St. Leon-Rot. (pol/rl) Verhaftet wurde am Freitagmittag ein 36-jähriger türkischer Staatsangehöriger. Er soll am Donnerstagmittag seine von ihm getrennt lebende Ehefrau in St. Leon-Rot absichtlich mit seinem Auto angefahren haben. Das teilten die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Polizeipräsidium Mannheim mit.

Vorher sollen die beiden gemeinsam im Auto des 36-Jährigen gesessen und miteinander gestritten haben. Als die Frau dann ausstieg und wegging, soll der Mann sie aus dem Wagen heraus erst beleidigt und bedroht haben. Danach habe er dann seine Frau auf dem Gehweg angefahren. Die Frau fiel zu Boden, wonach der Wagen über das Bein der Frau fuhr. Die Verletzungen mussten noch am selben Tag operiert werden.

Der 36-Jährige wurde noch am Donnerstag festgenommen und bekam den Führerschein abgenommen. Am Freitagmittag erließ die Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Heidelberg dann Haftbefehl wegen des Verdachts auf gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung, wonach der 36-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim dauern an.