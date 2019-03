Rauenberg. (seb) Wettrüsten und Weltuntergangsstimmung, Paranoia gegenüber Kommunisten, aber auch der eigenen Regierung, enttäuschter Zukunftsglaube, Lederjacke, Petticoat, Haartolle und Rock’n’Roll: Das sind die Zutaten der Science-Fiction-Anthologie "Elvis hat das Gebäude verlassen", die RNZ-Redakteur Armin Rößler gemeinsam mit Frank Hebben und André Skora herausgegeben hat. Die Sammlung mit elf Geschichten ist in der Reihe "fantastic episodes" im Begedia-Verlag erschienen.

Rößler selbst steuert die lustigste und schrägste Geschichte bei, in der er den Zeitparadoxon-Stier bei den Hörnern packt: In "Random Gunn und der Griff nach der Weltherrschaft" geht ein hartgesottener Detektiv auf Zeitreise, um einen vermissten Wissenschaftler zu finden. Dabei gerät er zwischen die Fronten des Kalten Kriegs, muss einen Sieg der bösen Russen im Wettrüsten verhindern und einer schönen Frau helfen. Die Raubkopie eines Elvis-Hits, in eine Röntgenaufnahme geschnitten ("Knochenplatten" gab es in Russland wirklich) stellt einen wichtigen Hinweis dar. Schlag auf Schlag kommen die überraschenden Wendungen, darunter, wie sich Random Gunn aus der Klemme befreit. Nicht nur der geniale Name des Detektivs, auch markige Sprüche, unter anderem von Philip Marlowe, aber auch aus Filmen wie "Blues Brothers" und "Machete", machen die Geschichte enorm unterhaltsam - und sorgen dafür, dass der Ton genau zur rasanten, aus Versatzstücken und originellen Ideen zusammengeflickten Handlung passt.

Düster-nachdenklich dagegen wirken die anderen Geschichten. Etwa die erste, "Ready Set Go!" von Anja Bagus, in der ein Autorennen vor der apokalyptischen Kulisse einer verstrahlten Welt im Mittelpunkt steht. Was ist besser als ein chromblitzender Cadillac? Ein fliegender chromblitzender Cadillac! Das scheint sich Andreas Flögel in "Phasenverschiebung" gedacht zu haben. Die Technologie von Aliens, die die Erde kurz besucht und angewidert wieder verlassen haben, hat die Welt verändert, ebenso das Auftauchen von Menschen mit übersinnlichen Fähigkeiten. Aber eines ist geblieben: Der erbitterte Kampf Westmächte gegen Kommunismus, in dem alles erlaubt ist.

Das fortschrittliche Frankfurt einer alternativen Vergangenheit, in der die großartigen Versprechen des Atomzeitalters etwa durch "Hybrid"-Fahrzeuge mit Verbrenner und Reaktor zugleich scheinbar wahr werden, bildet den Hintergrund von Christian Künnes "Rebecca". Netter Kniff: Eine Vinylscheibe dient zum Datenschmuggeln, vorwärts spielt sie Jazz, rückwärts geklaute Abhörprotokolle. Misstrauen gegenüber "denen da oben" tränkt jede Zeile, da nimmt es nicht wunder, dass das sich entfaltende, durchaus aktuell wirkende Utopia mit Robotern und anderen Zukunftstechnologien einen schrecklichen Preis hat.

Der heroisch-actionreiche Kampf zur Befreiung des Bruders steht im Mittelpunkt von "Rattenfänger 2.0" von Peter Hohmann und wie der Titel schon andeutet, ist nichts, wie es scheint. Die durch den drohenden Atomkrieg und die schrecklichen Folgen einer Strahlenverseuchung - Stichwort Mutation - ausgelösten Ängste spielen eine zentrale Rolle. Das gilt annähernd auch für den Beitrag "Belichtungszeit" von Thorsten Küper, dessen Atmosphäre aber gleichwohl nicht ganz hoffnungslos bleibt. Das Wettrüsten entwickelt hier bizarre Auswüchse, "verbesserte" Menschen werden mehr oder weniger freiwillig in die Waffenarsenale aufgenommen. Der traumwandlerisch sichere Einsatz der Sprache für eine stärkere Wirkung und das offene Ende hinterlassen einen bleibenden Eindruck.

Beim Leser wecken die Geschichten vereinzelt Nostalgie, mit coolen Karren und Outfits etwa, aber vor allem so etwas wie Erleichterung, dass ein weltweiter Atomkrieg zumindest nicht mehr unmittelbar bevorsteht. Andererseits sorgen subtil angedeutete oder kräftig plakatierte Parallelen zur Gegenwart für Gänsehaut, so feiert kleinkariertes Nationalstaatsdenken ja offenbar ein unheilvolles Comeback und bei modernen Technologien wie Künstlicher Intelligenz scheint die Frage der Kontrolle durch den Menschen völlig offen zu sein.

Info: Frank Hebben/André Skora/Armin Rößler (Hrsg.): Elvis hat das Gebäude verlassen, Begedia Verlag, 2019, 252 Seiten, ISBN 395777117X, 15,90 Euro.