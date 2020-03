Von Katharina Wendler

Liebe Leserin! Lieber Leser!

Jesus hätte in unserer Zeit ein ganz großes Problem.

Jesus könnte nicht einfach so mit seinen zwölf Jüngern durch die Straßen laufen und an Haustüren klopfen: "Heute muss ich bei dir zu Gast sein!"

Jesus dürfte auch nicht Kinder zu sich rufen und ihnen die Hände auf den Kopf legen, um sie zu segnen.

Sich mit 5000 Menschen auf der Wiese niederlassen, um miteinander zu essen und zu trinken? Geht gar nicht!

Vor Menschengruppen predigen? Nicht genehmigt!

Jesus hätte jetzt in unserer Zeit ein ganz großes Problem.

Denn gerade das, was Jesus ausmacht, wie er auf Menschen zugegangen ist, mit ihnen gesprochen hat, sie berührt und geheilt hat, wie er mit Menschen zu Tisch saß: All das wäre Jesus jetzt untersagt.

Ich stelle mir vor, wie Jesus als Alternative zu einem Telefon greifen würde, um in Kontakt zu kommen.

Noch nie in meinem Leben habe ich so viel telefoniert. Zum Glück haben wir eine lange Telefonliste unserer Ehrenamtlichen, unserer TeilnehmerInnen beim Seniorenkreis, Konfi-Eltern, Konfi 3-Eltern und viele mehr. Ich entdecke gerade ein 160 Jahre altes Medium neu!

Mich beeindruckt: Fast immer erreiche ich meine Wunschperson. Kein Anrufbeantworter, kein endlos langes Klingeln, stattdessen die Stimme einer realen Person. Dann haben wir Zeit zum Reden, zum Nachfragen, zum Zuhören und genießen beide das Gespräch. Mir gibt das Telefon das Gefühl, in Kontakt zu bleiben.

Wie gerne hätte ich am vergangenen Sonntag meine Gemeinde zu unserem Kirchweihsonntag persönlich begrüßt, unsere langjährige Sekretärin Jutta Pabel würdevoll verabschiedet, unsere neue Sekretärin Simone Eger eingeführt, danach bei Gesprächen ein Linsengericht und anschließend Kuchen gegessen, den Kindern beim Flöten zugehört. Das alles ist zurzeit nicht möglich.

Aber anrufen: Das kann ich und zuhören geht gut. Und dann höre ich unter anderem folgendes: "Das ist wie eine Vollbremsung! Wir waren vorher nur auf der Überholspur unterwegs und jetzt diese Vollbremsung."

"Mein Sohn will nicht, dass wir alten Leute raus gehen. Er macht sich viel zu viele Sorgen um uns. Sogar das Einkaufen nimmt er mir ab. Sonst habe ich mir doch erst im Supermarkt überlegt, was ich kochen will."

"Mein Mann mag es gar nicht, von zu Hause aus zu arbeiten. ’Zu Hause ist zu Hause – und kein Arbeitsplatz’, sagt er."

"Die Lehrer überschütten unser Kind mit Aufgaben. Dabei müssen wir ja erst einmal die Technik einrichten, einen Farbdrucker und Papier kaufen."

"Mein Mann und ich geben uns die Klinke in die Hand. Wenn er um 15 Uhr von der Arbeit kommt, gehe ich los und komme um 23 Uhr wieder. Das alles wegen unserer drei Kinder!"

Von uns wird gerade viel abverlangt. Für manche ist es auch zu viel!

"Ich darf meine Ehefrau im Krankenhaus nicht besuchen. Am Telefon konnte ich sie kaum verstehen. Kein Händchenhalten, kein Streicheln, kein miteinander Schweigen am Krankenbett."

Ganz besonders traurig erzählten mir erwachsene Kinder: "Wir mussten unserer Mutter im Pflegeheim die Todesnachricht vom Vater durch das Terrassenfenster überbringen. Keine Umarmung, kein direkter Kontakt. Aus der Distanz haben wir unsere Mutter weinen sehen. Das zerreißt einem das Herz."

Kranke leiden einsamer. Menschen sterben einsamer. Angehörige trauern einsamer. Bestattungen dürfen nur noch mit maximal zehn Angehörigen unter freiem Himmel durchgeführt werden. Da müssen harte Entscheidungen fallen: Wer darf mit und wer nicht. Eine einsame Trauergemeinde. Und das hilfreiche Zusammenbleiben danach ist auch untersagt. Da brechen Rituale mit einem Mal weg, die uns vorher Halt gegeben haben.

Unmenschliche Zustände sind traurige Realität geworden.

Ich kann dem Schauspieler Robert Seethaler nur zustimmen, wenn er im Evangelischen Magazin: Chrismon plus Baden (01/2019) schreibt:

"Ich hatte Phasen, da gab es keinen Trost für mich. Alles, was tröstlich gemeint war, hat den Schmerz nur verstärkt. Doch so paradox es klingt: Manchmal war gerade das die beste Hilfe. Das Leid anzunehmen, die Krankheit, den Kummer. Es wird zu leichtfertig getröstet. Die Traurigkeit muss erst einmal ins Fließen kommen, häufig wird einem aber sofort das Taschentuch gereicht. Als Geste ist das gut gemeint, aber es heißt eigentlich: Hör auf zu weinen. Stattdessen müsste man sagen: ’So jetzt weine erst mal, du hast allen Grund dazu!’"

Es gibt so viele Gründe zum Weinen, zum Klagen, zum Schreien.

Manche haben aber auch gar keine Zeit zum Weinen, Klagen, Schreien. Alle Unermüdlichen im Pflegebereich, MitarbeiterInnen im Supermarkt, bei Polizei, Feuerwehr: So viele "Helden des Alltags"! Da kann ich nur dankbar und demütig werden. Plötzlich zählt nicht mehr das neue Outfit, die gute Figur, die schicke Frisur. Da zählt Hilfsbereitschaft, Mitgefühl, Dankbarkeit. Gott sei Dank!

Wir sind mitten in der Passionszeit! Eine Fastenzeit! Zeit des Verzichts! Gerade verzichten wir auf das, was unser Menschsein ausmacht: den direkten Kontakt zu unseren Mitmenschen. Ein ganz neues, ein trauriges Fastenerlebnis.

Auch Jesus kannte Kontaktabbruch – 40 Tage in der Wüste. Nur er und der Sand, der Wind, die Sonne. Und dann kommt der Teufel und fordert ihn heraus.

Was eine Herausforderung, auch für uns: keine Freunde treffen, keine Familienfeiern, kein Freizeitsport im Verein, kein Gemeindefest, keinen Gottesdienst, kein miteinander Singen, Beten, Feiern. Ein Wüstenleben!

Jesus widersteht in der Wüste dem Teufel. Da ist Gott sei Dank nicht nur Sand, Wind und Sonne. Da ist auch Gott! "Engel kamen und brachten Jesus zu essen" (Matthäus 4,11). Trotz Wüste hatte Jesus einen direkten Draht zu Gott. Auch unsere Leitung zu Gott ist offen. So ermutigt uns Gott: "Rufe mich an in der Not!" (aus der Bibel: Psalm 50,15) Das wird manchmal auch die Telefonnummer Gottes genannt. In jedem Gebet steht die Leitung zu Gott.

Weitere Notfallnummern, die Sie wählen dürfen:

Telefon-Seelsorge: 0800 / 111 0 111 oder 0800 / 111 0 222

Pfarrerinnen und Gemeindediakoninnen vor Ort:

• Baiertal-Dielheim: Pfarrerin Regina Ch. Bub, Telefon 06222 / 7 10 15

• Rauenberg, Malsch und Rettigheim: Pfarrerin Sandra Alisch, 06222 / 950 79 14

• St. Leon-Rot: Pfarrerin Katharina Wendler, 06227 / 5 20 30

• Walldorf: Pfarrerin Wibke Klomp, 0176 / 23 24 9000

• Wiesloch: Gemeindediakonin Jutta Reick, 06222 / 25 92

• Wiesloch: Gemeindediakonin Patricia Schneider-Winterstein, 06222 / 539 28

Ich bin zuversichtlich! Miteinander, auch ohne direkten Kontakt, werden wir diese Wüstenzeit durchstehen. Miteinander, auch auf Distanz werden wir diese Durststrecke überstehen. So viel Gottvertrauen habe ich!

"Wie geht es Dir? Brauchst Du was zum Essen?" Nachfragen! Zuhören! Anteil nehmen! Das funktioniert über einen gewissen Zeitraum auch übers Telefon oder per E-Mail.

So können wir zu Engeln, zu Boten Gottes werden, die füreinander da sind und uns gegenseitig versorgen mit lebenswichtiger Nahrung: guten Gedanken, segensreichen Worten und wenn nötig auch mit Essen.

Die Verbindung steht! Gott sei Dank!

Ihre Pfarrerin Katharina Wendler, St. Leon-Rot