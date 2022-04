Ein Symbol für den „Tag des Schreckens“ in St. Leon-Rot, als die Waffen-SS aus Rache den Ortsteil Rot attackierte: das ehemalige Gasthaus „Zum Hirsch“, wo zwölf Personen nach einem Granateneinschlag starben. Foto: privat

Von Kuno Schnader

St. Leon-Rot. Ein fast zwei Jahrzehnte währendes Forschungsprojekt ist zu einem eindeutigen Ergebnis gekommen: Der Artillerieangriff auf Rot war ein Racheakt der Waffen-SS, verantwortlich war Obersturmbannführer Rudolf Klaphage. Das hat der Arbeitskreis Heimatgeschichte St. Leon-Rot gemeinsam mit zahlreichen Unterstützern ermittelt.

Ihren Bericht haben die Mitglieder an die Gemeindeverwaltung fürs Gemeindearchiv überreicht. Er basiert überwiegend auf Befragungen von 74 Zeitzeugen. So war es möglich, den Angriff in seinen Details zu rekonstruieren sowie seine Ursachen zu ergründen.

In St. Leon-Rot gilt er als der "Tag des Schreckens": Am Ostersonntag, 1. April 1945, kamen durch einen deutschen Artillerieangriff 30 unschuldige Menschen in Rot ums Leben, während in St. Leon sechs wehrlose Soldaten und ein Volkssturmmann durch Maschinengewehrfeuer aus einem vorbeifahrenden US-Panzer den Tod fanden.

Die von Granatsplittern durchlöcherte Treppe in der Alten Schule erinnert an den SS-Angriff. Foto: K. Schnader

Allein im Gasthaus "Zum Hirsch" in Rot, wo das Lebensmitteldepot der Wehrmacht zur Räumung freigegeben wurde, starben zwölf Personen, als eine Granate einschlug. In der von der Gemeinde 2020 anlässlich des 75. Jahrestags herausgegebenen Dokumentation "Der Tag des Schreckens" ist nachgewiesen, dass es sich um einen Racheakt der Waffen-SS und nicht um einen strategischen Beschuss auf die im Dorf einrollenden US-Panzer handelte. Im gesamten Ortskern wurden über 20 Wohnhäuser und Scheunen zerstört und ganze Familien ausgelöscht.

Die Namenstafel der Todesopfer beim Massengrab auf dem Roter Friedhof sowie Informationstafeln erinnern als "Beitrag wider das Vergessen" an den "Tag des Schreckens". Auch die von Granatsplittern durchlöcherte Holztreppe zum Speicher in der Alten Schule ist als sichtbare Erinnerung erhalten.

Die mehrfach gehörte Aussage des SS-Obersturmbannführers Rudolf Klaphage, "Wir werden Rot in Schutt und Asche legen!", wurde Wirklichkeit. Der Kommandeur der in Rot stationierten SS-Einheit der 17. Panzer-Grenadier-Division "Götz von Berlichingen" hatte von jeher ein äußerst gespanntes Verhältnis zur Roter Bevölkerung, die sich weigerte, den Ort zu verteidigen und weiße Bettlaken als Signal an die alliierten Kräfte vom Kirchturm und von den Häusern zu nehmen.

Bisher war über Rudolf Klaphage wenig bekannt. Während des Zweiten Weltkriegs ab 1939 machte er als SS-Offizier eine steile Karriere.

Der Bericht des Arbeitskreises Heimatgeschichte, in der RNZ, im Hörfunk und im SWR-Fernsehen behandelt und in besagter Dokumentation niedergelegt, machte die Historikern Dr. Carolin Hestler aufmerksam. Sie stellte dank intensiver Recherchen fest, dass der Obersturmbannführer nach dem Zweiten Weltkrieg nicht etwa bestraft wurde, sondern "entnazifiziert". Das Verbrechen in Rot blieb also ungesühnt.

Die Dozentin an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg stellte einen Bezug zu ihrem Heimatort fest: In der Heckengäu-Gemeinde Weissach bei Böblingen hatte Klaphage auf seinem Rückzug mit seiner Einheit Quartier bezogen.

Die Historikerin recherchierte im Staatsarchiv Sigmaringen und im Hauptstaatsarchiv Stuttgart: Der SS-Obersturmbannführer kehrte nach dem Krieg und vierjähriger Internierung nach Düsseldorf zurück, wo er vorher als Polizist tätig gewesen war. Wie Hestler weiter feststellte, gab es für Klaphage aber keine Verwendung mehr im Polizeidienst: Am 10. Oktober 1949 schriebt er selbst, er verrichte als Kiesgrubenarbeiter schwere Arbeit, "niemand stellt mich in meine Beamtenstellung wieder ein".

Die "Entnazifizierung" durch die Siegermächte sollte eigentlich klar aufdecken, wer sich während der Nazizeit schuldig gemacht hat, und diese Personen entsprechend bestrafen. In der englischen Besatzungszone aber wurde Klap-hage als "Entlasteter" eingestuft, in der französischen Besatzungszone als "Mitläufer". Ab Ende 1949 galt Klaphage endgültig als Entlasteter. Sein Kriegsverbrechen blieb damit ungesühnt, was der Arbeitskreis Heimatgeschichte als "Schlag ins Gesicht der Angehörigen der Todesopfer" bewertet.

Die Gräueltat in Rot wurde wahrscheinlich wegen der schwierigen Nachrichtenübermittlung zwischen den damaligen amerikanischen, französischen, englischen und russischen Besatzungszonen nicht weithin bekannt. Die Gemeinde Rot wurde nicht aktiv: Die Nachkriegsjahre waren geprägt von Problemen der Daseinsvorsorge, Wiedererrichtung der zerstörten Gebäude, Unterbringung von Flüchtlingen, ersten Industrieansiedlungen – und vermutlich wusste man nichts von der Möglichkeit der juristischen Aufarbeitung des SS-Angriffs.

Der Arbeitskreis Heimatgeschichte bedankt sich herzlich bei allen Zeitzeugen, bei Historikern Carolin Hestler, der Gemeinde, den staatlichen Archiven, der RNZ, Hörfunk und SWR-Fernsehen für die Unterstützung. Die Dokumentation zum "Tag des Schreckens" ist im Rathaus St. Leon-Rot erhältlich.