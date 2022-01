Dicht an dicht stehen die Tausenden Besucherinnen und Besucher beim letzten Faschingsumzug in Malsch 2020, um einen Blick auf die Wagen zu erhaschen. Foto: Pfeifer

Malsch. (agdo) Nachdem bereits die Wieslocher und Walldorfer Narren ihre Faschingskampagne abgesagt haben, zieht Malsch, die Faschingshochburg der Region, nach. Wie der Verkehrs- und Heimatverein informierte, wurde der für den 27. Februar geplante Faschingsumzug nun offiziell abgesagt.

"Die Entscheidung fiel einstimmig", sagte der Vereinsvorsitzende Werner Keßler auf RNZ-Anfrage. An der Entscheidung war auch Bürgermeisterin Sibylle Würfel beteiligt, die ebenfalls Teil des Vereinsvorstandes ist. "Eigentlich war sich die Vorstandschaft schon bei einem gemeinsamen Treffen Anfang November einig, dass es unter den momentan gegebenen Pandemie-Umständen nicht sinnvoll ist, einen Umzug durchzuführen", berichtete Keßler.

Bei dem Treffen seien auch Vertreterinnen und Vertreter der einzelnen Faschingsgruppen, der Freiwilligen Feuerwehr und der Polizei anwesend gewesen. Weil aber einige Mitglieder der Fastnachtsgruppen einem Umzug positiv gegenüber standen, entschied der Verein, bis Ende des Jahres abzuwarten und zu schauen, ob sich die Situation verbessert. "Das ist nicht der Fall", erklärte Keßler nun.

Da auch die Umzüge in Heidelberg, Mannheim und in den umliegenden Kommunen im Rhein-Neckar-Kreis bereits abgesagt wurden, befürchtete der Verein, dass die Faschingsnarren aus der Region im Falle eines Umzuges den Ort nahezu "stürmen" würden.

In den vergangenen Jahren waren je Umzug rund 25.000 Besucherinnen und Besucher nach Malsch gekommen, die närrische Kolonne umfasste etwa 40 Gruppen. "Diese hohe Besucherzahl können wir aufgrund der hohen Inzidenzzahlen nicht verantworten", betonte Keßler.

Zudem sei ein Umzug in dieser Größenordnung organisatorisch unter Corona-Bedingungen kaum zu stemmen. Auch die Kontrolle der Impf-, Test- oder Genesenen-Nachweise und die Absperrung der Bereiche würde sich schwierig darstellen. Zudem liege auch noch gar kein Hygienekonzept des Landes bezüglich der Durchführung von Fastnachtsumzügen vor.

"Wir hoffen, dass sich die Situation bis nächstes Jahr beruhigt und wir 2023 einen Umzug durchführen und ausgelassen feiern können", so Keßler. Von den knapp 3500 Einwohnerinnen und Einwohnern Malschs sind etwa 1000 an dem Umzug beteiligt, wie Bürgermeisterin Würfel im Gespräch mit der RNZ betonte. "Hier machen ja – bis auf ein paar kleine Ausnahmen – keine Auswärtigen beim Umzug mit", sagte sie. Der Umzug bringe das ganze Jahr über Leben nach Malsch. So wird der Rathauschefin zufolge vor oder kurz nach der Sommerpause das Motto festgelegt, dann werden die Kostüme entworfen und genäht sowie die Wagen gebaut und geschmückt – oft über Wochen und Monate hinweg. "Das alles fällt weg: Also nicht nur der Umzugssonntag, sondern auch diese Gemeinschaft, die da entsteht."

Coronabedingt wird es auch in Wieslochs Stadtteil Frauenweiler dieses Jahr keinen Faschingsumzug geben. Wie der Stadtteilverein mitteilte, müsse man aufgrund der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie damit rechnen, dass man keinen Faschingsumzug ohne Einschränkungen veranstalten könne.

"Jegliche Einschränkung bedeutet in unserem Fall, dass hierdurch enorme Aufwände an Organisation und Kosten entstehen würden", so der Verein. Sei es die Kontrolle der entsprechenden Impf-, Genesenen- oder Testnachweise oder die Gefahr, dass man aufgrund von Einschränkungen möglicherweise auch Besucherinnen und Besucher abweisen müsste.

"Und selbst wenn wir es schaffen, rechtlich auf der sicheren Seite zu sein, bleibt doch noch die moralische Frage, ob es in einer solchen angespannten Zeit sinnvoll ist, eine Großveranstaltung wie unseren Umzug durchzuführen", so Christian Lang, Leiter des Faschingsorganisationsteams.