Von Agnieszka Dorn

St. Leon-Rot. Motiviert rannten die Läufer bei strahlendem Sonnenschein los. Der traditionelle Frühlingslauf des Turn- und Sportvereins (TSV) Rot machte am Wochenende seinem Namen alle Ehre. Für professionelle Sportler war es fast ein wenig zu warm, die Sonne hatte bereits um 9 Uhr viel Kraft. Entsprechend durchgeschwitzt kamen alle nach dem Zehn-Kilometer-Lauf wieder im Stadion an.

"Wir haben dieses Jahr auf den Halbmarathon verzichtet", erklärte Lothar Köhler, Abteilungsleiter Leichtathletik des TSV: Daran hatten nur wenige Läuferinnen und Läufer in Rot Interesse geäußert. Der Grund seien der Heidelberger Halbmarathon vergangene Woche und der Halbmarathon, der kommende Woche in Mannheim stattfinden solle. Ein weiterer Grund seien Forstarbeiten im Wald, die die Halbmarathon-Strecke tangierten.

Zehn Kilometer durchs Naturschutzgebiet Hochholz-Kapellenbruch und am Bahnhof Rot-Malsch vorbei führte der traditionelle Frühlingslauf des TSV Rot. Rund 150 Sportlerinnen und Sportler stellten sich der Herausforderung. Foto: A. Dorn

Ein wenig enttäuscht sei man über die verhältnismäßig wenigen Anmeldungen für den Zehn-Kilometer-Lauf, so Lothar Köhler weiter. Gingen in der Vor-Corona-Zeit zwischen 300 und 500 Läufer auf die Zehn-Kilometer-Strecke, so seien es dieses Jahr gerade Mal rund 150. Zwischen 150 und 250 Sportlerinnen und Sportler liefen überdies normalerweise den sonst stattfindenden Halbmarathon. Erfreulich viele Anmeldungen hingegen habe man bei den Schülerläufen: Über 450 Kinder waren dabei. Je nach Jahrgang stellten sie sich der Herausforderung von Strecken zwischen 250 und 1000 Metern.

Etwa eine halbe Stunde vor dem offiziellen Start machten die Läufer sich warm, dehnten sich und rannten Kurzsprints. Sie sei heute um halb sieben aufgestanden und habe sich für den Lauf fertig gemacht, erzählte Ann-Margrit Hellmich von der ASG Tria Hockenheim. Eigentlich laufe sie jedes Jahr mit, ihr Sohn sei bei den Schülerläufen später mit dabei. Auch andere Teilnehmer "scharrten bereits mit den Hufen". Das Wetter sei beinahe etwas ungemütlich warm, meinte einer der Teilnehmer.

Der Weg führte über asphaltierte Straßen Richtung Naturschutzgebiet Hochholz-Kapellenbruch zwischen Rot und Malschenberg, das Gebiet wurde durchquert, dann liefen die Sportlerinnen und Sportler vorbei an Bahnhof und Gewerbegebiet Rot-Malsch Richtung Golfclub und Albertushof.

Die ersten zwei Läufer hatten sich früh von der Gruppe abgesetzt und behielten den Vorsprung bei. Mit einer Zeit von 32 Minuten und 36 Sekunden lief als erster Norman Korff vom LSV Ladenburg durchs Ziel, wenig später folgte Philip Meidt vom TGV Schotten mit 34 Minuten und 4 Sekunden. Als dritter passierte dann Christopher Gassert vom TV Forst Triathlon mit 35 Minuten und 44 Sekunden die Ziellinie. Er habe sich mit dem Frühlingslauf auf den Halbmarathon in Mannheim vorbereitet, berichtete Korff ein wenig außer Atem. Er sei ganz zufrieden, die Strecke sei super zu laufen gewesen. Ein wenig schade sei, dass er zwischen dem Feld und den beiden schnellsten Läufern relativ alleine unterwegs gewesen sei, sagte der Drittplatzierte Gassert. Da helfe nur eins: schneller laufen. Zufrieden war auch Philip Meidt. Als erste Frau passierte Jasmin Volz vom ASICS Frontrunner/TV Rheinau mit 43 Minuten und 15 Sekunden das Ziel, es folgte Maja Hornig von der MTG Mannheim Triathlon mit 44 Minuten und 21 Sekunden, die Drittplatzierte Erna Hemberger aus Balsbach kam nach 45 Minuten und 16 Sekunden an.

Info: Alle Ergebnisse hierzu finden Sie online.