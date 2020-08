Von Sebastian Lerche

Walldorf. Eine "ganz normale Spiegelreflex" reicht ihr. Denn die Erfahrung, das Auge, die Geduld und die Verbundenheit mit ihren Motiven hat sie, um beeindruckende Bilder zu schaffen. Kerstin von Splényi, Journalistin, Autorin, Fotografin und Mitarbeiterin der RNZ, lädt mit ihrer neuen Ausstellung einmal mehr dazu ein, Walldorf mit ganz neuen Augen zu entdecken. Sie heißt "Wandelbares Walldorf" und ist in 18 Schaufenstern in der Walldorfer Stadtmitte zu finden – noch bis 20. September.

"Ich bin jedes Mal erstaunt, wie viel Walldorf zu bieten hat, ohne eine unpersönliche Großstadt zu sein": Die gebürtige Leipzigerin kann ihrer Wahlheimat, in der sie seit 2004 lebt, ständig etwas Neues abgewinnen. Das wird beispielsweise im "Walldorfer Kalender" deutlich, den sie seit 2013 jedes Jahr gestaltet. Mit immer neuen stilistischen Herangehensweisen hat sie sich Themen wie Kunst im öffentlichen Raum, Spielplätzen, nächtlichen Lichtstimmungen in der Stadt, Walldorf aus der Vogelperspektive oder bunten Vereinsfesten gewidmet.

Kerstin von Splényi ist Redakteurin des "Mondberge"-Magazins, eines Umwelt-, Natur- und Artenschutzhefts, in dem sie die Arbeit an journalistischen Texten mit der Fotografie verbindet, und hat als Mitautorin einen Indien-Bildband und eigenständig einen Bildband über Afrikas Süden herausgegeben. Das Fotografieren, von dem sie sagt, dass es sie schon ihr ganzes Leben begleitet, hat sie sich selbst beigebracht.

Als "echtes Highlight" bezeichnete Bürgermeisterin Christiane Staab die Ausstellung in einer kleinen Feierstunde vor der Astoria-Apotheke in der Nußlocher Straße. Kerstin von Splényi arbeite Walldorfs viele Facetten wunderbar heraus, meinte sie und widme sich zielsicher den Orten, die den Walldorfern wichtig seien.

Sie erinnerte daran, dass eigentlich eine Ausstellung im Rahmen der Feierlichkeiten zum Jubiläum "1250 Jahre Walldorf" geplant war, von denen die meisten wegen der Coronakrise abgesagt oder verschoben werden mussten. Eine dezentrale Ausstellung in Schaufenstern, die im Freien und praktisch zu jeder Tages- und Nachtzeit besichtigt werden könne, sei in Coronazeiten ideal, so Staab.

"Ich wünsche der Ausstellung viele interessierte Zuschauer, und wenn die in dem Geschäft dann auch länger bleiben: umso besser." Christiane Staab wies darauf hin, dass man die Bilder erwerben kann, und zeigte sich beeindruckt, wie die Ladeninhaber, beispielsweise Apothekerin Susanne Scior-Busch, sie in die Schaufenster-Dekoration integriert haben und teilweise farblich, strukturell oder von der Bedeutung her passende Artikel gefunden haben. Die Bürgermeisterin hob Organisator Andy Widders Mühen hervor, der in der Coronakrise nicht nur die Walldorfer Jubiläumsveranstaltungen hatte stornieren müssen, sondern "so viele seiner Babys loslassen" musste. Und sie bedankte sich herzlich bei allen teilnehmenden Geschäften.

Das tat auch Kerstin von Splényi, die die guten Kontakte ihres Mannes zur Werbegemeinschaft Walldorf, zu der die Läden gehören, hervorhob. Sie habe jedes ihrer Bilder dem jeweiligen Schaufenster zugeordnet: Aus den digitalen Fotos seien "mit modernster IT" Gemälde auf Leinwand, Hartschaumbilder oder kontrastreiche Acryl-auf-Glas-Drucke geworden. Ihr Foto von Astorhaus mit Garten, das in der Astoria-Apotheke hängt, wurde so verfremdet, dass es kontrastreicher und fast expressionistisch wirkt.

Mindestens zwei Mal muss sie vor Ort prüfen, wie sie ein Motiv "einfangen" kann, berichtete Kerstin von Splényi, die richtige Perspektive finden, die Stimmung zu verschiedenen Tageszeiten untersuchen. Frühestens beim dritten Mal wird das Foto gemacht. Im Fall des Kreisverkehrs beim Einkaufszentrum, in dem das "Silberschwingen"-Kunstwerk rotiert, war eine mehrminütige Belichtung erforderlich, damit beispielsweise die fahrenden Autos zu runden Lichtspuren werden. "Pro Motiv rechne ich mit 20 bis 25 Stunden, bis es in die Druckerei geht."

Ursprünglich war eine Ausstellung mit mehreren Künstlern geplant, blickte Organisator Andy Widder zurück. Diese Idee wandelte sich aber, unter anderem wegen der Krise, komplett. Kerstin von Splényi hat sich auch umentschieden, das Thema "Walldorf – Damals und Heute" auf den Kalender des nächsten Jahres verschoben und sich mit den für sie spannenden Aspekten des Jetzt befasst.

Ob die Jubiläumsjahr-Veranstaltungen im Herbst oder im nächsten Jahr nachgeholt werden können, versah Andy Widder mit einem Fragezeichen: "Der Wunsch ist da." Aber das hänge von zu vielen Faktoren ab, dem Coronageschehen, den Künstlern und vielem mehr. Die Freude, dass so eine Ausstellung coronakonform stattfinden kann, war allseits groß, sie signalisiert für Kerstin von Splényi: "Wir sind noch da, die Kultur ist auch in Walldorf noch nicht tot."