Von Aylin Yildiz

St. Leon-Rot. Dezember 2019: Kurz vor dem Aufflammen der Coronapandemie in Deutschland und damit vor dem ersten Lockdown hat St. Leon-Rot die brandneue Location für die Jugend eingeweiht. In der Gemeindemitte nahe Rathaus und Harres war das neue Jugendzentrum (Juz) errichtet worden, in dem auch das Kinder- und Jugendbüro seinen Sitz hat. Hier entstand die Möglichkeit für eine aktive Kinder- und Jugendarbeit und vor allem eigene, großzügige Räume für die Kinder und Jugendlichen und deren Anliegen und Ideen.

Das Team des St. Leon-Roter Jugendzentrums möchte auch in Pandemiezeiten für die jungen Menschen da sein, nimmt sich Zeit für persönliche Gespräche gemäß den Coronaregeln oder macht diverse Aktionen per Internet möglich. Foto: Galina Hecker

Neben Chill- und Gamingraum ist das neue Jugendzentrum mit einer Werkstatt, einem Medienraum und einer zentralen Halle inklusive hauseigenem Café, Bühne, Tischtennis-, Airhockey- und Billardtisch ausgestattet. Beeindruckende neue Freizeitmöglichkeiten also, aber leider schlug prompt die Pandemie zu. Die direkte und volle Nutzung des modernen Gebäudes wurde massiv erschwert.

Nichtsdestotrotz blieb das Juz präsent. Davon berichteten Verena Engelhardt, Fachverantwortliche des Kinder- und Jugendreferats der Gemeinde, und die Fachkräfte für das Jugendzentrum Bernd Hafermann und Nadine Steger. Für die Besucher und Besucherinnen wollte man da sein, sei es online oder, vor dem Hintergrund der Coronaverordnungen, in Präsenz.

Bernd Hafermann erinnert sich, dass besonders in der ersten Lockdown-Phase das Angebot beispielsweise von Online-Spieleabenden von Jugendlichen gerne genutzt wurde, gerade solchen, die zu Hause allein waren oder sich isoliert fühlten. Mit derartigen Online-Zusammenkünften und über den Instagram-Account blieb das Juz während der Zeit der vollkommenen Abschottung für die Jugend erreichbar. Die Errichtung einer digitalen Infrastruktur sei durch die moderne Ausstattung des Gebäudes zum Glück vereinfacht gewesen, lobt Engelhardt den Neubau. Mit dem Jahreszeitenwechsel stiegen auch die Möglichkeiten der Angebotsplanung, denn das Zentrum konnte wieder für seine Besucher öffnen. Trotz der notwendigen Einschränkungen, wie Kontrollen der 2G-Nachweise (genesen oder geimpft) oder Schülerausweise, aber durch viel Werben auf sozialen Plattformen, erfreute sich das Juz besonders seit dem Sommer wieder höherer Besucherzahlen.

Umfangreich beworben wurden die Projekttage, eine Kooperationsveranstaltung zwischen Kinder- und Jugendbüro und Jugendzentrum vom 29. November bis 3. Dezember dieses Jahres. Im Rahmen des Mottos "Abenteuer Jugend" konnten sich Jugendliche von 14 bis 21 Jahren per Instagram, E-Mail oder über das Telefon für Workshops verschiedenster Art anmelden. Darunter Dienstags ein Rap-Crashkurs, bei dem der Medienraum unter Coronabedingungen für den Sprechgesang genutzt wurde, sowie ein Workshop zum weihnachtlichen Türkranzbinden, dessen Ergebnisse man nun an den Türen des Juz bewundern kann.

Außerdem gab es auch Aufklärungsworkshops über jugendrelevante Themen wie Nachhaltigkeit, sexuelle Vielfalt und psychische Erkrankungen, bei denen die Teilnehmenden nicht nur Neues erfuhren, sondern sich auch gemeinsam über ihre eigenen Erfahrungen austauschen konnten.

Bei einem "Jugendhearing", durchgeführt von Verena Engelhardt, teilten die Jugendlichen ihre Anliegen und Wünsche beispielsweise im Bezug auf die Gestaltung der Gemeinde mit. Dabei sei es wichtig gewesen, dass sie auch Lösungsansätze entwickeln, um zu zeigen: "Man kann vielleicht nicht alles umsetzen, aber viel mitbewegen und beeinflussen", erklärte Engelhardt. Schließlich sei die Förderung der jugendlichen Partizipation auch Kernaufgabe der Jugendarbeit.

Besonderem Interesse erfreute sich der Projekttag, an dem die Jugendlichen einem Polizisten Fragen aller Art stellen konnten. "Die Fragerunde ging sehr viel länger als geplant und wir hätten auch noch länger machen können, wenn es nicht zu spät geworden wäre", sagte Nadine Steger.

Leider mussten aber auch Angebote abgesagt werden, da sich die Coronalage weiter verschärfte. Darunter die Abschlussparty der Projekttage "Abenteuer Jugend", die mit verschiedenen DJs die Woche abgeschlossen hätte. Die Organisatoren betonen aber: "Nichts ist vollkommen abgesagt, was verschoben werden musste, wird sobald wie möglich nachgeholt."

Den Verantwortlichen zufolge ist es sehr wichtig, dass die Wünsche der Kinder und Jugendlichen Gehör finden und durchgesetzt werden. Nach den Weihnachtsferien soll zum Beispiel das Format des "Jugendhearing" weiter gefördert werden: Die Jugend solle an demokratische Prozesse und Werte herangeführt werden und einen Raum für ihre Meinung bekommen, beschreibt Engelhardt ihre Kernaufgabe.

Passend zur Adventszeit konnten Jugendliche aus dem Ort sich am doppelten Adventskalender des Jugendzentrums erfreuen. Hafermann erklärt das Konzept: Wer gerne im Jugendzentrum sei, konnte vor Ort eine Nummer ziehen und an dem Tag der gezogenen Nummer ein Geschenk aus dem Juz-Adventskalender erhalten. Zudem gab es auch den virtuellen Adventskalender auf der Instagram-Seite, bei der "Challenges", wie zum Beispiel das Nennen einer Weihnachtstradition, bewältigt werden mussten.

Resümierend führt Engelhardt aus: Während der Pandemie-Zeit gelte es zwar, nach den laufenden Verordnungen zu handeln, aber dennoch die Barriere für die Jugendlichen so niedrig wie möglich zu halten und so viel wie möglich vor Ort durchzuführen. Momentan kann keine grundsätzlich "offene Tür" geboten werden, da Coronanachweise oder Schülerausweise kontrolliert werden müssen. Für Hafermann ist das eine der einschneidendsten Veränderungen, dadurch leide eines der wichtigen Konzepte des Jugendzentrum, "ohne Verbindlichkeiten kommen und gehen zu können".

Die Herausforderung sei, so Engelhardt, "möglichst alle zu erreichen" , ob digital oder analog. Das Jugendreferat der Gemeinde lässt sich in seinem neuen Zuhause nicht den Wind aus den Segeln nehmen und wird sich weiterhin für die Umsetzung des Leitgedankens des Juz einsetzen: einen Raum zu schaffen, in welchem sich die jungen Menschen entwickeln, entfalten und einsetzen können.