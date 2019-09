Auf großes Interesse stießen die Einblicke in die bewegte Geschichte des katholischen Pfarrheims St. Mauritius in Rot, die Arbeitskreis Heimatgeschichte und Gemeinde im Rahmen des "Tags des offenen Denkmals" gaben. Fotos: Galyna Hecker-Petrova

St. Leon-Rot. (kus) "Das Pfarrheim St. Mauritius ist geradezu prädestiniert, am ’Tag des offenen Denkmals" unter dem Leitmotiv ’Moderne Umbrüche in Kunst und Architektur’ der Öffentlichkeit vorgestellt zu werden", so Kuno Schnader vom St. Leon-Roter Arbeitskreis Heimatgeschichte in seinen Erläuterungen zur Ausstellung.

Zuvor hatte Bürgermeister Dr. Alexander Eger die Gäste begrüßt. Er verwies auf die Bedeutung des bundesweiten Denkmal-Tags und dankte dem Arbeitskreis Heimatgeschichte sowie Sachbearbeiterin Ana-Sophie Walter vom Hauptamt der Gemeinde für die Ausrichtung der Ausstellung "Das Pfarrheim Rot, früher Rat-, Schul- und Lehrerwohnhaus".

Zwischen der ehemaligen Dreifachfunktion des Hauses und dem heutigen Verwendungszweck als Pfarrheim liegt ein Umbruch, mit dem es gelungen ist, die spätklassizistischen Strukturen des Gebäudes wiederzubeleben. Die von Carmen Gehrlein in wochenlanger Vorbereitung treffend gestalteten Bildertafeln, mit historisch fundierten Texten von Kuno Schnader unterlegt, und die präsentierten Grundrisse ermöglichten den Besuchern, Vergleiche zwischen früher und heute zu ziehen.

Im Mittelbau führten früher zwei Treppen ins Obergeschoss zu den beiden Seitenflügeln, damit sich die Nutzungen "Rathaus" und "Schule" nicht störten. Heute ist das Treppenhaus zusätzlich mit einem Fahrstuhl ausgestattet.

Die Elemente des spätklassizistischen Baustils kommen vor allem bei der Außenfassade mit ihren einfachen Strukturen, Sprossenfenstern, der farblichen Betonung der Fenster- und Türgewände und den Biberschwanzziegeln auf dem Dach zum Ausdruck. Der klassizistische Baustil war eine Antwort auf den vorausgegangenen, üppigen Barock- und Rokokoprunk.

Die im Erdgeschoss freigelegten Arkaden erinnern daran, wie sich das Gebäude, das früher der Pfarrgemeinde gehörte, nach innen und nach außen zum ehemaligen Kirchhof hin öffnete. Dieser war früher Friedhof, der 1813 an die Walldorfer Straße und 1877 an den heutigen Standort verlegt wurde. Die Glasdachkonstruktion gibt heute den Blick nach innen und zum heutigen Hof wieder frei. Im teilbaren Festsaal im Obergeschoss findet sich mit den Rundbögen eine gelungene Angleichung an die Arkaden im Foyer.

Die Veranstalter ließen in ihrer Dokumentation vor allem die Mauern des Hauses erzählen. Diese berichten von der Schule, von strengen Lehrern, die mit dem Rohrstock für Zucht und Ordnung sorgten, von Schülern, die in Klumpen (Holzschuhen) ohne Hausaufgaben zum Unterricht kamen, weil sie auf dem Feld helfen mussten und deshalb Angst vor der Prügelstrafe hatten. Sie erzählen von Lehrern, die im Winter mit ihren Kindern die Abende im Schulzimmer verbrachten, weil sie in ihrer Wohnung im Rathaus froren, und von Unterrichtsausfällen, weil in den Schulsälen der Hopfen getrocknet wurde. Auch Arreststrafen für Fortbildungsschüler wurden verhängt, weil sie rauchten und dem Alkohol zusprachen und deshalb mit der Arrestzelle im Rathaus Bekanntschaft machten.

Zur Lehrerwohnung im Rathaus gehörten, wie in der Badischen Schulstatistik nachzulesen ist, hinter der Kirche eine Scheuer, Vieh-, Hühner- und Schweineställe, Waschküche, Backofen und ein Garten mit Pumpenbrunnen, für die Bienenzucht geeignet. Damit wollte man die Hauptlehrerstelle attraktiv gestalten.

Die Mauern berichten vom Rathaus, von Bürgermeistern und Ratsschreibern, die sich das Amtszimmer teilten, und von wichtigen Entscheidungen, die die Gemeinderäte im Sitzungssaal trafen. Darunter war auch der Beschluss zu Fusion und Namengebung der neuen Gemeinde. Heute ist das Pfarrheim, das auch die Kirchliche Sozialstation beherbergt, zum gefragten und unentbehrlichen Kommunikations- und Veranstaltungszentrum in der Gemeinde geworden.

Kuno Schnader dankte den Besuchern für ihr Interesse, der Gemeinde für die Drucklegung der Bilder und Texte, Ana-Sophie Walter für die Koordination und der Pfarrgemeinde, vertreten durch den Leiter der Seelsorgeeinheit Pfarrer Dr. Michael Hettich und Kaplan Dike Uwakwe, für die Überlassung des Pfarrheims und übergab eine Bilderserie für das Pfarrarchiv.

Bei Erfrischungen konnten sich die Besucher auch das Fotobuch "St. Leon-Rot - früher und heute" erwerben, das ebenfalls architektonische Umbrüche an Gebäuden und in Straßen präsentiert und das Nostalgieherz höher schlagen lässt.