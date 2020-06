Von Hans-Dieter Siegfried

Schatthausen. Wo darf künftig noch geritten werden? Mit dieser Frage beschäftigten sich die Mitglieder des Ortschaftsrats in ihrer Sitzung in der Mehrzweckhalle in Schatthausen. Es ging um die Wege im Eichwald, Barbara Dortants (CDU) hatte das Thema auf die Tagesordnung gebracht. Das Ergebnis: Seitens der Oberforstbehörde sollen nun einzelne Abschnitte geprüft werden, ob diese von den Reitern genutzt werden dürfen oder eben nicht. Zuvor hatte der Ortschaftsrat die in Frage kommenden Wege für eine Prüfung per Abstimmung festgelegt.

Nach der derzeit geltenden, gesetzlichen Regelung in Baden-Württemberg ist nach Paragraf 37 Landeswaldgesetz das Reiten auf gekennzeichneten Wanderwegen, die nicht eine Mindestbreite von drei Metern haben, untersagt. Dies gilt außerdem für kleinere Fußwege sowie Sport- und Lehrpfade. Weiterhin ist in dem Gesetz festgelegt, dass grundsätzlich keine Kennzeichnungspflicht, also das Aufstellen entsprechender Verbotsschilder, besteht. Dies hatte Meinrad Singler vom zuständigen Fachbereich der Stadt erläutert.

Ergänzend fügte Singler hinzu, dass Waldbesitzer auch dann Wege sperren können, wenn sie breiter als drei Meter sind, und zwar in Fällen, bei denen der "Erholungsbereich" spürbar beeinträchtigt werden könnte. Dies gelte vor alle für Wege, die stark von Spaziergängern oder Wanderern frequentiert würden.

"Wir müssen nun Weg für Weg durchgehen", schlug Ortsvorsteher Lutz Römmer vor. Vor dem Abstimmungsprozess wurde allerdings von verschiedenen Seiten geäußert, man schieße in diesem Fall mit "Kanonen auf Spatzen". So warf Harry Schilles (Freie Wähler) die Frage auf, wer letztendlich, sollte ein Verbot ausgesprochen und mit entsprechenden Schildern versehen werden, das alles kontrollieren solle. "Wer meldet an wen? Direkt an die Polizei?" Und auch Meinrad Singler meinte, eine effektive Kontrolle könne nur schwer durchzuführen sein, das sei eine "schwierige Geschichte". Schilles erwähnte, es seien eben nicht nur Reiter, die auf den Wegen im Wald ein Problem darstellen würden. "Wir sollten auch die Hundebesitzer, die ihre Vierbeiner ohne Leine laufen lassen, im Auge behalten, ebenso die Personen, die mit einem Motorroller unterwegs sind".

Barbara Schröder (Bündnis 90/Die Grünen) sagte, man dürfe den Reitern nicht "Tür und Tor" öffnen. "Schmale Wege sollten aus meiner Sicht stets für die Nutzung tabu sein", argumentierte sie. Es gelte, die Tierwelt im Wald nicht zu stören. Rolf Hoffmann (Bündnis 90/Die Grünen) verwies nochmals auf die gesetzlichen Regelungen, die ja eindeutig seien. "Wir haben sicherlich andere Probleme im Wald, viele Bäume sind nicht gesund und: Brauchen wir überhaupt eine so große Anzahl von Wegen?" Sein Vorschlag: doch einige Pfade zuwachsen zu lassen. Eigens Schilder anzufertigen und aufzustellen, sei aus seiner Sicht zu teuer, Schranken könnten helfen, aber auch eine solche Lösung würde viel Geld kosten.

Barbara Dortants verwies auf die Tatsache, in Schatthausen selbst seien nicht so viele Reiter unterwegs, jedoch werde der Eichwald von Personen aus Meckesheim mit ihren Pferden genutzt. "Mit der Überprüfung wollen wir jetzt Vorsorge leisten, dass eben nicht überall im Wald geritten werden darf." Statt einzelner Schilder an den jeweiligen Wegen schlug sie vor, eine zentrale Infotafel anzubringen, auf der die Regelungen zusammengefasst dargestellt werden könnten. Das Thema "Reitwege", so kündigte Ortsvorsteher Römmer an, werde dann wieder auf die Tagesordnung kommen, sobald die Ergebnisse der Überprüfung durch die Oberforstbehörde vorlägen.