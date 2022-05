Von Sophia Stoye, Tobias Törkott und Timo Teufert

St. Leon-Rot. Ist ein Bürgermeister ein Bürger wie jeder andere? Um diese Frage geht es gerade in St. Leon-Rot. Denn Bürgermeister Alexander Eger ist derzeit offenbar dabei, sein bisheriges Eigenheim im Ortsteil St. Leon für 1,2 Millionen Euro zu verkaufen und hat sich gleichzeitig auf einen von der Kommune besonders günstig angebotenen Bauplatz im Neubaugebiet "Oberfeld" in Rot beworben. So wie der Bürgermeister haben sich 262 andere Bewerberinnen und Bewerber für die zwölf kommunalen Grundstücke am südlichen Ortsausgang von Rot bemüht.

Insgesamt sind 38 Baugrundstücke im "Oberfeld" geplant: 23 wurden an die Alteigentümer verkauft, für drei ist eine mehrgeschossige Bauweise vorgesehen. Somit verbleiben in kommunaler Hand nur die zwölf Grundstücke. Mit einem Punkteverfahren – das die Gemeindeverwaltung, deren Chef Eger ist, erarbeitet hat – sollen dort nicht wie in anderen Gemeinden die Meistbietenden einen Bauplatz erhalten, sondern die Interessentinnen und Interessenten, die bestimmte Kriterien vorweisen können.

Je länger man in St. Leon-Rot wohnt und je mehr Kinder man hat, umso mehr Punkte gibt es im Vergabeverfahren. Weitere Kriterien, die der Gemeinderat im Dezember 2021 festgelegt und im März 2022 konkretisiert hat, sind, ob man in der Gemeinde bereits Grund- und Wohneigentum besitzt. Bevorzugt werden sollen diejenigen, die noch kein Wohneigentum oder bebaubares Grundstück besitzen. Allerdings, so heißt es in den Unterlagen, gelte dies "nicht für Bewerber, die nachweisen, dass ihre Wohnimmobilie beziehungsweise ihr Grundstück den Wohnbedürfnissen objektiv nicht mehr genügt".

Punkte gibt es auch für Bürgerinnen und Bürger, die innerhalb von St. Leon-Rot in einer herausgehobenen Funktion mehr als fünf Stunden pro Woche ehrenamtlich tätig sind. Doch dem langjährigen Bürgermeister kann besonders ein Kriterium zugute kommen: Denn wer in den vergangenen fünf Jahren in St. Leon-Rot gearbeitet hat, bekommt ebenfalls pro Arbeitsjahr in der Gemeinde Punkte.

"Diese Kriterien, dieses Vergabesystem steht für das, was uns als CDU wichtig ist: 1. Einwohner aus St. Leon-Rot werden, soweit wie gesetzlich möglich, bevorzugt, 2. Das Ehrenamt stärken: Die, die sich in den letzten Jahren engagiert haben, haben jetzt die Chance auf einen Bauplatz, 3. Familien mit Kindern: Gerade bei Familien mit Zuwachs wird der Wohnraum zu eng", sagte Udo Back bei der Verabschiedung der Kriterien im Dezember 2021. Er habe Leute im Bekanntenkreis, die seit Jahren darauf warteten, in der Gemeinde zu bauen, erklärte Rouven Dittmann, Fraktionsvorsitzender der Jungen Liste. Als die FDP vorschlug, Menschen, die sich bei Feuerwehr, Rotem Kreuz oder Deutscher Lebens-Rettungs-Gesellschaft engagierten, bevorzugt zu berücksichtigen, hatte Eger Bedenken, dass dies ein falsches Signal senden könnte.

Die Vergabe der Plätze im "Oberfeld" wird derzeit vom Kommunalrechtsamt unter die Lupe genommen – insbesondere wegen des Preises. 680 Euro soll der Quadratmeter kosten. Für die Gemeinde ein Preis, um "finanzierbaren Wohnraum" zu schaffen, wie Kämmerer Ludwig Kudis vor wenigen Wochen erklärte . Das Kommunalrechtsamt sah dies anders, möglicherweise auch, weil die Preise in der Umgebung deutlich höher sind. 1000 Euro für den Quadratmeter Land sind keine Seltenheit mehr. In Gemeinden wie zum Beispiel Ketsch und Oftersheim laufen aber Höchstpreisverfahren.

Drei Tage vor der Wahl, in der sich Eger für seine vierte Amtszeit als Bürgermeister bestätigen ließ, reichte er seine Bewerbung für einen Bauplatz im "Oberfeld" ein. Daher zeigte er bei der Ratssitzung im März dieses Jahres seine Befangenheit an, als das "Oberfeld" Thema im Rat war. "Ich bin in dieser Sache befangen, weil wir uns beworben haben", bestätigte der 53-Jährige.

Auf einem großen Immobilien-Portal im Internet ist in dieser Woche nun eine Anzeige aufgetaucht, in der ein Heidelberger Immobilienmakler ein 429 Quadratmeter großes Grundstück im Ortsteil St. Leon samt Einfamilienhaus mit acht Zimmern, Wintergarten und einer Wohnfläche von 250 Quadratmetern für 1,195 Millionen Euro anbietet. Nach RNZ-Informationen handelt es sich dabei um Egers aktuelles Wohnhaus. Ob dem tatsächlich so ist, wollte der Bürgermeister mit Verweis auf seine Privatsphäre nicht sagen.

"Wir wollen die Wohnsituation der familiären Situation anpassen", sagte er nur. Grund dafür sei, dass sich die Kinder für ihre Ausbildung neu orientieren würden. Dabei gehe es aber auch um die finanzielle Planungssicherheit. Eine Immobilie erwerben und später veräußern, das habe seine Familie in der Vergangenheit ebenfalls getan, "wenn es die Situation erfordert". Das sei nichts Neues.

Schnell kochten nach dem Erscheinen des Inserats die Gerüchte hoch, Eger wolle St. Leon-Rot nach 24 Jahren als Gemeindeoberhaupt verlassen. Dies verneinte er im Gespräch mit der RNZ: "Wir wollen in St. Leon-Rot mittel- und langfristig bleiben." Berufliche Gründe für die mögliche Neuorientierung in Sachen Wohnen gebe es nicht, auch ein Ruhestand sei nicht geplant.

Ob Eger mit seiner Familie im "Oberfeld" zum Zug kommt, ist nach seinen Angaben völlig offen: Das Vergabeverfahren läuft, die Ergebnisse stehen noch nicht fest. "Der Zuschlag steht in keiner Weise fest", sagte der 53-Jährige. Für ihn sprechen die lange Wohndauer in der Gemeinde, seine Kinder und die Berufsausübung in St. Leon-Rot. Keine Punkte erhält Eger dagegen für seine ehrenamtliche Tätigkeit als Kreisrat. In einer Ratssitzung wurde vom Gremium entschieden, dass für das Vergabeverfahren nur das Engagement in der Gemeinde zählt.

Die Reaktionen auf seine Bewerbung für ein Grundstück haben ihn aber offenbar überrascht und ins Grübeln gebracht. Eger sagte zum Ende des RNZ-Gesprächs: "Bei einem Zuschlag prüfen wir noch mal, ob wir das realisieren."