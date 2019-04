St. Leon-Rot. (leu) Dieser Tage fand im Ratssaal des Rathauses ein Vortrag zum Thema Seniorensicherheit statt. Angelika Adelfang vom Seniorenbüro begrüßte die Anwesenden und hieß den Experten, Jürgen Engelhardt vom Polizeirevier Wiesloch, herzlich willkommen. Engelhardt erklärte anfangs, dass 98,5 Prozent der Straftaten bei älteren Menschen im Versuchsstadium stecken bleiben. Bei den 1,5 Prozent der erfolgreichen Delikte werden die Opfer jedoch um beträchtliche Summen erleichtert. Dabei ist nicht nur der finanzielle Schaden groß, der dem Referenten zufolge in die Millionen geht, sondern auch der immaterielle Schaden bei den Opfern, wie die Scham, auf einen Betrug reingefallen zu sein, oder Angst.

Da der Rhein-Neckar-Kreis eine finanzstarke Region ist, sind gut organisierte und vernetzte Banden gerne hier unterwegs. Auch das gut ausgebaute Straßennetz, das für günstige Fluchtwege sorgt, spielt eine Rolle. In den letzten sechs Monaten gab es allein in St. Leon-Rot 30 Delikte, bei denen die Opfer ältere Menschen waren.

Aufgrund ihrer Lebenserfahrung sind ältere Menschen deutlich weniger gefährdet, Opfer von Straftaten zu werden. Oft sind sie besonders vorsichtig und sicherheitsbewusst. Doch es gibt Situationen, in denen gerade Senioren Risiken ausgesetzt sind, beispielsweise durch das Ausnutzen von Hilfsbereitschaft. Dazu zählt der gezielte Vorwand an der Haustür, um sich Eintritt in die Wohnung zu verschaffen. Der Vorwand kann ein Glas Wasser sein; ein Zettel, um eine Nachricht für den Nachbarn zu notierten; die Abgabe eines Blumenstraußes für den Nachbarn, der nicht zu Hause ist, oder Ähnliches. Ist man dann alleine mit dem Fremden, kann man die Augen nicht überall haben. So kann, wenn die Tür nicht vollständig verschlossen ist, ein zweiter Täter unbemerkt eintreten und die Räume durchsuchen.

Ein weiterer Trick an der Haustür: wenn die Täter sich als amtliche Personen (Polizeibeamter, Gerichtsvollzieher) oder Handwerker ausgeben. Zur Prüfung und Bestätigung der Berechtigung kann man sich den Dienstausweis zeigen lassen und auf der ausgewiesenen Dienststelle anrufen. Jürgen Engelhardt reichte seinen Dienstausweis herum, damit alle Anwesenden die Merkmale eines echten Dienstausweises, wie Name, Foto, Dienstgrad, Dienststellen, Gültigkeitsdauer und besonders das Hologramm, sehen konnten. Bei nicht bestellten Handwerkern sollte man bei Hausverwaltung/Hausmeister oder den Stadtwerken nachfragen. In letzter Zeit versuchen falsche Polizisten, Wertgegenstände und Bargeld wegen angeblich geplanten Einbrüchen an der Haustür abzuholen. Die echte Polizei würde dies niemals tun. Deshalb gilt auch, keine großen Bargeldsummen oder wertvollen Schmuck zu Hause aufzubewahren. Dieser sei im Bankschließfach sicher aufgehoben. Die Diebe fänden meist die Verstecke in Haus oder Wohnung.

Am Telefon geben sich Betrüger ebenfalls als vertrauenswürdige Personen aus, etwa beim Enkeltrick, als falsche Polizeibeamte oder mit falschen Gewinnversprechen. Auch hier der Rat: sich nicht unter Druck setzten lassen und den Hörer auflegen, wenn etwas merkwürdig erscheint. Am Telefon nicht über persönliche und finanzielle Verhältnisse sprechen. Mit der Familie oder Vertrauten über den Anruf sprechen. Bei Unsicherheit die 110 (ohne Vorwahl) oder die örtliche Polizeidienststelle anrufen. Nicht die Rückruf-Funktion nutzen.

Es gab auch hilfreiche Tipps: Man soll keinen Fremden in die Wohnung lassen. Den Besucher vor dem Öffnen der Tür genau ansehen, etwa durch Türspion oder Fenster. Die Benutzung einer Türsprechanlage ist günstig, Tür nur mit vorgelegter Türsperre öffnen. Wenn keine vorhanden ist, durch die geschlossene Tür sprechen. Keinem Fremden zeigen oder erklären, wo Geld oder Wertgegenstände aufbewahrt sind. Bei einem angeblichen Notfall nicht drängen oder unter Druck setzten lassen. Bei zudringlichen Fremden an der Tür kann man sich wehren durch energisches und lautes Sprechen oder Hilferufe. Oder gleich im Vorfeld einen Nachbarn (eine zweite bekannte Person) dazu holen.

Es fand ein intensiver Austausch zwischen den Besuchern und dem Referenten statt. Die Mehrzahl der Anwesenden hatte leider bereits Erfahrungen mit vielen vorher genannten Betrugsversuchen gemacht. Bei verdächtigen Wahrnehmungen sollte man sich nicht scheuen, direkt die Polizei über Rufnummer 110 zu verständigen. Falls man Opfer einer Straftat geworden ist, kann man sich Hilfe suchen beim "Weißen Ring". Zum Thema gibt es die kostenlose Broschüre "Sicher Leben - Ratgeber für Ältere und Junggebliebene", sie ist auch am Schriftenstand im Foyer des Rathauses St. Leon-Rot und im Seniorenbüro erhältlich.