu verkaufen – und nicht an den Höchstbietenden. Im Zuge dessen wurde eine Richtlinie beschlossen, welches Kriterium wie gewichtet wird. So gibt es zum Beispiel Punkte, wenn ein Bewerber Kinder hat, in der Gemeinde arbeitet oder sich ehrenamtlich engagiert. Der Bewerber mit den meisten Punkten erhält das Grundstück. Wer diese Kriterien wiederum nicht erfüllt, hat nur geringe Chancen auf einen der Bauplätze am Roter Feldrand. Und dass diese noch dazu heiß begehrt sind, zeigt die Vergangenheit: Noch bevor der Gemeinderat das Punktesystem verabschiedetet hatte, meldeten sich schon über 100 Interessenten, täglich erreichten die Gemeinde neue Anrufe.

Wie die Gemeindeverwaltung mitteilte, kam es aber bei der Vergabe der Grundstücke zu "unterschiedlichen Ansichten" – insbesondere was die Punktevergabe für ehrenamtliches Engagement angeht. Denn in der Richtlinie steht, dass Punkte für eine "arbeitsintensive oder herausgehobene Funktion" vergeben werden. Was dies genau heißt, legten die Ratsmitglieder nun fest. Demnach gilt ein ehrenamtliches Engagement als arbeitsintensiv, wenn die Tätigkeit mindestens fünf Stunden pro Woche umfasst. Eine herausgehobene Funktion erfüllen ehrenamtlich tätige Bewerber, wenn sie beispielsweise Mitglied des Gemeinderats oder der Freiwilligen Feuerwehr sind oder in einem Verein oder einer sozialen Einrichtung eine Sonderaufgabe übernehmen. Zudem entschied der Rat, dass Punkte nur für Ehrenämter vergeben werden, die innerhalb von St. Leon-Rot ausgeführt werden.

Mit diesen Konkretisierungen werde die Anwendung der Vergabekriterien verständlicher, schreibt die Gemeindeverwaltung, "sodass sie auch leichter für jeden Bewerber nachvollziehbar werden". Doch dem scheint nicht so zu sein.

Gleich zu Beginn der Sitzung richtete eine Bürgerin das Wort an die Ratsmitglieder: Sie konnte nicht nachvollziehen, warum die Punkte für ehrenamtliches Engagement nur für zeitintensive Tätigkeiten vergeben werden. "Die Ausführung eines Ehrenamts hängt von der individuellen Lebenssituation ab", sagte sie. Wenn zum Beispiel jemand seine kranken Eltern pflege oder sich um die Kinder kümmere und trotzdem ein Ehrenamt ausübe – aber unter fünf Stunden pro Woche – sollte dies auch gewürdigt werden, so die Bürgerin. Den aktuellen Richtlinien zufolge würde ein solcher Bewerber keine Punkte für ehrenamtliches Engagement erhalten. "Die Verwaltung kann nicht in die persönliche Lebenssituation der Familien hineinblicken", entgegnete Kämmerer Ludwig Kudis. Deshalb sei man auf solche Zahlen wie die fünf Stunden pro Woche angewiesen.

Klagen von abgewiesenen Bewerbern habe es bisher noch keine gegeben, informierte Kudis auf RNZ-Anfrage. "Natürlich bleibt abzuwarten, wie sich die Sache entwickelt, wenn die Vergabe durchgeführt wurde", so der Kämmerer. Aktuell prüfe das Kommunalrechtsamt erst, ob alle Bewerberinnen und Bewerber berechtigt sind, an dem Auswahlverfahren teilzunehmen. "Dass wir nicht jedem einzelnen Rechnung tragen können, war klar und bedauern wir auch", sagte Rouven Dittmann (Junge Liste). Allerdings sei ein Ehrenamt auch nicht der einzige Faktor, der bei der Vergabe berücksichtigt werde. "Wenn jemand also wegen der Familie keine Zeit hat für ein Ehrenamt, punktet er auch in dieser Hinsicht."

Während Udo Back (CDU) weniger die Vergaberichtlinien als Problem sah, sondern viel eher die wenigen Bauplätze, die zum Verkauf stehen, kritisierte SPD-Rat Wolfgang Werner den hohen Preis der Grundstücke. Zumindest den, den er erwartet – der genaue Preis wurde nämlich noch nicht festgelegt. Im Rat äußerte er die Vermutung: "Wir geben uns viel Mühe, aber im Grunde genommen werden die Grundstücke wieder an Menschen gehen, die es sich leisten können."