St. Leon-Rot. (obit) Aus ehemals elf Sirenen in der Gemeinde St. Leon-Rot werden nun wohl bald wieder zwölf: Nachdem die Sirenen, die noch bis in die 90er-Jahre hingen, vor vielen Jahren abgebaut wurden, könnte bald wieder ein Dutzend neue Anlage aufgestellt werden. Eine Summe von 158.350 Euro fließt aus dem Sirenenförderprogramm des Bundes in die Kassen St. Leon-Rots. Das teilte das zuständige Regierungspräsidium Karlsruhe nun mit. Insgesamt erhalten die Kommunen in Baden-Württemberg 11,2 Millionen Euro aus dem Förderpaket.

St. Leon-Rots Verwaltung hatte im Herbst 2021 den Antrag in den Gemeinderat gebracht, um die Fördermittel zu bewilligen, der Gemeinderat stimmte mehrheitlich zu. In ihrer Kalkulation rechnet die Gemeinde mit Gesamtkosten von 200.000 Euro. Dass nun zwölf statt ehemals elf Anlagen benötigt werden, begründet Ordnungsamtsleiter Benjamin Schwalb mit der Topografie der Gemeinde: "Wir haben keine Erhöhung. Wir benötigen die Anzahl an Sirenen, um das gesamte bebaute Gebiet abzudecken." Damals habe es auch den Gewerbepark noch nicht gegeben.

Zudem sollen die Sirenen mit Strom aus Solarpaneelen versorgt werden, auch eine Sprachwiedergabefunktion soll integriert werden. Dies ist nicht Teil der Förderung. Die Verwaltung bereitet nun die Ausschreibung. Ob der Aufbau der Sirenenanlagen aber noch 2022 erfolgen kann, ist ungewiss.