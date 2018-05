Ein Bienenschwarm mit 3000 bis 4000 Tieren war am Samstag früh in Walldorf unterwegs und ließ sich an einem Garagendach nieder. Foto: Agnieszka Dorn

Walldorf. (agdo) Zuerst hörte man nur ein leises Summen, das aber immer lauter wurde - und auf einmal schwirrten 3000 bis 4000 Bienen mitten in einem Wohngebiet in der Hubstraße in Walldorf umher. Für etliche Minuten schien die Luft aus einer Wolke von fliegenden Bienen zu bestehen.

Das imposante Naturschauspiel, das sich am Samstag in Walldorf gegen 9.30 Uhr ereignete, kann jederzeit an jedem Ort geschehen, denn die Bienen befinden sich gerade in der Schwarmzeit. Dabei verlässt ein Teil des Volkes mit der alten Königin den bestehenden Stock, um sich zu vermehren, der andere Teil zieht eine neue, junge Königin heran.

"Das Schwärmen ist ein ganz natürlicher Vorgang", erklärte Peter Essert, der Vorsitzende des Bezirksimkervereins Wiesloch. Es geschieht im Frühsommer in den Monaten Mai und Juni, ein Schwarm bildet sich und spaltet sich vom bisherigen Volk ab.

Dabei können die Insekten etliche Kilometer auf der Suche nach einer neuen Nistmöglichkeit zurücklegen. Der Bienenschwarm, der nun durch Walldorf zog, blieb in der Hubstraße hängen und ließ sich an einem Garagendach in etwa zwei Metern Höhe nieder.

Wie soll man sich richtig verhalten, wenn man ein Bienenvolk an Gebäuden entdeckt? "Man sollte einen Imker rufen, der den Bienenschwarm einfängt", so Peter Essert, der selbst Imker ist. So auch in Walldorf geschehen. Eine weitere Möglichkeit ist die Feuerwehr zu rufen, wobei diese wiederum die Imker informiert.

Imker Peter Essert sammelte das Bienenvolk fachgerecht ein. Foto: Agnieszka Dorn

Gefahr für die Bevölkerung besteht bei diesem Naturschauspiel nicht, denn der Bienenschwarm hat laut dem Vorsitzenden des Bezirksimkervereins nichts, was er verteidigen müsste, und ist friedlich. Bienen stechen nur, wenn sie sich bedroht fühlen, berichtet Peter Essert, der in kürzester Zeit nach dem "Notruf" als "Imker im Einsatz" mit einem Imkeranzug und den notwendigen Utensilien in die Hubstraße kam.

Peter Essert fing das kleine Volk mittels eines Bienenbesens in einer sogenannten Schwarmkiste ein. "Wenn die Königin erst einmal in der Kiste ist, werden die restlichen Bienen innerhalb weniger Stunden auch in die Kiste gehen", meinte der Imker, der auf eine Leiter stieg und die Bienen in die Kiste kehrte.

Gegen Abend nahm der Imker die Schwarmkiste mit. Das kleine Bienenvolk bekam übrigens noch am selben Tag ein Hobbyimker geschenkt, der seit zwei Jahren auf ein Bienenvolk zum Imkern gewartet hatte.