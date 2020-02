Das Duo „The Scones – Little Kurpfalz Coverband“ stellten in der heimeligen Atmosphäre des Café Art in Walldorf seine neue CD „S’Lewe geht weiter“ vor. Foto: Hans-Joachim Of

Von Hans-Joachim Of

Walldorf. Draußen vor der Tür tobte der Sturm mit dem schönen Namen Sabine. Drinnen, in kuscheliger Wohnzimmer-Atmosphäre des Café Art, gaben Helmut und Jürgen, quasi im Auge des Hurrikans, ihre leisen, stets hörenswerten, Lieder zum Besten. "S’Lewe geht weiter" heißt, fast folgerichtig, das neue Album der Gruppe "The Scones – Litte Kurpfalz-Coverband", das jetzt bei einer gut besuchten CD-Release-Party in Walldorf der Öffentlichkeit vorgestellt wurde.

Die beiden Gitarristen und Sänger, Dr. Helmut Dörr aus Wiesloch und der in Walldorf wohnende Jürgen Köhler, hatten zu Beginn der zweiteiligen Konzertreise mit insgesamt 22 Songs einen Themenabend, bestehend aus sieben Kapiteln, angekündigt.

Mal melancholisch und nachdenklich, oft autobiografisch, spaßig und ironisch spielten sich die beiden bestens aufgelegten Musiker die Bälle zu und das begeisterte Publikum dankte mit stürmischem Applaus. So standen Cat Stevens’ eindringliches "Father and Son" oder die eigenen Stücke "Natalie – Letters Of Love" und "Brief an mei Enkel" unter dem Kapitel "Eltern, Kinder".

Pink Floyds Welthit "Wish You Were Here" oder "Ich steh zu dir" sind melodische Liebeslieder zum Zuhören und genießen. Beim Themenkomplex "Wahre Begebenheiten" standen Stücke wie "Kopfkino", "Kisselschdoo Blues" – eine wahre Story mit überraschenden Wendungen – oder "Uff de Autobahn" auf der Setliste. Allesamt durch Beobachtung des Alltäglichen kreierte Mundartsongs im schönsten Kurpfälzer Dialekt. "De Kaplan em Moor" (das selbst produzierte Video mit den Zeichnungen Jürgen Köhlers ist auf der Bandhomepage www.the-scones.de zu sehen) ist ebenfalls dieser Kategorie zuzuordnen.

"Abschied und Trauer" gehören zum Leben dazu, wie das Lied "Du warsch mein bester Freund" aufzeigte. Einer der schönsten Songs des unterhaltsamen Liederabends war sicher Deep Purples "When A Blind Man Cries", den das Duo mit "Wenn en Blinde kreint" übersetzte und Gänsehaut im Auditorium verbreitete. Auch bei "If I Were A Carpenter", "Imagine", "Let It Be", "Hotel California" oder "Locomotive Breath" bewiesen die Scones, welch großartige Musiker sie sind.

Wunderbare Melodien (die Beatles lassen grüßen) und teilweise sehr berührende Texte, die gerade in der übersetzten Mundart, der Sprache des Gemüts, ihre volle Schönheit entfalten und unter die Haut gehen. So wie beim Lied "Wenn die Zeit stehen bleibt". Mit "Stand By Me" und dem gemeinsam interpretierten "Hey Jude" ging es auf die Zielgerade und die Gästeschar durfte auf dem Nachhauseweg in die stürmische Nacht süße Leckereien – von den Frauen der Musiker selbst gebackene Scones – kosten.

Fazit: "Das Leben geht weiter." Ohne "Sabine," aber mit Helmut und Jürgen.