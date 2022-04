St. Leon-Rot. (stoy) 2020 markiert einen Einschnitt in der Geschichte St. Leon-Rots: Denn zum ersten Mal in seiner Geschichte macht der St. Leoner See Verluste. "Hier zeigen sich nochmal im Detail die Konsequenzen der Pandemie 2020", sagte Bürgermeister Alexander Eger bei der Vorstellung der Jahresbilanz im Gemeinderat.

Zwar wies der Eigenbetrieb Erholungsanlage St. Leoner See – ein wirtschaftliches Unternehmen der Gemeinde – bereits 2019 ein Minus von rund 712.000 Euro auf. Doch der See selbst lag damals mit fast 142.000 Euro im Plus. Grund für die unterschiedlichen Zahlen ist, dass der Eigenbetrieb nicht nur den See betreibt, sondern auch das St. Leon-Roter Hallenbad, das regelmäßig rote Zahlen schreibt. 2020 fiel der Verlust hierfür mit etwa 775.000 Euro niedriger aus, als die Ratsmitglieder erwartet hatten.

Das liegt der Verwaltung zufolge daran, dass das Hallenbad geschlossen wurde und sich damit auch die Betriebskosten reduzierten. Der See selbst machte 2020 Verluste in Höhe von etwas über 230.000 Euro. Wie Bianca Mader, Leiterin des Eigenbetriebs, den Ratsmitgliedern erklärte, hätten höhere Ausgaben im Zuge der Corona-Pandemie dazu geführt. Gleichzeitig reduzierten sich die Einnahmen drastisch.

Zu den kostenintensivsten Posten zählt die Verwaltung die sich ständig ändernden Zugangsregelungen, der vermehrte Einsatz einer Security-Firma, die die Einhaltung der Maßnahmen kontrollierte, und die Hygienevorgaben der Corona-Verordnung: Die Sanitärgebäude mussten öfter als sonst gereinigt werden, was wiederum mehr Personal bedurfte. Gleichzeitig waren nur maximal 2000 Besucher erlaubt und auch das Sommerwetter ließ zu wünschen übrig. So haben 2020 ungefähr 146.800 Menschen den See besucht, im Jahr zuvor waren es noch knapp 200.000.

Die Zahl der Hallenbad-Besucher sank 2020 stärker: So waren im ersten Corona-Jahr etwa 33.000 Menschen zu Besuch, 2019 waren es noch knapp 69.000.

Auch die Investitionen in das E-Ticket-System für den See-Eintritt haben zu höheren Ausgaben geführt, so Mader, "auch nächstes Jahr wird sich noch einiges tun", sagte sie. Zudem wurde letztes Jahr das neue Sanitärgebäude eröffnet, dessen Bau 2020 ebenfalls erhebliche Ausgaben in Höhe von über 500.000 Euro notwendig machte. Insgesamt gab der Eigenbetrieb 2020 Geld für Investitionen in Höhe von rund 1,4 Millionen Euro aus.

Was das Camping angeht, sei der Umsatz 2020 lediglich um 4000 Euro gesunken. "Wir durften an Pfingsten wieder öffnen und alle wollten hier bleiben", erklärte die Leiterin. Doch auch in den Zahlen der Übernachtungsgäste spiegelt sich die Pandemie wider: 2019 übernachteten etwa 18.000 Menschen am See, 2020 waren es lediglich 13.800.

Hallenbad und See zusammen gerechnet beläuft sich der Verlust des Eigenbetriebs auf gut eine Million Euro. Die Verluste des Hallenbads werden von der Gemeinde ausgeglichen, wie 2011 in einem Grundsatz-Beschluss entschieden wurde. Das Defizit des Sees wird hingegen nicht übernommen, da der Beschluss nur für das Hallenbad gilt.