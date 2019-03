Wiesloch. (noas) Wenn Tastaturen und Notizen, Unterlagen und Zeitungen mit Konfetti und Luftschlangen dekoriert sind, ist der Fasching endgültig überall angekommen: Pünktlich um 11.11 Uhr wurde die Wieslocher Redaktion der Rhein-Neckar-Zeitung am gestrigen Donnerstag von den Narren der KG Blau-Weiß und den Wieslocher Frauen gestürmt. Mit Ratschen und Taschenlautsprechern bewaffnet, mit blau-weißen Kostümen bekleidet und bestens gelaunt, war für eine halbe Stunde nicht mehr an Arbeit zu denken.

Stattdessen konnte die Delegation mit Präsident Stefan Wolter, Prinzessin Alisia I., Ehrenpräsident Manfred Walter, Gardemädchen und weiteren Narren gemeinsam mit den Redakteuren auf den schmutzigen Donnerstag anstoßen.

Alisia I. zeigte sich mit dem 66-jährigen Jubiläum der KG "sehr zufrieden". "Es hat Spaß gemacht", wusste Alisia I. zu berichten, die Kampagne sei jedoch leider "zu schnell vorbei" gewesen. Das bestätigte auch Stefan Wolter: "Das Jubiläum war super!"

Nach dem Sturm der Redaktion ging es närrisch durch die Fußgängerzone, am Nachmittag wurde das Haus Silberberg besucht. Die anderen Seniorenheime folgen heute und am Montag. Am morgigen Samstag wird um 11.11 Uhr das Rathaus gestürmt, um 14.31 Uhr findet in der Stadionhalle der Kinderfasching mit Kostümprämierung statt. Am Dienstag, 5. März, wird eine Delegation der KG den Nußlocher Umzug besuchen.

Info: Den Abschluss der Jubiläumskampagne bildet das Heringsessen am Mittwoch, 6. März. Anmeldungen hierfür nimmt Stefan Wolter (Telefon 06222/612 43, E-Mail s.wolter@kg-blauweiss.de) entgegen.