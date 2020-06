Rund um Wiesloch. (stoy/hds/seb) Vom Beschluss der Bundesregierung und der Länder am Mittwochnachmittag, dass wegen der Coronakrise Großveranstaltungen bis Ende Oktober nicht stattfinden dürfen, sind auch zahlreiche Feste in der Region betroffen. Das Problem sind die Durchsetzung der Hygiene- und Abstandsregeln und die Nachverfolgung von Infektionsketten, gerade, wenn eigentlich fröhliches Getümmel und Geselligkeit angesagt sind.

Wiesloch sah sich bereits zu dem schweren Schritt gezwungen, das Winzerfest sowie "Wein und Markt" abzusagen, wie Ines Adam von der Stadtverwaltung erinnerte. Klar ist auch, dass der "Herbstmarkt" in der gewohnten Form nicht stattfinden wird. Laut Michael Maier vom Verein Stadtmarketing gibt es aber Überlegungen, eventuell eine alternative Veranstaltung zu organisieren. Und: "Wir planen momentan den Weihnachtsmarkt, daran halten wir fest."

Auch die Kerwen in Altwiesloch und Frauenweiler können nicht stattfinden, das stand schon vor einiger Zeit fest. In Baiertal hat der Kerweverein letzte Woche, ehe das Verbot von Bund und Ländern kam, entschieden, dass die Kerwe "nicht zu stemmen" ist: Sven Schmidt vom Stadtteilverein verwies auf den hohen Aufwand, die Hygienemaßnahmen zu gewährleisten, und damit einhergehende Mehrkosten. Sie seien alle ehrenamtlich aktiv, so Schmidt, einige Akteure gehörten zudem zur Risikogruppe, da müsse die Gesundheit einfach vorgehen. Offiziell ist der Beschluss in Schatthausen noch nicht: Aber laut Ulvi Bern vom Kerweverein zeichne sich die Absage schon ab: "Es geht ja nicht anders." Der Verein berate nächste Woche, aber man stehe vor denselben Problemen wie alle anderen: Wie den Schutz vor dem Coronavirus sicherstellen?

Nicht stattfinden wird wohl auch der vom April in den Oktober verschobene Stadtlauf der TSG Wiesloch. "Aufgrund der aktuellen Rechtslage wird dies nicht zum geplanten Termin am 4. Oktober möglich sein", so der TSG-Vorsitzende Manfred Walter. Endgültig beraten und entschieden wird in der Vorstandssitzung kommende Woche.

Der beliebte "Mälscher Markt", der für das kommende Wochenende geplant war, wurde bereits abgesagt. Die Vereine hätten der Gemeinde auch klar den großen Aufwand für Vorbereitung und Teilnahme vor Augen geführt, gerade unter den aktuellen Bedingungen, so Hauptamtsleiter Frank Herrmann. Selbst wenn es jetzt Lockerungen gegeben hätte, wäre es nicht zu schaffen gewesen. Auch Vereinsfeste sind betroffen, machten Herrmann und Saskia Heinzmann vom Malscher Bürgerbüro deutlich: Die großen Wandertage der Letzenberg-Wanderer etwa, Flugtage und die Weinwanderung am Letzenberg, die in der Vergangenheit tausende Besucher anlockte.

Die Mühlhausener Gemeindeverwaltung will sich bis Anfang Juli "mit den Vereinsvorsitzenden in allen drei Ortsteilen zusammensetzen und die Lage besprechen", erklärte Bürgermeister Jens Spanberger. Aber er gehe davon aus, "dass alle Veranstaltungen der Gemeinde", allen voran die drei Kerwen der Gesamtgemeinde, "nicht stattfinden können". Im Blick hat man aber auch den geplanten Saisonstart der Reihe "Kultur im Bürgerhaus" im September: Die Reihe hat bereits unter Corona gelitten, mehrere Auftritte fielen aus. Darüber, ob sie wie angedacht weitergehen kann, will man laut Spanberger ebenfalls nochmals näher beraten.

Die Gemeinde St. Leon-Rot hofft noch darauf, dass der St. Leoner Sauerkrautmarkt wie gewohnt stattfinden kann, schließlich ist er erst für November geplant. Im Fall der Roter Kerwe ist die Entscheidung noch nicht offiziell, die Ortsvereine tagen erst nächste Woche: Aber laut Ulrika Lawinger-Erhard, Vorsitzende der Roter Ortsvereine, hat man wohl keine Wahl, als sich dem Veranstaltungs-Verbot zu beugen.

Auch Rauenberg musste bereits einiges einstecken: So mussten schon die Rauenberger Sommernacht im Juli und das Malschenberger Portugieserfest im September abgesagt werden, nun stehen zwei Kerwen auf der Kippe. "Wenn Ministerpräsident Kretschmann zu einem solchen Verbot sogar bis zum Ende dieses Jahres tendiert, ist überhaupt die Frage, ob wir noch frei über das Stattfinden der Kerwe entscheiden dürfen", sagt Bürgermeister Peter Seithel. Aber bis dahin spreche man mit den Vereinen, um den besten Zeitpunkt für eine Entscheidung zu finden. Doch Seithel möchte keine falschen Hoffnungen machen: "Selbst wenn die Kerwe stattfindet, wird das nicht so sein wie immer. Mit den vielen Regelungen wäre es ein ganz anderes Fest."

In Dielheim hingegen will man nichts voreilig entscheiden. "Momentan stehen wir mit sämtlichen Verantwortlichen in Kontakt, aber wir warten vor einem nächsten Schritt erst einmal auf einen offiziellen Beschluss der Landesregierung", erläutert Bürgermeister Thomas Glasbrenner.

So wurde auch in Walldorf bisher noch keine endgültige Entscheidung getroffen. Otto Steinmann, Erster Beigeordneter, aber ist sich sicher: "Wenn eine Verordnung kommt, werden wir die Kerwe – mit Vorbehalt einer gemeinderätlichen Entscheidung – absagen." Man wolle dann zwar die entsprechenden Kriterien überprüfen, aber Steinmann gehe davon aus, dass eine Kerwe unter Coronabedingungen nicht möglich sein würde. Wie es um spätere Veranstaltungen steht – beispielsweise der Walldorfer Weihnachtsmarkt – bleibt offen. "Wir wollen so viel wie möglich machen, deswegen versuchen wir, eine Entscheidung so lange es geht hinauszuzögern", so Steinmann.