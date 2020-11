Nachdem die Gemeinde St. Leon-Rot den Haubenlerchenweg gesperrt hat, weil dort zu viele Lastwagen geparkt und ihre Fahrer in den Fahrzeugen übernachtet haben, hat sich das Problem in die Straße „Im Schiff“ verlagert. Fotos: Theo Vetter

Von Sebastian Lerche

St. Leon-Rot. Die Gemeinde St. Leon-Rot ist gegen "wild" parkende Lastwagen vorgegangen, hat eine Straße im Gewerbegebiet "Schiff" gesperrt und verteilt Strafzettel für alle, die mit ihren LKW dort übernachten oder sogar den Sonntag verbringen wollen.

"Aber das löst das eigentliche Problem nicht", erklären Victor Schmitt (28) aus Walldorf und Jochen Walz (46 Jahre) aus St. Leon-Rot. "Es wird nur verlagert." Die beiden sind LKW-Fahrer, beruflich hauptsächlich im 300-Kilometer-Umkreis um Mannheim, aber manchmal auch quer durch ganz Deutschland unterwegs. Sie transportieren Baumaschinen vom Bagger bis zum Gabelstapler und Material wie Zäune oder Stromaggregate. Glücklicherweise aber gehören sie nicht zu den Fernfahrern, die weit weg von Zuhause übernachten müssen, sondern erledigen überwiegend Tagestouren.

Sie haben Verständnis für die Not von LKW-Fahrern und weisen auf das Problem fehlender Park- und Rastplätze hin: Jochen Walz und Victor Schmitt (r.). Foto: Pfeifer

Sie haben Verständnis für die Gemeinde St. Leon-Rot: Haubenlerchenweg und Umgebung im Gewerbegebiet waren schlimm vermüllt und beim Rangieren mit den Sattelzügen fuhren ortsfremde LKW-Fahrer offenbar regelmäßig die Straßenlaternen um. Ohne öffentliche Toilette ist das Gewerbegebiet auch nicht wirklich für Übernachtungen geeignet. Die Mülltonnen, die St. Leon-Rot aufstellte, quollen in kürzester Zeit über.

Victor Schmitt und Jochen Walz heben aber auch die Notlage der LKW-Fahrer hervor: "Ich habe selbst schon alles abgegrast", erzählt Schmitt. In Walldorf gibt es ihm zufolge vier LKW-Stellplätze am Friedhof, nahe der Autobahnauffahrt. Schon gegenüber in der Willinger-Straße, wo Parkflächen sind, aber auch in den Industriegebieten ist das Parken von Lastern nicht gestattet oder es ist zu wenig Platz. Walz hat für sich in St. Leon-Rot schon andere Industriegebiete als "Schiff" und sonstige Flächen ausgeschlossen. Manchmal fahren sie bis nach Hockenheim zum Parken.

Irgendwohin müssen die LKW-Fahrerinnen und -Fahrer. Jochen Walz und Victor Schmitt denken da auch an Leute aus dem Ausland, schließlich ist "Deutschland das Drehkreuz Europas". Die Fernfahrer sind tage- oder wochenlang unterwegs, über lokale Verhältnisse nicht ausreichend informiert, schlecht bezahlt. Selbst wenn es vorgeschrieben ist, sorgen viele Spediteure nicht für Parkmöglichkeiten oder passende Unterkünfte – die in Coronazeiten ohnehin schwer zu finden ist. Die LKW-Fahrer schlafen also in ihren Kabinen – die aber keine Wohnmobile mit WC sind, auch wenn sie sonst über einige Annehmlichkeiten verfügen mögen.

Wo eigentlich nur Autos parken dürfen, standen am letzten Wochenende wieder Sattelzüge. Fotos: Theo Vetter

"Mittwochs um 17 Uhr bin ich an der Raststätte Hardtwald an der A 5 vorbeigekommen", erzählt Victor Schmitt: "Alles randvoll, die standen sogar in der Ab- und der Auffahrt." Und das sei sehr gefährlich. Am Wochenende, wegen des Sonntagsfahrverbots, sei es noch schlimmer. Jochen Walz hat sich mit LKW-Fahrern im Gewerbegebiet "Schiff" unterhalten. Ihm zufolge hatten die beispielsweise den Auftrag, einen der Einkaufsmärkte zu beliefern: Die erforderliche Ruhezeit, die Tatsache, dass der Markt schon geschlossen hatte oder andere Umstände machten es aber unmöglich, dass sie gleich weiterfahren.

Es gibt zu wenig Park- und Rastplätze für LKW-Fahrer und die sind auch zu klein, finden Schmitt und Walz. Oder umgekehrt: Die "Just-in-time"-Produktion hat für einen enorm hohen Bedarf an LKW-Transporten gesorgt. Auf Vorrat im Lagerhaus werden Produkte kaum mehr aufbewahrt, sondern je nach Kundenbedarf auf die Straße geschickt, Lagerhäuser haben heute quasi Räder, LKW gelten als schnelle, günstige Möglichkeit, Waren überallhin zu bringen. "Alles muss sehr kurzfristig geliefert werden, manchmal noch am selben Tag", erzählt Walz. Jeder will doch, dass Sprit, Lebensmittel und in Coronazeiten vor allem Toilettenpapier immer verfügbar sind, ergänzt Schmitt.

Am vielen LKW-Verkehr wird sich seiner Ansicht nach also auch in absehbarer Zeit nichts ändern, "der wird eher mehr": Selbst wenn sich die Bahn nicht aus der Fläche zurückgezogen hätte, auf den letzten Kilometern zum Kunden müssen LKW übernehmen.

Von einer Kommune kann, das sehen die beiden LKW-Fahrer ein, nicht erwartet werden, plötzlich zusätzliche Schutz-Poller um ihre Straßenlaternen zu installieren oder sonstige Vorsichtsmaßnahmen wegen großer LKW zu ergreifen. Schon gar nicht kann man verlangen, dass die Kommune ständig den Müll entsorgt und überdies WC oder Übernachtungsmöglichkeiten anbietet.

Eine kurzfristig umsetzbare Idee, die Jochen Walz und Victor Schmitt aber vorschwebt, wäre, auf die Einkaufsmärkte einzuwirken, die die LKW ansteuern: Auf den zu den Betrieben gehörenden Parkplätzen im Gewerbegebiet "Schiff" könnten die Fahrer eventuell parken – momentan gibt es da aber teilweise Schranken und Sicherheitsdienste, die das verhindern.