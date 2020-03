Von Sebastian Lerche

A5 bei St. Leon-Rot. Wegen Arbeiten an der Autobahnbrücke muss die Roter Straße (Landesstraße L546) in St. Leon-Rot gesperrt werden: In den Nächten von Montag auf Dienstag, 9./10. März, sowie von Dienstag auf Mittwoch, 10./11. März, jeweils 19 bis 6 Uhr. Das teilt das Regierungspräsidium Karlsruhe mit.

Hintergrund sind die noch bis Mitte 2021 andauernden Sanierungsarbeiten auf der A5, in deren Rahmen drei in die Jahre gekommene Autobahnbrücken in St. Leon-Rot abgerissen und neu gebaut und die Lärmschutzmaßnahmen verbessert werden. Für den Ersatzneubau der Brücke über die Roter Straße werden abends am Montag, 9. März, und am Dienstag, 10. März, Fertigteile eingehoben.

Seit Ende Januar ist allerdings auch die Kronauer Straße als wichtige Verbindung zwischen St. Leon und Rot wegen Brückenbauarbeiten gesperrt. Daher muss der Verkehr Montag und Dienstag Abend großräumig umgeleitet werden, so das Regierungspräsidium. Die nördliche Umleitung erfolgt von Rot aus über Walldorf und die dortige "Monsterkreuzung", also über L 598, B 291 und L 723, in Richtung Neulußheim über die L 560 und anschließend über Reilingen (L 546) nach St. Leon. Die südliche Umleitung von Rot in Richtung St. Leon erfolgt bei Malsch über die B 3, nach Bad Schönborn und Kronau (L 555) sowie anschließend über Waghäusel-Kirrlach (K 4152) nach St. Leon.

Von St. Leon nach Rot wird der Verkehr südlich über Waghäusel-Kirrlach (L 556) und Kronau (L 555) nach Bad Schönborn (B 3) und anschließend über die L 546 am Bahnhof Rot-Malsch umgeleitet. Nördlich erfolgt die Umleitung von St. Leon nach Rot über Reilingen (L 546) und Neulußheim (L 560) in Richtung Walldorf (L 723/ B 291 und anschließend über die L 598 nach Rot.

Eine weitere, voraussichtlich eintägige Sperrung für erforderliche Betonarbeiten an der Autobahnbrücke über die Roter Straße wird laut Regierungspräsidium in ungefähr zwei bis drei Wochen erfolgen. Darüber wird mit einer separaten Mitteilung informiert.