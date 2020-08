Neben vollgelaufenen Kellern waren es vor allem Garagen, die tiefer als das Straßenniveau lagen, in die das Wasser eindrang und unter anderem Fahrzeuge in Mitleidenschaft zog. Foto: Galina Hecker

Von Sebastian Lerche

St. Leon-Rot. Kurz, aber enorm heftig war das Unwetter, das am Freitagabend über St. Leon-Rot hereinbrach. Bis in die späte Nacht waren die Feuerwehren der beiden Ortsteile, auch mit Unterstützung von Kräften aus Nachbarorten, praktisch im Dauereinsatz. Während etwa zwei Drittel der 88 Einsätze in St. Leon und Rot mit relativ geringem Aufwand erledigt werden konnten, waren einige richtig harte Arbeit – verbunden mit großen, aber am Sonntag noch nicht genau abschätzbaren Schäden.

Das heftige Unwetter am Freitagabend in St. Leon-Rot richtete teils schwere Schäden an. Foto: Galina Hecker

Von 41 Einsätzen berichtete Marco Lehn, Kommandant der St. Leoner Wehr, der RNZ. "Wir waren von 16.40 bis 22.30 Uhr im Einsatz", sagte er. 25 Einsatzkräfte rückten aus. Schon die teils knöcheltief überfluteten Straßen machten es ihnen nicht leicht. Glücklicherweise standen in den meisten Kellern nur wenige Zentimeter Wasser, die mit vergleichsweise leichtem Gerät, Tauchpumpe und Wassersauger, beseitigt werden konnten.

Einige Bürger hatte es härter getroffen: Garagen, die tiefer als das Straßenniveau liegen, seien praktisch vollgelaufen und an Autos und Motorrädern seien daher "schwere Schäden" entstanden, teilte Lehn mit.

Doch mit Unwettern hat die St. Leoner Wehr Erfahrung und ihre Lehren daraus gezogen: Dem Kommandanten zufolge ist man auch für solche Großschadenslagen "gut vorbereitet". So liegen im Hochregallager "Hochwasser-Kits" mit allem, was man für Unwetter-Einsätze braucht, Handgeräte wie Wasserschieber ebenso wie Pumpen. In Zweier-Teams schnappten sich die Feuerwehrleute diese Kits und wurden Lehn zufolge vom Logistikfahrzeug nacheinander an den Einsatzstellen abgesetzt, eine kleine Leitstelle in St. Leon koordinierte das Ganze.

So gut die Wehr vorbereitet war: Dass die Gemeinde "so schwer getroffen" wird, damit konnte niemand rechnen. Zwar gab es vor einigen Jahren bereits Starkregen, die viele Feuerwehr-Einsätze notwendig machten, aber dieser Freitag war noch mal heftiger, so Lehn. Er habe gehört, dass es 98 Liter auf den Quadratmeter waren.

Zusätzlich zu den teils schweren Schäden an Gebäuden wurde das Unwetter am Freitag auch zur Gefahr für den Verkehr, da viele Straßen überflutet wurden. Foto: Galina Hecker

"Teilweise waren die Straßen komplett überschwemmt", berichtete auch Marco Knopf, stellvertretender Wehr-Kommandant. 47 Einsätze hatten er und seine 25 Kameradinnen und Kameraden zu bewältigen. Von 16.30 bis 23.45 Uhr waren sie gefordert. Überwiegend genügten Wassersauger und kleinere Pumpen, bei drei vollgelaufenen Kellern aber musste die große Pumpe auf dem Einsatzfahrzeug ran. In manchen Kellern lösten sich Laminat oder Holzboden, so Knopf, was schon schlimm genug ist. Darüber hinaus aber wurden auch in Garagen abgestellte Fahrzeuge durchs eindringende Wasser teils schwer beschädigt.

Als wäre das noch nicht genug, wurde die Feuerwehr Rot selbst getroffen: In das Feuerwehrhaus drang Wasser ein, beschädigte das Mobiliar. In einem Kellerraum drang das Wasser unter die Fliesen und löste so den Estrich. Es droht eine aufwändigere Reparatur zu werden, auch wenn das Ganze noch genauer begutachtet werden muss.

Die Roter Wehr wurde von Einsatzkräften aus Reilingen und Walldorf unterstützt. 22 Feuerwehrleute aus Walldorf übernahmen neun Einsätze in Rot, wie Kommandant Frank Eck mitteilte. Schon bei der Anfahrt bot sich ihnen ein erschreckendes Bild, stand doch die Walldorfer Straße unter Wasser. Dann erst ging es an die eigentlichen Einsätze, vor allem von Wasser beschädigte Kellerräume.

"Schlagartig" ging der Starkregen herunter, so Frank Ecks Beobachtung: Das Unwetter war überaus heftig, überraschend kurz und noch dazu lokal sehr begrenzt: St. Leon und Rot wurden schwer getroffen, "in Walldorf war nichts, zum Glück".