Wiesloch. (RNZ) Der Naturschutzbund Wiesloch (Nabu) hat eine weitere Empfehlung ausgearbeitet für alle, die in Zeiten der Corona-Krise etwas Bewegung im Freien und dabei Ruhe und Entspannung suchen – natürlich nur allein, zu zweit oder im engsten Familienkreis und unter Beachtung der geltenden Bestimmungen. Für den Nabu schlägt der Vorsitzende Christoph Aly den Wildbienengarten in Schatthausen vor.

Dieser Garten ist ihm zufolge klein und jung, im Vergleich zum botanischen Garten Heidelberg oder zum Sichtungsgarten Weinheim (zwei sehr schöne Ausflugsziele). Aber er lebt und zeigt, was man auf 300 Quadratmetern erreichen kann, für Mensch und Natur.

Er liegt direkt am Friedhofsparkplatz Schatthausen; diesen wiederum findet man, wenn man, aus Wiesloch kommend, in der zweiten rechtwinkligen Kurve die Durchgangsstraße verlässt und 100 Meter geradeaus den Hügel hinauffährt.

Ursprünglich ein Brombeer-Gestrüpp bieten heute zwei Terrassen aus Natursteinen Lebensraum für eine Menge Tiere und Pflanzen. Zurzeit blühen unter anderem Färberwaid und Mariendistel, Thymian, weiße und rote Lichtnelken, Ochsenzunge und Zaunwicke. Jeder Blüte ist eine Insektengruppe besonders zugetan, berichtet Aly.

"Auf den ersten Blüten der Witwenblumen konnte ich die Weibchen der Sandbiene ,Andrena flavipes’ beim Pollensammeln beobachten", erzählt er, "an der Zaunwicke Ameisen, die die Nektardrüsen in den Blattachseln dieser Pflanze schätzen, und am reich blühenden Thymian saugte ein Grünader-Weißling."

Andere Pflanzen wie Winterling, Traubenhyazinthe und Weinbergstulpe haben die Blüte schon hinter sich und beenden gerade mit der Samenbildung ihren "Sommer". Und wieder andere drängen mit Macht in den Vordergrund: Demnächst werden Kornrade, Klatschmohn und Ackerrittersporn im Ackerwildkräuter-Beet aufblühen und die Färberkamille hat sich offenbar vorgenommen, die gesamte obere Terrasse mit ihren leuchtend gelben Blüten zu füllen. Die dort wachsenden Disteln (Große Kugeldistel und Nickende Distel), die Königskerzen und der Natternkopf werden das aber nicht kampflos zulassen.

Dank der Terrassenform erlaubt der Garten ohne Bücken und Knien einen intimen Blick in die Vegetation und eine aus Steinen gestaltete Bank lädt zum Verweilen und Beobachten ein. Von morgens bis abends hat dieser Garten Sonne und immer wechselnde (tierische) Besucher, erzählt Aly.

"Ich sah Mauereidechsen, Wollschweber – das sind Fliegen, deren Larven in den Nestern von bodenbewohnenden Wildbienen leben, und jetzt suchen die Weibchen nach deren Nestern –, einen grasgrünen Sandlaufkäfer, den die kleine Sandfläche, die wir angelegt haben, offenbar magisch anzieht, ich hörte Blau- und Kohlmeisen und das silberhelle Lied des Distelfinken ..."

Der Nabu will alle ermutigen, die Natur im Wildbienengarten zu beobachten, erleben und genießen.

Nähere Infos unter www.nabu-wiesloch.de