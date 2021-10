Walldorf. (tt) Insgesamt 183.000 Euro hat der Walldorfer Gemeinderat einstimmig bereitgestellt, damit soziale Angebote in der Stadt weitergeführt werden können. 91.000 Euro erhält die Psychologische Beratungsstelle in der Astorstadt, 33.000 Euro stehen für die Suchtberatung und weitere 8000 Euro für die Suchtprävention an Schulen bereit. Mit 17.000 Euro wird die Schuldnerberatung unterstützt, 14.000 Euro erhalten die Frauenhäuser in Mannheim und Heidelberg und weitere 20.000 Euro gibt es für die Plattform.

"Welche Herausforderung die Fortführung der Arbeit gerade im sozialen Bereich darstellt, davon zeugen alle Berichte, die von den Einrichtungen vorgelegt wurden", erklärte Jutta Stempfle-Stelzer (CDU). Alle hätten in der Zeit der Pandemie versucht, coronakonforme Konzepte zu entwickeln, um das jeweilige spezielle, wichtige Angebot aufrecht zu erhalten. "Diese Beratungs- und Unterstützungsangebote sind gerade in Krisenzeiten wichtiger denn je", so Stempfle-Stelzer. Das belegten der besorgniserregende Anstieg der Zahlen in Bezug auf die Einweisung von Kindern und Jugendlichen aus unterschiedlichen psychischen Gründen. "Dass Frauen, die Gewalt erleiden, gleichzeitig keine vorübergehende Unterkunft bekommen können, muss man ändern", so die CDU-Stadträtin.

"Selten bin ich dankbarer gewesen, in einer Stadt zu leben, in der es solche Angebote gibt", sagte Elisabeth Krämer (SPD). Gerade das letzte Corona-Jahr sei für einige, vor allem Frauen und Kinder, anstrengender und gefährlicher als die Jahre zuvor gewesen. "Angst um den Job, enges Aufeinanderleben erhöhte den Druck in vielen Lebenslagen. Die Zahlen der Nutzer sind in allen Einrichtungen gestiegen", so Krämer. In Walldorf gebe es viele Angebote, die in dieser Situation helfen könnten.

"Walldorf bietet und unterstützt eine Vielfalt an sozialen Angeboten. Nach wie vor stellt die Pandemie, insbesondere Familien vor große und neue Herausforderungen", so Nele Böhm (Grüne). Auch die Suchtberatung sowie die Prävention sei ein wichtiges und grundlegendes Angebot in Walldorf. "Wir möchten jeder Walldorferin und jedem Walldorfer ein angenehmes Leben ermöglichen und sehen die finanzielle Unterstützung hier genau am richtigen Ort angesiedelt", so Böhm.

"Klar ist, die Corona-Pandemie mit ihren Einschränkungen und deren Folgen haben noch einmal ganz stark verdeutlicht, wie wichtig diese Beratungs- und Unterstützungsangebote sind und dass sie – leider – nach wie vor notwendig sind", so Paula Glogowski. Durch alle sozialen Angebot hinweg spiele bezahlbarer Wohnraum eine wichtige Rolle, das hätten die Berichte deutlich gemacht. "Hier sehen wir als FDP-Fraktion einen großen Arbeitsauftrag an die Stadt Walldorf. Es müssen Wege gefunden werden, mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen", so Glogowski.