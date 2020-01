Walldorf. (rö) Mit dem neuen Haushaltsrecht, der sogenannten Doppik, wird von Kommunen ein "Leitbild" gefordert. Damit, so Walldorfs Erster Beigeordneter Otto Steinmann in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats, werden die strategischen Ziele und Handlungsfelder definiert, aus denen kommunalpolitische Ziele abgeleitet werden können. Das Leitbild zeige den Handlungsbedarf für einen zumindest mittelfristigen Zeitraum auf, wobei man sich bewusst sei, so Steinmann, dass das Leitbild "nicht statisch, sondern dynamisch" sei und regelmäßig überprüft, fortgeschrieben und weiterentwickelt werden müsse.

Seit 2014, als Walldorf die Doppik einführte, wurde über dieses Leitbild immer mal wieder diskutiert, vor allem die SPD-Fraktion mahnte es mehrfach in ihren Haushaltsreden an, wobei nie ganz klar wurde, ob der Ball nun bei der Verwaltung oder den Fraktionen liegt. Laut Steinmann hatte man sich "zeitnah auf den Weg gemacht" und erste Themenfelder festgelegt, denen man sich dann aber erst im letzten Jahr wieder genähert habe.

Mitte Dezember wurde in einer Sitzung mit der Bürgermeisterin und Vertretern der vier Fraktionen das Leitbild mit Themenfeldern, Leitsatz und Visionen abschließend formuliert. Jetzt wurde es auch vom Gemeinderat verabschiedet – bei einer Gegenstimme von Wilfried Weisbrod und drei Enthaltungen von Nele Böhm, Max Himberger und Hans Wölz (alle Grüne). Das Leitbild im Überblick:

> Gemeinderat, Verwaltung und kommunale Zusammenarbeit: Leitsatz: "Wir helfen uns gegenseitig und arbeiten eng zusammen." Vision: "Gemeinsam mit allen Einwohnern gestalten wir offen und freundlich die Zukunft Walldorfs."

> Bildung und Betreuung: Leitsatz: "Wir gestalten in gemeinsamer Verantwortung Bildungs- und Betreuungseinrichtungen." Visionen: "Wir unterstützen Familien und stellen für unsere Kinder und Jugendlichen hochwertige und vielfältige Bildungs- und Betreuungsangebote bereit. Wir fördern lebenslanges Lernen." – "Wir arbeiten in unseren Bildungs- und Betreuungseinrichtungen Hand in Hand, kooperieren vielfältig und sorgen für bestmögliche Rahmenbedingungen."

> Zusammenleben, Kultur, Soziales, Gesundheit und Sport: Leitsatz: "Breites Angebot im künftigen Wandel (Demografie) anpassen, erhalten und erweitern." Visionen: "Wir fördern – für alle Menschen in Walldorf – sowohl den Breiten- als auch den Spitzensport unserer Vereine." – "Im Rahmen unseres vielfältigen und hochwertigen kulturellen Angebots verbinden wir Tradition und Moderne." – "Wir fördern das Zusammenleben und schätzen das Engagement aller Altersgruppen für das Gemeinwohl." – "Wir begleiten den demografischen Wandel und bieten deshalb insbesondere unseren Senioren innovative Gesundheits- und Versorgungsstrukturen."

> Wohnen, Bauen, Mobilität: Leitsatz: "In Walldorf verbinden wir Leben, Arbeiten und Freizeit in hoher Qualität." Visionen: "Wir erhalten unsere attraktiven Wohnquartiere und bewahren städtebaulich wertvolle Gebäude, Grünflächen und Naherholungsbereiche." – "Wir schaffen Wohnraum für alle Bevölkerungsgruppen und beachten dabei besonders die Bedürfnisse der Familien, Älteren und sozial Schwächeren." – "Wir entwickeln unsere Stadt nachhaltig und gehen mit Ressourcen sparsam um." – "Wir sorgen im städtischen Umfeld für eine barrierefreie, umweltgerechte und zukunftsorientierte Mobilität und sind uns damit unserer Verantwortung für die Region – und darüber hinaus – bewusst."

> Natur und Umwelt: Leitsatz: "Wir gehen schonend mit Umwelt und Ressourcen um." Visionen: "Wir schützen Wald, Feld und Wiesen und setzen uns deshalb für den Erhalt der Bio-Diversität ein." – "Wir schützen unsere Lebensgrundlagen Luft, Wasser und Boden."

> Wirtschaft und Finanzen: Leitsatz: "Wirtschafts- und Finanzplanung im Dienst der Menschen in Walldorf." Visionen: "Wir gehen umsichtig und nachhaltig mit unseren Finanzmitteln um und erhalten damit die Leistungsfähigkeit der Stadt." – "Wir halten die Abgaben für Einwohner und Unternehmen auf einem angemessenen Niveau." – "Wir treten für ein breites und vielfältiges Arbeitsplatzangebot ein." – "Wir fördern die Vielfalt an Unternehmen, Gewerbetreibenden, Handwerkern und freien Berufen und bieten ihnen optimale Bedingungen." – "Wir investieren in Grund und Boden und sorgen für den Erhalt und Ausbau unserer Infrastruktur."

Mit dem Leitbild erkenne man "die Notwendigkeit der strategischen Steuerung unseres kommunalpolitischen Handelns" an, sagte Mathias Pütz (CDU) und sah eine "Selbstverpflichtung" und "Grundlage künftiger Beschlüsse". Das Leitbild sei nach langem Ringen "unaufgeregt, aber bestimmt" formuliert, freute sich Dr. Andrea Schröder-Ritzrau (SPD) über einen "guten Nährboden" für künftige Entscheidungen.

Manfred Wolf sah die Grünen-Fraktion "grundsätzlich eher im Lager der Kritiker" eines Leitbilds, man sei aber trotzdem bereit gewesen, daran mitzuarbeiten. Wolf vermisste (wie auch sein Fraktionskollege Maximilan Himberger) den Begriff "Klima" – wobei die Mehrheit diesen in "Umwelt" enthalten sah. Dr. Günter Willinger (FDP) sah das Leitbild als "Ausdruck des täglichen Daseins und täglichen Arbeitens", es sei so formuliert, "dass sich jeder darin wiederfinden kann", und bilde das ab, "was wir machen".