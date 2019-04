Das schlichte Mahnmal mit dem Steinkreuz auf dem Friedhof Rot erinnert an einen Tag des Schreckens am 1. April 1945. Foto: Kuno Schnader

St. Leon-Rot. (kus) Vor 74 Jahren fanden am Ostersonntag, 1. April 1945, beim deutschen Artillerieangriff auf Rot 32 Menschen den Tod. Die von Granatsplittern durchlöcherte Holztreppe zum Speicher in der Kastanienschule und ein schlichtes Mahnmal im Friedhof Rot erinnern als sichtbare Zeugen an diesen Schreckenstag. Rechts und links neben dem Mahnmal sind die Toten in einem Massengrab bestattet. Im Zuge der Friedhofsanierung wurde die Grabstätte neu bepflanzt. Eine Hinweistafel informiert über das grausame Geschehen.

Die Gedenkfeier am 70. Jahrestag 2015 und eine SWR- Fernsehsendung über das Geschehen haben dazu geführt, dass sich Zeitzeugen auch aus den Nachbarorten meldeten, sodass die damals veröffentlichte Dokumentation inzwischen auf 110 Seiten erweitert wurde. Sie schildert Details, die bisher nicht bekannt waren. Die neue Version des Buches wird zum 75. Jahrestag (1. April 2020) veröffentlicht. Die Dokumentation trägt den Titel: "Und trotzdem, es war ein schöner Frühling - Ostersonntag, 1. April 1945: Der Tag des Schreckens - Deutscher Artillerieangriff auf Rot und Maschinengewehrsalven in St. Leon".

Das reichlich illustrierte Buch des Arbeitskreises Heimatgeschichte (Befragung und Texte: Kuno Schnader; Layout: Carmen Gehrlein) basiert auf den Erinnerungen von insgesamt 70 Zeitzeugen und befasst sich mit der Vorgeschichte, der Ursache und der Wirkung des Angriffs. Dabei kommen die Zeitzeugen August Back (1930), Emmi Thome (1930), deren Familie ausgelöscht wurde, und viele Betroffene zu Wort. Das Buch gibt eine begründete Antwort auf die Fragen "Warum ausgerechnet Rot?" und "Strategischer Beschuss auf die einrückenden Panzer der Alliierten oder Racheakt der SS?".

Wie französische Kriegsgefangene den Krieg, das Ende des Kriegs und den Schreckenstag in Rot erlebten schildert in lebendiger Weise der französische Gymnasialprofessor Denis Palu-Laboureau, damals im landwirtschaftlichen Anwesen von Luise Knopf in Diensten. Aus dem Bericht geht hervor, dass in Rot schon während des Krieges deutsch- französische Freundschaftschaft gepflegt wurde, schon lange bevor sie Konrad Adenauer und Charles de Gaulle 1963 ins Leben riefen. Seine Beobachtungen stimmen genau mit den Aussagen der Zeitzeugen überein.

Eine Einheit der 17. SS-Panzerdivision "Götz von Berlichingen" hatte unter SS-Obersturmbannführer Rudolf Klaphage in den letzten Märzwochen 1945 in Rot Quartier bezogen. Das Verhältnis der Bevölkerung zur SS war äußerst gespannt, weil man sich weigerte, den Ort zu verteidigen. Die Dokumentation verweist auch auf die enge Beziehung der SS-Einheit zum Oberkommandierenden der Wehrmacht, Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel, der bekanntlich mit der SS kollaborierte und als Kriegsverbrecher zum Tode verurteilt wurde.

Der Marschall hatte sein Hauptquartier am Dienstag der Karwoche im Gasthaus "Zur Krone" in Rettigheim eingerichtet, wie Oskar Göbel (1929) beobachten konnte. Seine Truppe hatte die Kanone mitgebracht, mit der Rot beschossen wurde. Diese stand zunächst in der Hofeinfahrt Förderer und wurde ab Karsamstag der SS zum Beschuss von Rot überlassen. Standort und Art des Geschützes sind ebenfalls genau ermittelt. Auch die mutige Tat eines Malschenberger Bürgers, der als alter Kriegsveteran das Verbindungskabel zwischen dem Beobachtungsposten auf dem Letzenberg und dem Geschütz am Waldrand zwischen Rettigheim und Östringen durchschnitt und damit Schlimmeres verhinderte, wird in der Recherche von der Zeitzeugin Ludwine Müller (1926) aus Malschenberg ausführlich erwähnt.

Das Maschinengewehrmassaker am Ostersonntag in St. Leon, als vier wehrlose deutsche Soldaten und ein Volkssturmmann auf dem Weg in die Gefangenschaft im Kugelhagel aus einem französischen Panzer den Tod fanden, wird umfassend von Emil Klemenz (1932) und Theodor Breitner (1933) geschildert. Theodor Breitner und Hans Heger, damals 13 Jahre alt, begleiteten die Soldatengruppe als Wegweiser zur Sammelstelle am Dreschplatz an der Roter Straße.

Das Buch präsentiert dem Leser eine bis ins Detail gehende Beschreibung des Angriffs, versteht sich als Appell wider das Vergessen und als Beitrag zur Pflege der Erinnerungs- und Gedenkkultur in der Gemeinde. Persönliche Eindrücke von noch lebenden Zeitzeugen oder Korrekturen sind weiterhin erwünscht, teilt der Arbeitskreis Heimatgeschichte mit. Sie können noch in die Rekonstruktion des Angriffs eingearbeitet werden (Kontakt: Kuno Schnader, 0 62 27/5 16 78).

In einem Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Mauritius Rot wird am Mittwoch, 3. April, 18.30 Uhr, der Opfer des Angriffs gedacht, während im nächsten Jahr, am 75. Jahrestag des Angriffs, eine Gedenkfeier und eine Fernsehsendung an den Schreckenstag erinnern.