Mühlhausen. (seb) "Nach dem heutigen Tag sind auch die letzten Skeptiker überzeugt", zeigte sich Investor Rainer Rudolf vom gleichnamigen Wohnbauunternehmen aus Neckarsulm zuversichtlich. Beim Tag der offenen Tür zur Eröffnung der "Kraichgau Seniorenresidenz Mühlhausen" führte er einige Gäste durch das fünfstöckige Gebäude mit über 6800 Quadratmetern Nutzfläche am Ortsrand Mühlhausens, an der Umgehungsstraße.

Und natürlich wurde der Straßenlärm thematisiert, dem man laut Rudolf durch Bauweise und Wahl geeigneter Fenster begegnet. Davon konnten sich die Gäste in einigen der 90 Räume für die stationäre Seniorenpflege und in einer der 14 barrierefreien Wohnungen selbst einen Eindruck verschaffen. 60 Prozent der Pflegeplätze und mehr als die Hälfte der Wohnungen sind Rudolf zufolge bereits verkauft.

Betreiber des Seniorenzentrums ist die Firma Vitalis Care mit Sitz in Feldkirchen-Westerham. 20 Bewohner seien es aktuell, informierte Hausleiterin Juliane Hadek-Binz, die gemeinsam mit Pflegedienstleiterin Kristina Knopf die Verantwortung trägt. Damit sei der erste Stock fast belegt, jedes der ersten drei Obergeschosse sei für 30 Bewohner ausgelegt.

Hinzu kommt ihr zufolge die Cafeteria im Erdgeschoss, die auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen soll, ebenso wie der Friseur im Haus: "Wir wollen Publikumsverkehr", so Hadek-Binz, Bürger und Bewohner sollten sich begegnen. Faschingsfete, Sommerfest und weitere öffentliche Aktionen seien zudem geplant, außerdem die Vernetzung mit Kindergärten, Vereinen und anderen Gruppen. Damit sorge man auch für Transparenz, das sei wichtig, so die Hausleiterin.

Küche, Wäscherei, Gebäudereinigung, Ergotherapie und Hausverwaltung: All das besetze Vitalis Care hausintern, mit eigenen Leuten. Das Personal sei aber noch nicht komplett, so Hadek-Binz: Für Mai/Juni dieses Jahres erwarte man eine Vollbelegung der 90 Plätze, "die Nachfrage ist groß". Dann werde man voraussichtlich allein in der Pflege 50 Personen in Voll- und Teilzeit beschäftigen, davon mindestens 25 ausgebildete Fachkräfte sowie Pflegehelfer und Betreuer.

Für Senioren mit schwerer Demenz oder psychischen Erkrankungen ist das Haus nicht ausgelegt, erläuterte sie auf entsprechende Fragen hin: Es gebe keine "geschlossenen" Bereiche.

Kraichgau Fanfarenzug Mühlhausen und Chorakademie Rhein-Neckar umrahmten die Eröffnungsfeier. Die Bedeutung einer bedarfsgerechten Versorgung der Senioren betonte der CDU-Landtagsabgeordnete Karl Klein in seinem Grußwort. Die Nachfrage nach Arbeitskräften in der Pflege steige. Daher müsse man sich bemühen, Ausbildungsplätze bereitzustellen und den Beruf attraktiver zu machen, insbesondere mit einem ausreichenden Einkommen.

Von einem "Freudentag für Mühlhausen und die Region" sprach Bürgermeister Jens Spanberger und richtete bezüglich der Kosten an Karl Klein stellvertretend für die Landespolitik den Wunsch, dass eine Entlastung der Heimbewohner möglich gemacht werde. Mehr als 15 Millionen Euro habe Rudolf Wohnbau investiert, zeigte Spanberger sich dankbar, dass Mühlhausen nun ein sehr breites Angebot für die älteren Mitbürger habe.

"Selten bin ich mit so offenen Armen empfangen worden wie bei Ihnen", bedankte sich Rainer Rudolf für die konstruktive Zusammenarbeit mit der Gemeinde. "Immer fair und korrekt" sei man in Mühlhausen behandelt worden, sagte auch Martin Hiller, Geschäftsführer von Vitalis Care. Dankesworte an die großen Mitarbeiter-Teams standen danach im Mittelpunkt. Über die große Besucherresonanz und einen "guten Start" freute sich Juliane Hadek-Binz.