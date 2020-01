Noch bis voraussichtlich 25. Januar ist die Kronauer Straße in St. Leon-Rot wegen Arbeiten an der Autobahnbrücke voll gesperrt. Sie bleibt auch für den motorisierten Verkehr dicht, für Fußgänger und Radfahrer soll ein Weg eingerichtet werden. Foto: Theo Vetter

St. Leon-Rot. (seb) Die Arbeiten an den Autobahnbrücken in St. Leon-Rot sind in vollem Gang. Nachdem die St. Leon zugewandte Seite der Brücke über die Roter Straße abgerissen wurde, konnte diese wichtige Verbindung zwischen den Ortsteilen wieder für den Verkehr freigegeben werden, wie Bauamtsleiter Werner Kleiber auf RNZ-Anfrage mitteilte.

Die Roter Straße muss allerdings in nächster Zeit für weitere Arbeiten tageweise halb oder sogar ganz gesperrt werden, so Kleiber. Das erfahre man aber immer nur "sehr kurzfristig". Momentan gehe es zudem durch Beton-Abweiser an den Seiten unter der Brücke "ungemütlich" zu, so Kleiber, es wirke allerdings nur enger als zuvor: "Bus an Bus kommt vorbei."

Seit gut einer Woche ist überdies die Kronauer Straße für die Brückenbauarbeiten voll gesperrt. Bis zum 25. Januar soll sie das Kleiber zufolge bleiben und der motorisierte Verkehr kann sogar bis voraussichtlich Juni hier nicht mehr unter der Autobahn hindurch. Nur für Radfahrer und Fußgänger soll ein Weg freigemacht werden, wie genau, war Kleiber noch nicht bekannt, vermutlich durch einen Holzverschalungs-Tunnel.

Ab Juli, in der Sommerpause, sollen auch Kraftfahrzeuge wieder die Kronauer Straße hier befahren dürfen, zumindest bis es im Spätjahr mit Abbruch und Neubau der Rot zugewandten Hälfte der Autobahnbrücke weitergeht.

Parallel zu Abriss und Neubau der Autobahnbrücke über die Kronauer Straße werden laut Werner Kleiber weitere aufwendige Arbeiten notwendig. So fließt der Kraichbach im Baustellenbereich nun durch in eine Betonröhre, einen sogenannten Düker, damit das Wasser nicht durch Schutt verunreinigt wird und außerdem Baustellenfahrzeuge darüberfahren können.

Da die Brückenspannweite auch aufgeweitet wird und damit die aktuelle Betonverschalung des Bachs theoretisch versetzt werden müsste, lautete dem Bauamtsleiter nach eine Auflage der Wasserrechtsbehörde, das Bachbett nach Abschluss der Bauarbeiten naturnah zu gestalten.

Das Hebewerk nahe der Autobahnbrücke ist nicht von den Bauarbeiten betroffen. Dafür befasst man sich laut Kleiber aber später mit den Kanälen unter der Kronauer Straße: Die müssen nämlich tiefergelegt werden, das ganze Straßenniveau soll abgesenkt werden, damit die lichte Durchfahrtshöhe unter der Autobahn künftig den aktuellen Normen entspricht, 4,50 Meter soll sie dann betragen.

Da die Gemeinde sich die Aufweitung der Autobahnbrücken gewünscht hat, damit darunter mehr Platz ist für Radfahrer und Fußgänger, musste sie sich an den Kosten beteiligen: St. Leon-Rot trägt nach letztem Stand rund 1,9 Millionen Euro an den Brückenbauarbeiten.

Der Lärm sei natürlich für die Bürger eine Belastung, so Kleiber, aber "erstaunlich gut" sei es bisher mit Ampelregelungen oder Umleitungen wegen der Baustellen gelaufen. Klar gebe es durch Laster, Müllabfuhr oder Paketdienste manchmal Probleme, "aber wenn sich alle nach den zeitweilig eingerichteten Halteverboten richten, fließt der Verkehr einigermaßen". Bisher verhalten sich alle seiner Kenntnis nach "sehr diszipliniert", wobei natürlich gerade im Berufsverkehr Chaos nicht ganz ausgeschlossen werden könne.

Und gar nicht vorhersehbar ist ihm zufolge, wie es laufen wird, wenn die Roter Straße teilweise oder voll gesperrt wird, während die Kronauer Straße dicht ist. Dann führt nämlich die Umleitung großräumig über Walldorf und Reilingen, Ortskundige versuchen womöglich zudem, "Schleichwege" zu benutzen. "Auch da hoffen wir auf Disziplin."