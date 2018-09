St. Leon-Rot. (jdh) Am Sonntag wehte die amerikanische Flagge am Harres: Der "Corvette Sunday" fand zum ersten Mal auf dem dortigen Gelände statt. Die über 100 Fahrer der amerikanischen Sportwagen-Legende, die mit ihren Schmuckstücken gekommen waren, waren vom neuen Gelände durchaus angetan: "Den See vermissen wir nicht."

Auch ein Grund für die Begeisterung für die neue Veranstaltungsfläche: "Die Toiletten hier sind besser", so Heinz Heisl vom Corvette-Club. Und da das Gelände am See anderweitig benötigt werde, hätte man ansonsten nur auf einen anderen Tag ausweichen können - undenkbar, schließlich ist der erste Sonntag im September als Termin in der Corvette-Szene fest etabliert.

Die Zahl der Corvettes war bei eher tristem Wetter zwar im Vergleich zum Vorjahr geringer - Heisl meint: "Die Fahrer mit älteren Modellen kommen eher bei blauem Himmel" - trotzdem wurden am Mittag bei der ausführlichen Vorstellung der verschiedenen Corvette-Modelle wieder viele alte bekannte und legendäre Corvettes in St. Leon-Rot begrüßt.

Gezeigt wurde auch die Evolution des Autos parallel zur amerikanischen Kultur, zum Beispiel sollte die C 5 auch für den damals in den USA sehr beliebten Golfsport geeignet sein, so bekam sie einen riesigen Kofferraum, um die Golftasche unterbringen zu können. Eine der Legenden am Platz war mit Sicherheit auch eine einzigartige C 3 mit Kompressor, frei nach dem Motto: "In den 80ern hat man auch Atomkraftwerke gebaut, warum nicht auch eine C 3 mit Kompressor."

Mit dieser wurden immerhin zehn Jahre lang Dragster-Rennen gefahren und sie war dabei in ihrer damals neongelben Lackierung ein gefürchteter Gegner, wie auch die Veranstalter respektvoll erklären. Mit ihrem Kompressor und einer Lachgaseinspritzung habe sie bis zu 1000 PS erreichen können und auch heute noch, nachdem sie vor vier Jahren komplett zerlegt und restauriert wurde, könne sie ihre 640 PS auf die Straße bringen - im wahrsten Sinne des Wortes, denn die Corvette besitze eine Straßenzulassung. Die Restaurierung sei nötig gewesen, denn nach zehn Jahren auf den Rennstrecken sei "der Herzschlag des Wagens" schwach geworden. "Es brauchte eine Veränderung."

Einfach zu fahren, sei so ein Auto jedoch nicht, wer so etwas noch nie getan habe, könne das nicht so einfach. Insbesondere sei es schwer, den Motor im unteren Bereich laufen zu lassen. Heute komme die Corvette auch nicht mehr so oft aus der Garage, so der Fahrer. "So ein Oldtimer lebt von Veranstaltungen wie dieser." Und: "Es ist schön, wenn die Leute das Auto sehen, wenn sie winken und lächeln."

Direkt neben der amerikanischen Flagge fand sich ein weiterer Corvette-Fahrer. Willy Burmeister besitzt mit der Corvette nicht sein erstes amerikanisches Auto. Schon 1958 war sein damals erstes Auto ein amerikanischer Dodge und auch zwei weitere Autos kamen aus den USA. Als er dann in Rente ging, habe er sich einen Traum erfüllt: die Corvette, "das günstigste der teuren Autos". Einen Ferrari habe er sich nicht leisten können - und den wolle er auch gar nicht.

In den 23 Jahren, seit er in Rente sei, habe er schon sechs Corvettes besessen, in St. Leon-Rot sei er schon zum 15. Mal dabei. Die Corvette, für den Luxemburger mit 300 Kilometern Anreise, nicht nur "das beste Auto, das es gibt", sondern zusammen mit den vielen Veranstaltungen, die er in Deutschland mit dem Auto besuche, auch "ein wahres Lebenselixier".

Besitzer einer Corvette seien glücklich und auch den Menschen, denen er mit ihr begegne, "zaubert das Auto ein Lächeln ins Gesicht". Er sei viel in Amerika gewesen, ihm gefalle die dortige Gesellschaft und mit dem Auto fühlte er sich ihr zum Teil zugehörig.

Wie schnell man mit so einem Auto unterwegs ist? Er habe nicht mehr schlafen können und sei so schon gegen 4 Uhr auf dem Weg gewesen und war als erster Teilnehmer am Veranstaltungsort. Daher sei er langsam gefahren, um nicht zu früh anzukommen. Auf dem Rückweg wollte er aber doch ein Stück 300 fahren, aber nicht weiter als bis Trier, denn "dort wird der Verkehr einfach zu dicht".