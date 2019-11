St. Leon-Rot. (leu) Am Wochenende öffnete der St. Leoner Sauerkrautmarkt seine Pforten und die Einwohner aus St. Leon-Rot sowie viele Gäste aus der Umgebung strömten herbei, Der Sauerkrautmarkt in der Ortsmitte von St. Leon hat eine über 530-jährige Tradition und ist mit seinem Flair bis heute für die Einheimischen ebenso wie für die vielen auswärtigen Stammgäste ein besonders markantes Datum im Jahresverlauf. Das Warenangebot des Sauerkrautmarkts hat sich seit seiner ersten urkundlichen Erwähnung im Jahr 1482 stark verändert - geblieben ist aber die fröhliche Festtagsstimmung.

Volle Parkplätze auf der ganzen Gemarkung zeigten, dass der Markt noch immer ein Besuchermagnet ist. Auch das schöne und milde herbstliche Wetter am Sonntagmorgen trug zum Besucherstrom bei. "Heute ist traumhaftes Marktwetter", sagte ein Händler, "für die Besucher und die Marktbeschicker hat sich der weite Weg gelohnt und die Besucher hier auf dem Sauerkrautmarkt sind immer so nett." Zahlreiche Händler aus nah und fern boten ihre Waren an. Darunter sind viele, die jedes Jahr mit dabei sind. Süßwaren, Gewürze und einige Essensstände machen den Markt mit vielen Sinnen erlebbar, auch zu sehen gibt es an jedem Stand so einiges. Winterkleidung wie Mützen, Schals, Socken oder warme Pullover, Schuhe, Lederwaren, Gesundheitsartikel oder Haushaltsbedarf gehören zum Sortiment, mancher Stand punktete mit Beratung und Vorführung der Produkte. Auch ein Messer- und Scherenschleifer durfte nicht fehlen.

Der St. Leoner Sauerkrautmarkt erwies sich mit einem breiten Angebot an Waren und kulinarischen Köstlichkeiten wieder als Besuchermagnet. Fotos: Lawinger-Erhard

Neben den Waren gab es allerlei kulinarische Köstlichkeiten. An den Crêpes-Ständen standen die Besucher Schlange, um einen süßen oder deftigen Pfannkuchen zu ergattern, außerdem waren Schokoküsse, gebrannte Mandeln und Popcorn beliebt. Selbstverständlich gingen auch deftige Speisen, darunter Bratwürste, Schaschlik, Steaks, Langos, Dampfnudeln oder Mini-Donuts weg wie warme Semmeln. Auch die Kinder und Jugendlichen freuten sich über das Angebot. Die Kleinen drehten auf den Karussells munter ihre Runden oder durften auf Dosen oder Luftballons werfen, während sich die Jugendlichen auf den Fahrgeschäften vergnügten.

Wenn sich das Marktgeschehen des Tages zu Ende neigt, erwacht in den Kneipen und Zelten St. Leons ein lebhaftes Treiben. Livemusik sorgte für gute Unterhaltung, so ließ etwa die Band "Under Cover Boys" das Thermometer in den Kellerräumen des Jugendkulturpunkts "BLU" in die Höhe steigen. Die Band "Bubble Chamber" eröffnete bereits am Donnerstag im Billardclub St. Leon-Rot den Sauerkrautmarkt. Die Rockband heizte den Besuchern so richtig ein. Am Samstag unterhielt die Band "Gonzo’s Jam" in den Räumen des Billardclubs mit seinem breiten Spektrum aus Rock, Pop und vielem mehr. Großer Andrang und Feierstimmung herrschten auch in der "Alten Rose", im "St. Leoner Markthüttenzelt" und im Festzelt des Eiscafés Negri. Für jeden Geschmack war etwas dabei.

Für viele Alteingesessene ist der heutige Marktmontag schließlich der Höhepunkt des Marktes: Bereits am Morgen laden verschiedene Vereine oder Gaststätten zum Frühschoppen und Sauerkrautessen ein - das Gericht, das der Volksmund schon lange mit dem Fest in Verbindung bringt. Nicht etwa, weil es früher auf dem Markt verkauft wurde, sondern weil jährlich um die Zeit des Marktes das erste frische Sauerkraut der neuen Ernte auf den Tisch kam. Doch als eigentliches Handelsprodukt auf dem Markt spielte das Sauerkraut wohl nie eine größere Rolle.